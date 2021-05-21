Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило должностное лицо Галицкой таможни и двух бывших сотрудников органов полиции на схеме с "евробляхами". Злоумышленники вносили неправдивые сведения в базу данных таможни, чтобы владельцы авто на еврономерах избежали ответственности за отсутствие "транзита".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации следствия установлено, что злоумышленники подстрекали жителя Львовщины к предоставлению взятки таможенному инспектору. Целью было внесение фиктивных сведений в базу данных таможни, чтобы владелец автомобиля на еврономерах избежал ответственности за нарушение транзита.
Установлено, что у таможенника "просили" внести фиктивные сведения в базу данных о выезде "евробляхи" за пределы территории Украины в Польшу без фактического выезда указанного транспортного средства. К схеме привлекли третье лицо, которое должно было передать правоохранителю взятку в размере $1 300.
Правоохранители задержали злоумышленников после получения второй части взятки в сумме 900 долларов США, которые они затем планировали передать служащему таможни.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Проводятся обыски на непосредственном таможенном посту и по месту жительства лиц. Дополнительно проверяется причастность работников таможни к противоправной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
То, что придумано АВТОБАРЫГАМИ от власти для заробитчан и экспатов , просто безобразие
А вот верхний эшелон власти Украины вставляЕТ палки в колёса заррбитчанам .
Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) , он регистрирует авто в местных органах . ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет 18 млрд евро от заробитчанин, для украинцев с ВНЖ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД ТОЛЬКО НА 2 месяца в год ?
Кто из автобарыг проллобировал такой закон? Что за бред растомаживать авто в Украине , если заробитчанин с ВНЖ работает в ЕС ? В Словакии , если взъезжаешь на украинских номерах , растаможку требуют только через полгода . Потому народ выезжает из ЕС , и опять въезжает - и так каждые полгода. И это в стране - где 5 крупнейших автозаводов
В Украине работает одна рукозборка из кацапского дерьма у Васадзе , НО УКРАИНЦАМ УСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТО
Так что деньги в экономике Украины крутятся.
2. Семья заробитчанина и его родители - разные семьи . ВЫ ЖЕ ЮРИСТ.
И почему Вы уверены, что заробитчанин просто содержит родителей или не содержит ?
Потому пример с родителями НИКАК НЕ ПРОКАТЫВАЕТ
3. Я против субсидий на газ . Я понимаю финансовую поддержку малообеспеченных через фонды
4 . И про пенсии - не смешите мои тапки - на те 50 евро никто не проживёт
А ввоз в Украину 18 млрд евро в течении 20 лет - заробитчанам ещё доплачивать надо вместо спасибо . Они привозят валюты больше Ахметова Пинчука бени Фирташа .
Так я юрист. Юридично це різні родини, а реально ні. Ми говоримо про теорію чи реалії?
ПМЖ у него появляется ЧЕРЕЗ 5 лет работы в ЕС . 5 лет человек проработал , купил авто , заплатил все налоги в ЕС ( отмену двойного налогообложения помните ?)
Теперь он хочет на три месяца ( с детьми на лето) въехать в Украину на своей законной авто и ещё ПОТРАТИТЬ ЕВРО В СТРАНЕ - ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ВЫПИСЫВАТЬСЯ ИЗ СТРАНЫ ?
Вы вопрос понимаете ? Не мешайте сюда субсидии и родителей 😀😀
Если они не работали в Украине , то пенсия минимальная где-то 50 евро ( я не в курсе)
А ЕСЛИ , до отъезда в ЕС , они работали в Украине , то в пенсионном фонде в компьютере есть все данные и на их основе начисляется пенсия. И значит они тоже кормили пенсионеров 😀
Почему в Украину не пускают авто заробитчан с ВНЖ , когда за рулем член семьи ( жена, муж , дети) ?
На границе включают дурака таможенники и просят в документах на авто вписывать всех , кто будет за рулем иначе въехать может только хозяин авто. По законам Украины за рулем могут быть члены семьи даже без доверенности . Почему таможня нарушает эти законы?
