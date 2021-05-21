Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Между активистами патриотических сил и "группой поддержки" Виктора Медведчука под стенами Апелляционного суда произошли стычки. Полиция вмешалась в конфликт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полиция не позволила конфликту перерасти в более масштабный.

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Активисты и "титушки" бросила фаеры и бутылки друг в друга. Некоторое время была заблокирована проезжая часть.

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Правоохранители никого не задержали.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.