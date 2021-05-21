Двое чиновников Подольской РГА уведомлены о подозрении в присвоении бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г.Киеве разоблачила и сообщила о подозрении в присвоении бюджетных средств организованной группе из числа руководителей Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что с целью систематического завладения бюджетными средствами во время ремонта учебных заведений Подольского района города Киева, начальник управления образования администрации создал и возглавил организованную преступную группу лиц, в состав которой вошли начальник группы централизованного хозяйственного обслуживания учреждений образования, руководитель подрядного предприятия и другие, в настоящее время еще не установленные лица.

В дальнейшем, начальник управления образования РГА обеспечил заключение с подконтрольной подрядной организацией ряда договоров по выполнению работ по ремонту инженерных сетей и помещения инклюзивного ресурсного центра №7, фасада и кровли Гимназии №19 "Межигорская".

"После чего, без фактического выполнения работ в полном объеме, между управлением образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации и подрядным предприятием в период ноября-декабря 2020 года, были подписаны акты выполненных работ и произведена оплата из городского бюджета. Согласно выводам судебных строительно-технических экспертиз, вследствие указанных умышленных действий участников организованной группы территориальной общине Киева нанесен ущерб на общую сумму свыше 800 тыс. грн", - следует из сообщения.

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В рамках уголовного производства два вышеупомянутых чиновника Подольской РГА и подрядчик уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

21 мая 2021 в помещениях Подольской РГА, подрядной организации и по месту жительства подозреваемых начаты обыски с целью изъятия первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.