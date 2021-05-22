Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии
Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным Силам Украины партию танков Т-64, прошедших капитальный ремонт с элементами глубокой модернизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Благодаря модернизации были расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.
Т-64 - основной боевой танк Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.
Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, а также танковых двигателей.
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Ганьба ...
Заплюют))))
Вы меня не так поняли)))
Некоторым "умникам" (на форуме), нельзя рассказывать некоторые вещи, которые имеющие очень тонкую специализацию. Они, воспринимают это как дебильный недостаток или наоборот, начинают орать про продажность и т.п. Срач начинается. Как всегда, зрада-зрадная)))
Нехай не крашені, але іржаві. І старої конструкції.
З Леопарда зняти ? Сер, Ви при своєму розумі ??
Покрыты налётом (поверхностым) ржавчины, как обыкновенный металл.
Проедут 1-1,5 км и будут опять блестеть)))
Нахрена их красить.
А чому старої конструкції, а не нові ?
К сведению, технологический и модельный образец гусеницы танка "Меркава", нигде больше не используется. Потому что рассчитана ТОЛЬКО на местный регион.