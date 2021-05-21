РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4852 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж Дело Медведчука
11 458 76
апелляция (616) Медведчук (1754) Апелляционный суд (393)

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Киевский апелляционный суд сегодня будет рассматривать апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало заседание запланировано на 12:00.

В то же время, под зданием суда уже собрались молодые люди в спортивных костюмах, также на место прибыл нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Вход на территорию суда охраняет большое количество правоохранителей

Движение "Рух опору капітуляції" анонсировало сегодня проведение акции "Медведчук_підарешт". Активисты требуют заключить Медведчука под стражу и отменить домашний арест.

Позже к зданию суда приехал сам Медведчук и в компании нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и других пошел в суд.

К суду пришли также активисты "Руху опору капітуляції", представители "Национального корпуса", "Братство" и "Свободы".

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 01
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 02
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 03
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 04
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 05
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 06
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 07
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 08
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 09
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 10
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 11
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 12
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 13
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 14
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 15
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 16
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 17
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 18
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 19
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 20
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 21
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 22
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 23
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 24
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 25
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 26
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 27
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 28
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 29
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 30
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 31
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 32
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 33
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 34
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 35
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 36
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 37
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 38
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 39
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 40
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 41
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 42
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 43
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 44
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 45
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 46
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 47
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 48
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 49
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 50
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 51


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
пригнал Витя своих дегенератов под стены суда...почём сейчас одна штука ОПЗЖопной биомассы?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:36
+17
Титушки судя по всему в большинстве выходцы из дампаса, всех скрутить ,забрить в солдаты и использовать как штрафбат
показать весь комментарий
21.05.2021 11:38
+16
Заднеприводных титушек за ухо и в каталажку... Гнойные продажные твари Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки" - Цензор.НЕТ 5667
показать весь комментарий
21.05.2021 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пригнал Витя своих дегенератов под стены суда...почём сейчас одна штука ОПЗЖопной биомассы?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:36 Ответить
Заднеприводных титушек за ухо и в каталажку... Гнойные продажные твари Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки" - Цензор.НЕТ 5667
показать весь комментарий
21.05.2021 11:43 Ответить
І де нацкорпус?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:38 Ответить
прийшов нацкорпус - погано, не прийшов - погано. ви диванні воїни Петруся хоч розберіться
показать весь комментарий
21.05.2021 11:55 Ответить
нацкорпус - это полупокеры, которые берут не автомат, а член. им только свинок розовых разбрасывать, а где братва, они сразу в памперсах, и по домам.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:05 Ответить
я впевнений це ти диванний боєць себе описав Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 2443
показать весь комментарий
21.05.2021 12:08 Ответить
это ты дурик под #уйла закосил-кто как обзывается тот так и называется.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:54 Ответить
и среди нацкорпуса есть разные ребята, не стоит всех таковыми считать.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:19 Ответить
Де поліція. Вони мають всі ознаки бандитів. Всіх в автозак до з'ясування хто вони такі і чого тут труться.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:56 Ответить
какая полиция? сабакова?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:02 Ответить
сабаков держит всех за яйца, он вмешается когда денюжку дадут.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:01 Ответить
нацкорпус тебе лично что-то должен? Что за дурные вопросы, выйди к суду торгани лицом если небезразличный к теме
показать весь комментарий
21.05.2021 12:03 Ответить
Титушки судя по всему в большинстве выходцы из дампаса, всех скрутить ,забрить в солдаты и использовать как штрафбат
показать весь комментарий
21.05.2021 11:38 Ответить
ну, или послать на разминирование Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 5047
показать весь комментарий
21.05.2021 11:49 Ответить
не зря кпп открывали
показать весь комментарий
21.05.2021 11:50 Ответить
это не титушки, а знакомые студенты Кивы, которые пришли на практическое занятие по правознавству
показать весь комментарий
21.05.2021 13:51 Ответить
Купленный судьишка,плюс десяток хлопчиков с бандитскими рожами - и вся наша правоохранительная система,на которую налогоплательщик тратит огромные средства,превращается в пустое место.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:39 Ответить
Эти молодые люди тоже считают, что медведчуку одному дома скучно, а в камере ему будет гораздо веселей?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:39 Ответить
эти молодые люди тупо пришли заработать бабло, которое,как известно, "не пахнет"
показать весь комментарий
21.05.2021 11:50 Ответить
У нас титушня стала правоохранительной структурой, структурой в законе? Национальная гвардия вообще не в почете? Как можно относиться к МВД с уважением, если они сотрудничают с этими упырями. Кто кого охраняет? Гвардия - титушек, титушки - медведчука, людей - никто.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:40 Ответить
Страна разделилась не титушек (это плохие?), и активистов (это хорошие?).
показать весь комментарий
21.05.2021 11:43 Ответить
И то и другое - Слова - Матерные! Петрушки, АвакушкИ, Карасюшки_СБУшки..........
показать весь комментарий
21.05.2021 11:52 Ответить
Толык,открою тебе глаза: титушки -поддерживают москальную орду, которая пришла на Украинскую землю нас убивать! (поетому они -плохие) так понятно?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:53 Ответить
А "активисты" поддерживают внешнее управление и кланы в Украине, которые тебя и твоих родственников Грабят. Это тебе глаза открываю и мозги проветриваю.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:55 Ответить
Внешнее управление.... В смысле?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:13 Ответить
голосята-соросята...страну на продажу.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:18 Ответить
Лаптями запахло Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 2986
показать весь комментарий
21.05.2021 12:21 Ответить
да кто ее купит, расею твою, она бракованная.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:56 Ответить
Женя Калаш, у тебя кокошник отвалился Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 8464

ты повторяешь ********** пропаганду
показать весь комментарий
21.05.2021 13:59 Ответить
Кого ви питаєте? Воно дурне.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:22 Ответить
лечись убогое.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:26 Ответить
И это говорит лох, который верит в внешнее управление.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:28 Ответить
Не, оно лаптеногое Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 9925
показать весь комментарий
21.05.2021 12:32 Ответить
а этих ты за кого считаешь?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:22 Ответить
Женя Калаш, для тупого повторяю:
москальная орда пришла на нашу землю-нас убивать
а "внешнее управление"-помогает Украине бороться с москальной ордой!
так что хорошо и что плохо для Украины?
показать весь комментарий
21.05.2021 14:14 Ответить
На самом деле все проще.

