Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли деятельность агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах был активным участником НВФ так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший участник НВФ действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

Агент задержан "на горячем" во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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