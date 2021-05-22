Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64. ФОТО

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным Силам Украины партию танков Т-64, прошедших капитальный ремонт с элементами глубокой модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Благодаря модернизации были расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Т-64 - основной боевой танк Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

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Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, ​​а также танковых двигателей.

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