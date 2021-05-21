Террористы обстреляли Марьинку из гранатомета, повреждены крыши домов, - СЦКК. ФОТО

Российские наемники на Донбассе в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Марьинка, в результате были повреждены крыши частных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Вчера, 20 мая, в 17:20, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Марьинка из станкового противотанкового гранатомета. Огонь велся из населенного пункта шахта Трудовская, находящегося на окраине Донецка. В результате взрыва шести гранат был нанесен материальный ущерб мирным жителям, проживающим по улице Донецкая 19 и 21, а также по улице Москалевского, 22. Согласно обращению в Национальную полицию местной жительницы, в результате обстрелов была повреждена крыша ее частного дома", - следует из сообщения.

Отмечается также, что сегодня украинская сторона СЦКК осуществила фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела: обнаружено повреждение окна в одном из домов по ул.Донецкая 19 и крыши обоих домов.











"Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из местных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

"Следует подчеркнуть, что это уже второй за текущий месяц обстрел Марьинки. 8 мая, в 19.05 оккупанты выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по этому населенному пункту. Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - подчеркивается также.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.