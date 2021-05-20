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Топ комментарии
+80
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6947
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20.05.2021 22:06
+78
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3524
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20.05.2021 22:27
+72
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2207
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20.05.2021 22:07
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2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 854
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20.05.2021 22:05 Ответить
😀😀😀
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20.05.2021 22:15 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6947
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20.05.2021 22:06 Ответить
Це планер. Він на ньому летітиме після чарівного пенделя довго і стабільно.
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20.05.2021 22:12 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7072
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20.05.2021 22:14 Ответить
Шут-даун!!!
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20.05.2021 22:16 Ответить
Полный!
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21.05.2021 13:01 Ответить
Сашко, нормальна людина буде тут як ти сутками писати коментарі і вставляти картинки? 2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8310
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20.05.2021 22:17 Ответить
Ти вже не перший закидаєш мені це питання, ні с утками , ні з качками я не пишу коментарі. Якщо ти так вважаєш, то ти цілодобово їх читаєш? 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8879
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20.05.2021 22:24 Ответить
ні, я тіки сюди коли не залізу на сайт, то тебе зустрічаю, або ксению. якась містика 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2379
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20.05.2021 22:28 Ответить
А ти заходь, а не залазь. Я на пенсії і мені скучно.
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20.05.2021 22:34 Ответить
вже на пенсії, сивина, "мудрість", а такі дитячі картинки іноді. дуже дивно 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6961
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20.05.2021 22:39 Ответить
Сивина присутня в мої 47 років. Я картинки, а ви зєбіла мені справжнього підсунули . Що гірше?
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20.05.2021 22:47 Ответить
не переймайтесь, але правду кажуть, не до всіх з віком мудрість приходить 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4585
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20.05.2021 22:57 Ответить
Співчуваю твоїй родині.
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20.05.2021 23:04 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3776
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20.05.2021 23:07 Ответить
А ти і вдруге за зєлєнського проголосуєш?
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20.05.2021 23:14 Ответить
це його вирок)))
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20.05.2021 23:19 Ответить
ну не за бойко ж
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20.05.2021 23:27 Ответить
Передачі в тюрьму зеьенському будеш носити?
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20.05.2021 23:30 Ответить
звичайно ні, бо його там не буде 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 471
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20.05.2021 23:40 Ответить
Варианта всего 2:
- передачи в тюрьму;
- цветы на кладбище.

Своими ногами с поста президента ЗЕ не уйдет.
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21.05.2021 01:01 Ответить
-- везёт же некоторым! ...а я отпуск здесь коротаю... -- привился наполовину -- теперь от соседей ховаюсь, шо б до второй дозы дожить -- с вами тут сыдю! *)
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20.05.2021 22:50 Ответить
А це стюарт з лайнера зі святим пєнделем 2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5072

2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9897
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20.05.2021 22:17 Ответить
Казалось бы - всего один удар саблей между лопаток ЗЕ и герой Украины.
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21.05.2021 01:02 Ответить
Без планера далі летітиме. Та й планер такий чималих грошей коштує...
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20.05.2021 22:37 Ответить
На верхньому фото «Руслан» здорової людини, а не "Мрія».😁
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20.05.2021 22:18 Ответить

Если на то пошло, то и на нижнем, и на верхнем фото - АН-124 "Руслан". Ну, то таке...
И это же не противоречит тому, что у нормального человека мечта - это самолёт С ДВИГАТЕЛЯМИ, а у клоуна - без.

Кстати, друзья, а кто объяснит, какое отношение это недоразумение имеет к АНТК Антонов?
Ну, я бы понял, если бы он на фоне цирка проводил конференцию, концертного зала, или ночного клуба...
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1458
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20.05.2021 22:39 Ответить
Такое же, как и к прибыли "Нафтогаза".
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20.05.2021 22:41 Ответить
Символічно - літак без двигунів і держава без керманичів, на "буксирі" тягнуть.
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21.05.2021 06:26 Ответить
На таком фоне даже до него БЫ дошло,за кого его держат.
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21.05.2021 07:39 Ответить
Гра слів. Мрія - це не тільки назва літака.
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21.05.2021 07:37 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3120
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20.05.2021 22:57 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7855
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20.05.2021 23:57 Ответить
Це Руслан
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21.05.2021 13:44 Ответить
в унисон конференция с выступлением сейчас в Ротердаме певицы из ро((ии .по скрепам дать в Ротердаме
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20.05.2021 22:06 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2207
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20.05.2021 22:07 Ответить
Интересно, его в Израиль так пустят?..
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20.05.2021 22:20 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7812
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20.05.2021 22:26 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5743
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20.05.2021 22:09 Ответить
Ну да... И речь - соответствующая)))
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20.05.2021 22:21 Ответить
Одна мимика чего стоила! Ну, построение речи --Виталик отдыхает....
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20.05.2021 22:11 Ответить
Коли перейшов на російську, то навіть інтонації були **********.
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20.05.2021 22:17 Ответить
Трешконференція
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20.05.2021 22:13 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6936
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20.05.2021 22:16 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3524
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20.05.2021 22:27 Ответить
<< Анекдот в Україні вмирає як жанр. Бо в кого Зеленський президент, той у цирку не сміється...>>
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20.05.2021 22:17 Ответить
2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7148
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20.05.2021 22:18 Ответить
Ха..Ну тоді вже і зе!кобзар. 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4332
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2163
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21.05.2021 19:00 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2682
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21.05.2021 19:03 Ответить
батхертом порохоботов удвл. 2:0 не в нашу пользу. Зе!конференция 2021 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4499
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20.05.2021 22:21 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5611
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20.05.2021 22:29 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1865
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20.05.2021 22:24 Ответить
Сірогу жінки вже не цікавлять . 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7826 .

2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4890 .
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20.05.2021 22:42 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8741
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20.05.2021 22:39 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4121
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20.05.2021 22:47 Ответить
Яке ж воно пихате
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20.05.2021 23:40 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9696
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20.05.2021 22:58 Ответить
Вова после прессконференції
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9011
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20.05.2021 23:02 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4082
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20.05.2021 23:03 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4505
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20.05.2021 23:14 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6162
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20.05.2021 23:14 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6205
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21.05.2021 11:49 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1005
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22.05.2021 14:38 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3031
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20.05.2021 23:40 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5297
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21.05.2021 00:23 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4108
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20.05.2021 23:41 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8963.
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20.05.2021 23:52 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3126.
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20.05.2021 23:55 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9377
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21.05.2021 00:21 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1153.
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21.05.2021 00:50 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 850.
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21.05.2021 00:52 Ответить
А що ще зможемо побачити і почути під час святкування Дня Незалежності!
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21.05.2021 06:30 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2339
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21.05.2021 08:15 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2029
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21.05.2021 08:30 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3167
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21.05.2021 08:16 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6813
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21.05.2021 08:17 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7315
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21.05.2021 08:27 Ответить
2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9060

...
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21.05.2021 18:54 Ответить
 
 