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Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, разместив соответствующее фото. Ряд пользователей сети отмечают, что его одежда очень похожа на русскую косоворотку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Вышитая рубашка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!", - отмечается в поздравлении Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран "Большой семерки" оделись в вышиванки. ФОТО

Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента косовороткой 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+125
Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 7395
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20.05.2021 18:13
+113
Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 8297
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20.05.2021 18:14
+99
Вот так выглядит настоящий Президент и настоящая вышиванка!
Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою" - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 18:40
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треба рекламувати тільки саморобні вишиванки, бо гроші і влада перетворили все у кіч.
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21.05.2021 09:30 Ответить
Я даже не знаю как определить ЭТО... Толи это тупость или идиотизм нашего преЗЕдента? Скорее всего-КОКТЕЙЛЬ!!!
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21.05.2021 09:37 Ответить
Добрый день.
Это не косоворотка. У косоворотки смещение сильно в сторону.
Это один из покроев. Есть и другие виды. Просто не современный.
На всех сейчас под современность адаптированная.
Вой подняли ни из чего. Есть гугл ,посмотрите выстави , будет полезно для общего развития.
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21.05.2021 11:04 Ответить
Как только обосравшегося не отмазывают а становится все хуже.
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21.05.2021 18:01 Ответить
Якщо хтось думає, що то помилка чи то дурість і невігластво, то глибоко помиляється. Ні, то цілком свідомо і цілеспрямовано.
По-перше, все гниле совкове нутро зеленського не сприймає нічого українського. Воно йому гидке і противне, а тому він робить все, щоб в черговий раз то все обгадити. От взяв і свято обпаскудив. В чому, в чому. а тут він профі, щоб обпаскудити.

І друге - всі раптом забули, що вчора воно протягом 3-х годин брехало, виверталось і несло всіляку маячню. Ну, то не дивно, то вже звично, але ж про то сьогодні і не згадуємо, бо маємо косоворотку.
Так що все то було продумано і все то їм в черговий раз вдалось.
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21.05.2021 11:47 Ответить
Это вышеватник -и точька.
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21.05.2021 11:53 Ответить
Юрий Луценко в своей передаче вчера по поводу этого фото сказал, что это олицетворение выражения "Какая разница".
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21.05.2021 13:32 Ответить
Это все не просто так делается, а по заказу "трудящихся" из Кремля.
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21.05.2021 13:47 Ответить
Вот не понятно..то ли он просто позорник..либо же он просто предатель..
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21.05.2021 18:57 Ответить
Скомарох
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28.06.2021 12:13 Ответить
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