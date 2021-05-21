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Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вор в законе по кличке Лаша Сван взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд города Киева - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Лаша Сван взят под стражу в зале суда. Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Задержанные воры в законе Умка и Лаша Сван получили авторитет в преступном мире при поддержке топ-представителей российского криминалитета, - Нацполиция. ВИДЕО

Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция 01
Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
И тут же: Медведчука просят отдать на поруки.
Риторический вопрос: кто общественно более опасный - Лаша Сван или Медведчук?
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21.05.2021 17:02
+5
А лох в загоне мертведчук - получил домашний курорт. Это как такое может быть?
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21.05.2021 17:01
+2
По тундре, по железной дороге... Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3883
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21.05.2021 16:59
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По тундре, по железной дороге... Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3883
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21.05.2021 16:59 Ответить
А лох в загоне мертведчук - получил домашний курорт. Это как такое может быть?
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21.05.2021 17:01 Ответить
Та да. Не по понятиям
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21.05.2021 17:10 Ответить
У нас всё может быть при этой зелёной саранче,кстати не сегодня завтра тот же суд который дал ему домашний арест его же и отменит и оставит Медведчуку только ночной арест. Уже примчались гонцы из ОПЗЖ и визжат что ВР не сможет работать без Мертвечука и возьмут его на поруки всем кодлом.
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21.05.2021 17:14 Ответить
вот и мне тоже интересно, как так ?
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21.05.2021 17:40 Ответить
И тут же: Медведчука просят отдать на поруки.
Риторический вопрос: кто общественно более опасный - Лаша Сван или Медведчук?
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21.05.2021 17:02 Ответить
Почему без залога? Почему не браслет и на "малину"? Свинство какое-то, чесс слово! Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4007
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21.05.2021 17:03 Ответить
Ну печерский же . Понимать надо .
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21.05.2021 17:06 Ответить
А Медведчука слабо закрыть?Путину не понравится?Боитесь *****,мразота судейская?
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21.05.2021 17:11 Ответить
Его и зельц боится,сам сказал когда его спросили....Путин убийца или нет? Зельц промычал что если он скажет "да" то завтра могут погибнуть десятки украинских воинов. Вот такое вот ничтожное ссыкло у нас занимает должность и президента и верховного да ещё плюс и гетьмана.
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21.05.2021 17:20 Ответить
А шо там "Умка" ?
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21.05.2021 17:21 Ответить
Не все так просто. Умка - теж Ведмідьчук, хоча й білий.
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21.05.2021 18:29 Ответить
а по статье за измену родины- медведчук под домашним арестом Суд заарештував "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8504
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21.05.2021 18:15 Ответить
І тут ,,вишиванка" Зеленського. Або вже ,,вора в законе", або ,,злодія в законі". Совок на марші.
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21.05.2021 20:04 Ответить
ПЕРЕКЛАДАЧІ з Цензора! Скільки можна писати того "вора в законі" - це по-кацапськи. Пишіть про "злодія в законі"! Користуйтесь словниками.
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21.05.2021 20:24 Ответить
 
 