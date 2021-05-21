РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4852 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины
8 783 30
контрразведка (486) СБУ (18663) Хмельнитчина (793) наемники РФ (2002)

Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли деятельность агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах был активным участником НВФ так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший участник НВФ действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

Агент задержан "на горячем" во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ 01
Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
По сравнению с Дерьмаком- простой фотограф. Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8544
показать весь комментарий
21.05.2021 12:54
+20
Та на Банковій та Грушевського ,гнида на гниді ,та гнидою погоняє !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 12:55
+9
Це лише дрібнота ,справжня резидентура на Банковій та Грушевського !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По сравнению с Дерьмаком- простой фотограф. Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8544
показать весь комментарий
21.05.2021 12:54 Ответить
Та на Банковій та Грушевського ,гнида на гниді ,та гнидою погоняє !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 12:55 Ответить
Дешёвка. Могли бы что нибудь более похоже на правду придумать.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:00 Ответить
Нужно расстреливать при попытке побега иначе на таксиста обменяют.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:03 Ответить
но сначала допросить с пристрастием
показать весь комментарий
21.05.2021 14:40 Ответить
ето его СБУ уложило мордой в землю
показать весь комментарий
21.05.2021 14:40 Ответить
Це лише дрібнота ,справжня резидентура на Банковій та Грушевського !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 13:04 Ответить
Розповзлася нечисть по всій Україні... (((
показать весь комментарий
21.05.2021 13:16 Ответить
Повна інвазія України,на 100%, гельмінтами -корупціонерами !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 13:19 Ответить
Отпустят, у нас патриотов принято сажать
показать весь комментарий
21.05.2021 13:16 Ответить
передавал информацию о военных объектах в регионе? и шо такого?

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 386
показать весь комментарий
21.05.2021 13:20 Ответить
Цеж,вже два роки,як перша лєді України !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 13:33 Ответить
перша блэди? не знал. а по таким преступлениям есть срок давности? или ###
показать весь комментарий
21.05.2021 13:38 Ответить
Складу злочину немає. Нічого ти їй не інкрімінуєш по цьому скріну, окрім того, що вона туповата. Але це не злочин. Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
21.05.2021 15:39 Ответить
В Росії знайшли б, згадайте жіночку із Ростова, яка в 2014 році повідомляла про рух російських військ в сторону держкордону України.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:46 Ответить
Якби знайшли повідомлення про рух техніки ВСУ, то була б інша справа. А на скріні просто типа "об'ява", до того ж перепост без контексту.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23 Ответить
Тоді питається а навіщо таке виставлять, якщо воно трактується неоднозначно? Втім, це питання не по тій адресі.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:58 Ответить
Далеко они руки тянут.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:35 Ответить
То метастази по переферії.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:38 Ответить
И что дальше? Осужден на 15 лет? Или как всегда "понять и простить".
показать весь комментарий
21.05.2021 13:39 Ответить
Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6634
показать весь комментарий
21.05.2021 13:43 Ответить
К сожалению, среди нас много продажных и предателей. Нужно быть бдительным даже со своим окружением.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:02 Ответить
Не шукайте москалів в Московіі,озирніться навколо себе ,українські гниди від кремлівських вошей мешкають в Україні !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 14:11 Ответить
в Крыму украинцу приписали шпионаж и засудили на 11 лет. Думаю, этого кацапоида украинский продажный суд отпустит под домашний арест или условно даст. Пока вы не будете адекватно отвечать па Рашке, то никогда не победите.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:34 Ответить
Расстрелять нахер!
показать весь комментарий
21.05.2021 16:31 Ответить
ермак на зесоплю в открытую росиянскую народную рубаху в день вишиванки надевает...и там вопросов нет)
показать весь комментарий
21.05.2021 17:57 Ответить
а Ленке Зе можно было
показать весь комментарий
21.05.2021 18:13 Ответить
НА ОРГАНЫ ТВАРЬ !!!
показать весь комментарий
21.05.2021 21:27 Ответить
 
 