Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Между активистами патриотических сил и "группой поддержки" Виктора Медведчука под стенами Апелляционного суда произошли стычки. Полиция вмешалась в конфликт.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отмечается, что полиция не позволила конфликту перерасти в более масштабный.
Активисты и "титушки" бросила фаеры и бутылки друг в друга. Некоторое время была заблокирована проезжая часть.
Правоохранители никого не задержали.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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+60 Debor
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а клован типичный жлоб
всё это кодло в спецлагерь,отуячить бамбуком по пяткам и жопе,потом полугодичная перековка в идеологически зрелых воинов,кто не пройдёт - в ЖВ на уран,остальных в штрафбат на восточный фронт - и запануе в титуханском движении звенящая тишина..
Одні аваківські (НацКорпус на чолі з Білтм ВоШдем) песики ********* з іншими аваківськими песиками (тітуханами кандидата оукоблудних наук та повелителя жомових ям Кивою)
Роботодавець - Ківа, тут і до ворожки не ходи. (
Так шо там Вава , мудачук вже , кажеш - фсьо ? Ти вже пабєдив його , чи як .?? А чому це аваківські пси охоронять мудічуківських .?
зараз напише адміну про переслідування гомофобами))
их надо убивать
Российского священнослужителя "застукали" в гей-клубе с парнем на руках
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