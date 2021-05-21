Криклий: "В духе лучших европейских традиций передал transition book Кубракову". ФОТО

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий передал новому министру Александру Кубракову transition book (план-проспект по работе с отраслью) и познакомил с командой министерства.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В духе лучших европейских традиций передал transition book Александру Кубракову, познакомил с лучшей инфраструктурной семьей Министерства инфраструктуры Украины и пожелал завершить начатые важные для отрасли и страны проекты.

О начатых проектах, которые требуют первоочередности и где было перманентное сопротивление реформам будет отдельное сообщение. А пока просто порадуемся хорошему солнечному дню и моей возможности выпить никуда не спеша кофе в рабочее для других время", - отметил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СМИ напомнили о коррупционных скандалах, послуживших причиной увольнения министра инфраструктуры Криклия

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия. За данное решение проголосовали 284 народных депутата.

20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры Украины.