РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6154 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажТехнологии Агрессия России против Украины Оборона
23 664 116
танк (1912) Харьков (6515) Укроборонпром (1211) ВСУ (5131)

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным Силам Украины партию танков Т-64, прошедших капитальный ремонт с элементами глубокой модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 01

Благодаря модернизации были расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 02

Т-64 - основной боевой танк Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

Читайте: Львовский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-64 и Т-72. ФОТО

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 03

Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, ​​а также танковых двигателей.

Смотрите: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три отремонтированных танка Т-72. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Т-72 вироблялись не в Україні, і зараз в ВСУ їх досить мало.
Т-64 вироблялись в Україні і зараз в ВСУ їх дофіга.
Каміння в Україні майже не має, а по землі вони повзають однаково.
Вот і всі аргументи)
показать весь комментарий
22.05.2021 05:43
+20
Цапы, не переживайте так болезненно, по ваши жалкие душонки у нас завсегда танков хватит..)
показать весь комментарий
22.05.2021 04:05
+16
А ты присел на бутылку, после своего комента? Или чеченцы сегодня к тебе ещё не приходили?
показать весь комментарий
22.05.2021 03:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
5 штук - сором який
показать весь комментарий
22.05.2021 10:57 Ответить
Це не пєчєньки. Модернізували - відправили.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:03 Ответить
Один я помітив, що траки іржаві і старої конструкції ??
Ганьба ...
показать весь комментарий
22.05.2021 11:04 Ответить
Красить траки - деньги на ветер. Это совковый армейский пережиток командиров-показушников.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:18 Ответить
Вы, не вздумайте здесь написать что, бывают танковые гусеничные движители с резиной.
Заплюют))))
показать весь комментарий
22.05.2021 16:53 Ответить
Говно вопрос - снимите такой с Леопарда и поствьте на Т-64. Это будет почти недорого.
показать весь комментарий
22.05.2021 17:23 Ответить
))))
Вы меня не так поняли)))
Некоторым "умникам" (на форуме), нельзя рассказывать некоторые вещи, которые имеющие очень тонкую специализацию. Они, воспринимают это как дебильный недостаток или наоборот, начинают орать про продажность и т.п. Срач начинается. Как всегда, зрада-зрадная)))
показать весь комментарий
22.05.2021 17:45 Ответить
Примите мои извинения. Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 9988
показать весь комментарий
22.05.2021 17:50 Ответить
Усі троє покривлялися, але так і не відповіли, чому траки після ремонту іржаві.
Нехай не крашені, але іржаві. І старої конструкції.
З Леопарда зняти ? Сер, Ви при своєму розумі ??
показать весь комментарий
22.05.2021 18:14 Ответить
Да не ржавые они, в том понятии, как Вы тут пытаетесь представить.
Покрыты налётом (поверхностым) ржавчины, как обыкновенный металл.
Проедут 1-1,5 км и будут опять блестеть)))
Нахрена их красить.
показать весь комментарий
22.05.2021 18:48 Ответить
Добре, дякую. Ви мене заспокоїли. Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 6369
А чому старої конструкції, а не нові ? Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 6990
показать весь комментарий
23.05.2021 11:27 Ответить
Гусеница, рассчитана, на определённые типы грунтов. Установлена, та, которая и проектировалась.
К сведению, технологический и модельный образец гусеницы танка "Меркава", нигде больше не используется. Потому что рассчитана ТОЛЬКО на местный регион.
показать весь комментарий
23.05.2021 12:18 Ответить
Дякую за пояснення. Скільки ньюансів.
показать весь комментарий
23.05.2021 18:20 Ответить
Нда....жалкое зрелище..
Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 4832
показать весь комментарий
22.05.2021 21:46 Ответить
Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 7325
показать весь комментарий
22.05.2021 21:47 Ответить
Аж цілих 5 танків за 2 роки модернізували, це мабуть перемога Зе Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 3256
показать весь комментарий
22.05.2021 22:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 