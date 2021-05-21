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Зеленский (16498) Шевченковская премия (74)

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 01

Президент подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины - наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко - премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем", - сказал Зеленский, приветствуя лауреатов.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 02

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Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 03

Согласно указу главы государства Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм "Атлантида".

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман "Иван и Феба", а журналист Станислав Асеев - за книгу эссе "В изоляции".

Кроме того, премию получили представители музыкального агентства "УХО" Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки "Архитектура голоса".

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 04

Также премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект "Испытание смертью".

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 7228
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21.05.2021 00:16
+3
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8254
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21.05.2021 00:09
+3
Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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21.05.2021 00:14
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Почему не в лаптях? Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8409
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21.05.2021 00:05 Ответить
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 7228
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21.05.2021 00:16 Ответить
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 1922
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21.05.2021 00:09 Ответить
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8254
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21.05.2021 00:09 Ответить
А як правильно написати гундос через а і н чи інакше?!!
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21.05.2021 00:10 Ответить
не сказал по каких играх шевченко ему особенно запомнился? ))
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21.05.2021 00:10 Ответить
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 4737
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21.05.2021 00:12 Ответить
Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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21.05.2021 00:14 Ответить
Це всеодно, що на День прапора вивісити біля свого зеленого офісу російський прапор і горланити, що в Україні жтежпроживають росіяни.
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21.05.2021 08:02 Ответить
Де серед нагородженних Ківа?
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21.05.2021 00:23 Ответить
Яка різниця, з якого фаху.. Де нагорода?
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21.05.2021 00:25 Ответить
Глава МИД Украины считает, что Байден не сможет продать Украину по результатом всего одной встречи с пуйлом.
"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее, и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - Кулеба в эфире радио "Новое время"
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21.05.2021 00:25 Ответить
Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року - Цензор.НЕТ 8154
Ада Роговцева з дочками.
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21.05.2021 01:21 Ответить
Тарас Гдригорович мабуть дуже голосно матюгнувся зі своєі труни...
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21.05.2021 04:17 Ответить
А этому дауну хоть кто то объяснил что эта премия к футболу отношения не имеет?
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21.05.2021 06:39 Ответить
А косоворотки вручав?
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21.05.2021 08:00 Ответить
 
 