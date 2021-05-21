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Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Вор в законе по кличке Лаша Сван взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд города Киева - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Лаша Сван взят под стражу в зале суда. Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.
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