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Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, разместив соответствующее фото. Ряд пользователей сети отмечают, что его одежда очень похожа на русскую косоворотку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Вышитая рубашка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!", - отмечается в поздравлении Зеленского.
Топ комментарии
+125 Владимир Елисеев
показать весь комментарий20.05.2021 18:13
+113 Mr Vice President
показать весь комментарий20.05.2021 18:14
+99 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий20.05.2021 18:40
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Это не косоворотка. У косоворотки смещение сильно в сторону.
Это один из покроев. Есть и другие виды. Просто не современный.
На всех сейчас под современность адаптированная.
Вой подняли ни из чего. Есть гугл ,посмотрите выстави , будет полезно для общего развития.
По-перше, все гниле совкове нутро зеленського не сприймає нічого українського. Воно йому гидке і противне, а тому він робить все, щоб в черговий раз то все обгадити. От взяв і свято обпаскудив. В чому, в чому. а тут він профі, щоб обпаскудити.
І друге - всі раптом забули, що вчора воно протягом 3-х годин брехало, виверталось і несло всіляку маячню. Ну, то не дивно, то вже звично, але ж про то сьогодні і не згадуємо, бо маємо косоворотку.
Так що все то було продумано і все то їм в черговий раз вдалось.