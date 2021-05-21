Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
"Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины - наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко - премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем", - сказал Зеленский, приветствуя лауреатов.
Согласно указу главы государства Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм "Атлантида".
Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман "Иван и Феба", а журналист Станислав Асеев - за книгу эссе "В изоляции".
Кроме того, премию получили представители музыкального агентства "УХО" Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки "Архитектура голоса".
Также премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект "Испытание смертью".
Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
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"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее, и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - Кулеба в эфире радио "Новое время"
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