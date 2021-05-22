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Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

22 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар по ул. Берковецкой в Киеве, в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщается, 22 мая спасателям поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в ​​десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.

Площадь пожара составила около 200 м. кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно было привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м.).

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В 7:10 пожар по ул. Берковецкой локализован, в 7:32 - ликвидирован.

Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Спасатели проводят разбор конструкций.

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Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 01
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 02
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 03
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 04
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Топ комментарии
+4
Небось, спалили бухгалтерию.
Гереги настолько жадные, что дико экономят на сотрудниках.
А те, в свою очередь, выкручиваются, как могут, пряча скилки и доставку от отчетности.
Потом делят деньги между собой
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22.05.2021 09:18
+3
За пожежу в Первомайському вираховували із зарплати всіх співробітників по всій Україні, з рядових співробітників зняли від тисячі до трьох.
Це все, що потрібно знати про Герег
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22.05.2021 09:29
+2
Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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22.05.2021 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Насрать на гэрэг. Они своё отобьют.
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22.05.2021 09:10 Ответить
За пожежу в Первомайському вираховували із зарплати всіх співробітників по всій Україні, з рядових співробітників зняли від тисячі до трьох.
Це все, що потрібно знати про Герег
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22.05.2021 09:29 Ответить
Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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22.05.2021 09:12 Ответить
Гереги постраждали. Мабуть. )
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22.05.2021 09:16 Ответить
Небось, спалили бухгалтерию.
Гереги настолько жадные, что дико экономят на сотрудниках.
А те, в свою очередь, выкручиваются, как могут, пряча скилки и доставку от отчетности.
Потом делят деньги между собой
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22.05.2021 09:18 Ответить
Таки да, не от одного сотрудника слышал, что экономят на персонале
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22.05.2021 09:29 Ответить
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить "Епіцентру", на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 2811
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22.05.2021 09:31 Ответить
А собака с милицией обещала прийти?
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22.05.2021 09:58 Ответить
На эпике сейчас вроде проходит проверка налоговой... совпадение?...
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22.05.2021 09:33 Ответить
вспомнил старый анекдот, в тему. Пожарная часть, бойцы отдыхают на втором этаже. Входит командир. Ну что, хлопцы, у нас пожар. Собирайтесь на выезд. Но не торопитесь, потихоньку. - Я что горит? - Налоговая!
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22.05.2021 10:07 Ответить
 
 