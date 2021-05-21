РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11874 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
2 004 8
вирус (580) киберпреступление (753) Россия (91213) СБУ (18666) хакер (1115)

Разоблачена межрегиональная группа хакеров, воровавших информацию через приложения для Instagram и других популярных ресурсов, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение, а один из них, житель Ивано-Франковской области, разрабатывал вирусы по заказу российского клиента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей", - следует из сообщения.

По данным следствия, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

"Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами", - отмечают в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров

Киберспециалисты также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных.

Разоблачена межрегиональная группа хакеров, воровавших информацию через приложения для Instagram и других популярных ресурсов, - СБУ 01
Разоблачена межрегиональная группа хакеров, воровавших информацию через приложения для Instagram и других популярных ресурсов, - СБУ 02
Разоблачена межрегиональная группа хакеров, воровавших информацию через приложения для Instagram и других популярных ресурсов, - СБУ 03
Разоблачена межрегиональная группа хакеров, воровавших информацию через приложения для Instagram и других популярных ресурсов, - СБУ 04

"В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте "Olx", электронным кошелькам типа "Qiwi" и "Yandex", видеохостингу "Youtube", - отмечают в СБУ.

Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется уведомление фигурантов о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після арешту Семенченко по замовленню КДБ Білорусі віра вам шановні нульова. Ви знову почали працювати на замовлення Москви.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:31 Ответить
Башні кремля водять хороводи з печерськими пагорбами.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:46 Ответить
Украинские хакеры должны начать грабить Россию и все, что можно ограбить нужно грабить и никто не накажет этих хакеров. И Украине нужны самые большие в мире хакерские войска. Нужно не только грабить Россию, а нужно к чертям начать палить их все сети и трансформаторы - отрубить им свет к чертям и сжечь все! И хакеры должны работать на страну, но типа не официально и страна не имеет типа отношения к ним, но сдавать не будет и будет прикрывать. Нужно действовать так, чтобы было из выгоды Украине. Морали никакой нету, есть воля и нужно все правила выстраивать из личной выгоды, Россию ограбить - это наши будут контрибуции и репарации, Хакеры заметут еще следы спалив все компы и сети и все вообще, что можно и можно еще грабить разными способами и многими путями переводы делать, что хер отследишь и т.д. Короче все из личной выгоды надо делать!
показать весь комментарий
21.05.2021 17:00 Ответить
В штатах починають говорити про те, що за кіберзлочини - смертна кара.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:07 Ответить
опять кацапский след, выкуп за трубу американцы тоже биткоинами платили, а тут зарплата биткоинами.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:06 Ответить
 
 