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Россия (91205) СБУ (18663) Чернигов (792) боты (62)

Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Чернигове пресекли деятельность ботофермы, которой дистанционно управляли организаторы из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры", - следует из сообщения.

Отмечается также, что исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли трансакции в санкционных электронных платежных системах. Исполнители использовали почти 2,5 тыс. бот-аккаунтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе"

Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ 01
Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ 02
Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ 03

Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-ти канальных GSM-шлюзов; 2 SIM-банка на 128 карточек каждый; 370 сим-карт российского мобильного оператора; 3 ноутбука.

Продолжается досудебное следствие.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
О чём это вообще? Кацапы и с Лахты неплохо сеют панику. Обязательно в Чернигове сидеть чтобы в интернете срать? Короче,опять имитация бурной деятельности от сбу.
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21.05.2021 12:25
+3
Денежки российских рабов тратятся на всякую х..йню
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21.05.2021 12:25
+3
Помиляєшься ,гібридна війна ,це не муйня !!!)))
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21.05.2021 12:28
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А в СБУ пресечь агентов КГБ Белоруси не хотите?
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21.05.2021 12:24 Ответить
О чём это вообще? Кацапы и с Лахты неплохо сеют панику. Обязательно в Чернигове сидеть чтобы в интернете срать? Короче,опять имитация бурной деятельности от сбу.
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21.05.2021 12:25 Ответить
Ну надо ж как то под украинским IP сеять панику? Для этого и Чернигов. Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ - Цензор.НЕТ 5088
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21.05.2021 12:27 Ответить
Ту на сайте тоже таких полно, тупо работают на парашу (многие сами даже не подозревают, думают типа это порошенко им платят).
Их цель обгадить правительство Украины, не зависимо ото того, что те делают
Большинство из тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д (под видом патриотв). делают это не из убеждений, и даже не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы
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21.05.2021 12:56 Ответить
Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550 Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550 Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550
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21.05.2021 13:06 Ответить
Мене за такі слова багато разів банив адмін.
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21.05.2021 13:07 Ответить
зустрілись два Theбіла, злились в екстазі та самотність подолано? Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 6012
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21.05.2021 13:19 Ответить
Не попало.
Я не зебіл, я **************. Ти зрозуміло?
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21.05.2021 13:23 Ответить
ти сруль, як і те чмо, що вишиванку від бандури не відрізнить... До тебе дійшло?
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21.05.2021 13:31 Ответить
І коли вас прикриють як оту ботоферму у Чернігові?
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21.05.2021 13:34 Ответить
вас приберуть, щойно народзареєстрованих клавівників? Багато честі на непотріб час витрачати. Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4394
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21.05.2021 19:53 Ответить
а чем вы мрази занимались до выборов вспомни, то что ты перечислил только в 10 раз больше
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21.05.2021 13:40 Ответить
Денежки российских рабов тратятся на всякую х..йню
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21.05.2021 12:25 Ответить
Помиляєшься ,гібридна війна ,це не муйня !!!)))
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21.05.2021 12:28 Ответить
Ту на сайте таких полно, тупо работают на парашу (многие сами даже не подозревают, думают типа от порошенко им платят).
Их цель обгадить правительство Украины, не важно что те делают
Три из четырёх тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д. делают это не из убеждений, и не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы
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21.05.2021 12:54 Ответить
Не стараешься
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21.05.2021 13:00 Ответить
А хто такое путин? Весь мир знает ваше чмо под именем *****
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21.05.2021 13:03 Ответить
Не пались **********. )))
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21.05.2021 13:09 Ответить
та ты сам спалился лайкнул коцапыша абынепорошенка...
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21.05.2021 13:42 Ответить
что коцапское оборудование заело?
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21.05.2021 13:41 Ответить
Більше схоже на якесь шпигунське обладнання чи нелегального провайдера послуг?
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21.05.2021 16:59 Ответить
Расстрелять нахер!
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21.05.2021 21:55 Ответить
потратились на оборудование - дебилы ... любому достаточно сходить в гастроном или на рынок за продуктами ... а если послушать "власть " , как мы шагаем и опережаем , побеждаем вирус , то никакая агитация и не нужна : рвотный рефлекс 100% обеспечен ...
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22.05.2021 09:38 Ответить
 
 