Титушки - платные.
Активисты и волонтеры - по собственной воле из чувства долга.

И тот, кто не видит разницы - идиот или враг.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:03 Ответить
Ты и правда идеалист? )
показать весь комментарий
21.05.2021 12:13 Ответить
Я был на двух Майданах.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:15 Ответить
мне хватило одного...И там впервые *******...А на втором ещё и с кровью и войной.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:19 Ответить
С внешним управлением тебя тоже *******. Видать такая у тебя судьба.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:30 Ответить
Лайкеру твоему, Ivanovy, видать, нравится что тебя ипут...
А то, что путин вас, мокшан, на@бывает, так от судьбы не уйдешь.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:00 Ответить
Как же это все уже тошнит..
показать весь комментарий
21.05.2021 11:44 Ответить
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 6325
показать весь комментарий
21.05.2021 12:07 Ответить
прихильники сруцкого мира
показать весь комментарий
21.05.2021 11:48 Ответить
Я тоже против домашнего ареста, в сизо этот тампакс *****, в общую камеру! И киву с ним!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:48 Ответить
в общую то роскошь , киву одного , пусть займутся научными дискуссиями в сфере управления государством и через пару суток у мертвечука крыша потечёт
показать весь комментарий
21.05.2021 12:13 Ответить
"Милые, безобидные" боевые отряды мертвечука.....
показать весь комментарий
21.05.2021 11:51 Ответить
просто тупое, безпринцыпное быдло, пришло заработать бабла!
они за бабло и в церкви пёрднут
показать весь комментарий
21.05.2021 11:56 Ответить
Ці в церкві перднуть й без бабла.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:39 Ответить
От би кулемет мені ..О в країні зразуб поменьшало Медведчуківських шісток і продажних тварюк... Точно тітушкиб тоді думали перед тим як виходить
показать весь комментарий
21.05.2021 11:58 Ответить
мабуть до цього і іде. Бо інакше не буде.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:33 Ответить
Проплачене бидло.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:59 Ответить
З таким рейтингом який малюють в ОПЗЖ - так можна цілий майдан зібрати. Тільки оце мітинг за ОПЗЖ. А за найбільш рейтингового клоуна навіть екзгібіціоністи не вийдуть. Ви коли малюєте за гроші рейтинги - може вони мінусові, і ви мінуси видаляєте?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:01 Ответить
Сторонники жопзж - ********* пассивные, они сами никуда не выйдут.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:18 Ответить
Шоу для зебилов продолжается.

А в это время ЗЕ и СН полным ходом сотрудничают с ОПЗЖ.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:01 Ответить
А где граждане Украины, которым не безразлично будущее стисня, так может их надо стимулировать, как титушек, и даже лучше.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:02 Ответить
А отам на останній фото - в червоній майці й чорній масці - то ж Бєня з Коломиї заничкався.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:03 Ответить
Интересно, а где нац.корпус, традиция и порядок и вот вот все ребята люящие пьяных хипстеров по подолу гонять и гей парады яйцами забрасывать. Вот же отличный шанс себя проявить
показать весь комментарий
21.05.2021 12:05 Ответить
Так это они и есть. Просто в этот раз без надувных свинок Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 587
показать весь комментарий
21.05.2021 12:14 Ответить
Де, на стороні Мертветчука
показать весь комментарий
21.05.2021 13:01 Ответить
Это сироты - кто платит, тот тонцует. *****, сэр Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 1124
показать весь комментарий
21.05.2021 13:34 Ответить
Ну теперь мы знаем, кто хороводит титушками в Украине...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:08 Ответить
Вот бы где нацжонам себя проявить. Или всё же ссыкотно? Хотя скорее всего это они и есть.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:08 Ответить
Вы предлагаете этим смелым парням разделиться на две группы? Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 369
показать весь комментарий
21.05.2021 12:16 Ответить
Вполне может быть, что запасная одежка с логотипами нацжен у них с собой.

Аваков такие номера уже не раз проделывал.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:17 Ответить
А шо такого Медведчук сделал Авакову?

Насколько я помню, у них с ОПЗЖ общий газовый бизнес.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:16 Ответить
Нацжоны могут только за порохом по пятам бегать за бабки коломойши.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:20 Ответить
"кандидат" жомовых наук - кива на месте... дает ценные порады патрону и слюнявит по 300 гр. титушкам...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:32 Ответить
Дик можна зразу їх на обмін Пуйлу пропонувати.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:33 Ответить
хочу видеть фото мертвечука из камеры сизо. долбойо...ы типа кивы передачи носить даже побоятся...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:36 Ответить
Аваков потурбуєтьс, щоб іїх ніякиі партіоти не образили.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:23 Ответить
Тим хто на боці кума )(уйла можна трощити макитри,бо вони все одно не українці,а полукацапи.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:18 Ответить
странно а почему военкома нету --- вон скока стоит народу в спорте в чёрных масках == можно сделать план по призыву на передовую
показать весь комментарий
21.05.2021 14:27 Ответить
узкий мир хйла уже оккупировал Соломенку.. Зеля-болванчик рулит..(
показать весь комментарий
21.05.2021 14:56 Ответить
 
 