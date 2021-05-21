Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли деятельность агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах был активным участником НВФ так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший участник НВФ действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.
Агент задержан "на горячем" во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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