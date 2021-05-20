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2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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+80 саша паламарчук
показать весь комментарий20.05.2021 22:06
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+72 саша паламарчук
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- передачи в тюрьму;
- цветы на кладбище.
Своими ногами с поста президента ЗЕ не уйдет.
Если на то пошло, то и на нижнем, и на верхнем фото - АН-124 "Руслан". Ну, то таке...
И это же не противоречит тому, что у нормального человека мечта - это самолёт С ДВИГАТЕЛЯМИ, а у клоуна - без.
Кстати, друзья, а кто объяснит, какое отношение это недоразумение имеет к АНТК Антонов?
Ну, я бы понял, если бы он на фоне цирка проводил конференцию, концертного зала, или ночного клуба...
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