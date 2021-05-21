Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило должностное лицо Галицкой таможни и двух бывших сотрудников органов полиции на схеме с "евробляхами". Злоумышленники вносили неправдивые сведения в базу данных таможни, чтобы владельцы авто на еврономерах избежали ответственности за отсутствие "транзита".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации следствия установлено, что злоумышленники подстрекали жителя Львовщины к предоставлению взятки таможенному инспектору. Целью было внесение фиктивных сведений в базу данных таможни, чтобы владелец автомобиля на еврономерах избежал ответственности за нарушение транзита.

Установлено, что у таможенника "просили" внести фиктивные сведения в базу данных о выезде "евробляхи" за пределы территории Украины в Польшу без фактического выезда указанного транспортного средства. К схеме привлекли третье лицо, которое должно было передать правоохранителю взятку в размере $1 300.

Правоохранители задержали злоумышленников после получения второй части взятки в сумме 900 долларов США, которые они затем планировали передать служащему таможни.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводятся обыски на непосредственном таможенном посту и по месту жительства лиц. Дополнительно проверяется причастность работников таможни к противоправной деятельности.

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