Кстати, таможня прекрасно знает , что в ЕС вторую фио владельца в тех паспорт не пишут .
Когда владелец авто работает , почему его семья не может ездить в Украину ?
КОРОЧЕ СОВОК ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В УКРАИНЕ , потому молодежь и уезжает в ЕС ЖИТЬ
И прекрати хамить
Я в курсе сколько народа работает за рубежом
Про мадьяр особенно , 800 тыс мадьяр выехало работать в страны западной ЕС и тем самым оголили рынок труда в Венгрии , потому активно заезжают работать украинцы рабочих специальностей( строители, уборщики и т д)
Я никогда не был обслугой панов, но за время безвиза побывал и пожил в полутарадесятках успешных стран ЕС, а благодаря свободному английскому общался с сотнями разных персонажей там, поэтому знаю тему гастербайтеров непонаслышке. Когда ты рассказываешь про фиговую Украину ты должна понимать, что также про фиговую родину рассказывают поляки в норвегии, венгры в австрии, чехи в британии, румыны в испании или словаки в германии. И вообще тупо отождествлять твое желание халявной растаможки и чье-то желание мыть сортиры в европе.
Я и слова такого не знаю , т к выросла в столице Украины
А про туалеты - ЖТО ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ ТРОЛЕЙ АВТОБАРЫГ И ИХ КОЛЛЕГ ИЗ РАШИ 😀😀😀
Если украинец получил документы ПМЖ ( постоянно местопребывания) , то по закону он может въезжать в Украину и быть в ней долгое время без растаможки .
Это по закону . НО УКРАИНСКОМУ ЛОББИ с ЮЖАНИНОЙ И ВАСАДЗЕ ВСЕ НЕЙМЕТСЯ.
Они заставляют украинцев ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УКРАИНСКОЙ ПРОПИСКИ , получать разрешение от МИГРАЦИИ на прописку зарубежом и приписываться в посольствах
Объясните, почему иностранец в течении года спокойно въезжает и выезжает из Украины согласно стамбульскому протоколу , а украинец ДОЛЖЕН ВЫПИСЫВАТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ , чтобы спокойно ездить на евробляхе по Украине больше 2 месяцев ?
Когда этот ГРЕБАННЫЙ СОВЕТСКИЙ КГБИСТКИЙ ПОДХОД К УКРАИНЦАМ У ВЛАСТИ ИЗМЕНИТЬСЯ? Кто не может жить без границы на замке ? Или взяток?
Тоді, можно поставити ваше запитання, а коли в країні навіть не існує визначення хто такий "бідний" а соціальні допомоги, пільги і різні там "безоплатно/безкоштовні" поширюються на десятки мільйонів чоловік, з яких відсотків 10 сплачує повністю податки, ще стільки ж частково, а для решти держава є "донором", то це просто не можливо.
Ви заїдете на євроблясі не сплачуючи податок. Яка користь для вас, я розумію, але я, як платник податків, змушений буду це компенсувати сплачуючи пенсію вашим же батькам? Це звісно грубий приклад, але в решті решт, десь так воно і виглядає.
ВЫ ЮРИСТ !!!!!!?! Семья родителей и семья заробитчанина имеют ОТДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ .
И помощь родителям зависит только от человека и обстоятельств .
Причём ЗДЕСЬ ЗАКОННЫЙ ВЪЕЗД ЧЕЛОВЕКА С ПМЖ В УКРАИНУ????
« смешались вместе кони люди ?»
Все налоги заробитчанин уплатил в ЕС и хочет просто 3 месяца отдохнуть в Украине И ПОТРАТИТЬ В УКРАИНЕ ЕВРО . Почему автобарыги ( Васадзе собирающий авто агрессора) заставляют украинцев выписываться из Украины ?
