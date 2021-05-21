Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Чернигове пресекли деятельность ботофермы, которой дистанционно управляли организаторы из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры", - следует из сообщения.

Отмечается также, что исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли трансакции в санкционных электронных платежных системах. Исполнители использовали почти 2,5 тыс. бот-аккаунтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе"







Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-ти канальных GSM-шлюзов; 2 SIM-банка на 128 карточек каждый; 370 сим-карт российского мобильного оператора; 3 ноутбука.

Продолжается досудебное следствие.