2 .пенсия родителей исчисляется из заработанных ими денег . И государство обязано их содержать , т к они в своё время своей работой содержали тоже пенсионеров
3 .ВСЕ ДЕТИ ПОМОГАЮТ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ - и богатые ( олигархи ) и бедные и заробитчане. Так почему Вы прицепилось только у заробитчанам ? Давайте обложим налогом всех украинцев, помогающих своим родителям 😀😀😀😀
4. А то , что закарпатцы имеют фуры в ЕС , вина идиотов от украинской власти , бо не дают нормально растаможить хорошие авто .опять же возвращаемся к закону о растаможке авто из ЕС
А ЕСЛИ КУРКУ ОЩИПАТЬ , то яиц не будет 😀😀😀
До речі, хто така держава? Зеленський? депутати? Я? Хто саме має утримувати ваших батьків?
а я це і пропоную. Тільки не у такий дикунський спосіб. Зняти з держави соціалку і сказати, любі хитро.опі українці. Ви реально усіх задовбали. Тому, із завтрішнього дня, ви самостійно оплачуєте власне лікування, вищу освіту, сплачуєте на пряму за проїзд на дорогах, ніяких безкоштовних проїздів, заниженої вартості квитків у Метро, ніяких субсидій (окрім як реальним жебракам). Ми з вас не беремо податки окрім як на армію і державне управління, а ви розгрібайтесь самі. Ми радимо вам відкладати у приватні накопичувальні пенсійні фонди, укласти договори медичного страхування, але то ваша справа. Хочете робіть, а ні, нам пофіг що з вами далі буде.
В усякому разі, це буде вершина справедливості. Інакше, цей хитро.пий народець, до тями не привести.
Это чисто организационный вопрос , который попахивает коррупцией и лоббированием .
В ЕС таких правил нет
А мы вроде хотим в ЕС.
ЕСЛИ ВЫ хотите пенсий от денег заробитчан , то дайте им возможность чаще приезжать в Украину на своих авто ( а это ремонт авто, бензин, продукты и др способы траты денег в Украине) А если курку общипать, то будет дуля вместо яиц , и заробитчане купят дома на берегу моря в Хорватии , где их не будут доить так грубо.
Це вибір заробітчанина де і що йому купувати. Подобається там, то живіть, у чому проблема?
Ви або не можете, або не бажаєте усвідомити просту річ. Якщо цьому народу дати палець, він відгризе тобі руку по плече. Як тільки вам дадуть можливість заїхати на євроблясі, або через ПМЖ, або як журналісту, або ще якось, завтра тут або усі будуть мати ПМЖ, або усі стануть журналістами. Це звісно гіпербола, але в загальних рисах проблема в цьому.
Її вирішувати слід не з того, що вам конкретно щось потрібно дозволити, а з усунення причин її виникнення, а це повна перебудова країни.
Я просто не хочу сейчас переходить к обсуждению КАК АВТОБАРЫГИ УХОДЯТ ОТ НАЛОГОВ В СОЛОМОНОВО , НА ЗАЗЕ и в автосалонах
А выгонять людей из прописки с Украины будет только враг - и здесь пора разбираться органам с этими законами
По его комменту видно , что пишет с методички южаниной и Васадзе .
А САМ АВТО НЕ ИМЕЕТ , иначе бы эту чушь не писал 😀😀😀
В евро просто смеются с Украины за этот музей авто
Это ссылка на немецкий сайт автоТаза. В германии тоже продают 40 летнийх хлам. Ты не знала?
Потому не надо врать про немецкий сайт
https://sfw.so/1149045766-kak-fiat-124-stal-zhigulyami.html
Так що тут або хрестик зняти, або труси натягти... Або країна вертається до соціалізму, забороняє приватну власність, закриває кордони і т.п. (шлях у нікуди) або вона усе це радянсько-соціалістичне лайно відмітає і йде до цивілізації. От тільки більшість українців мріють про третю модель, про соціалізм із капіталістичним рівнем життя. Де усе буде давати держава і це усе буде не гірше ніж у розвинутих країнах.