Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
22 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар по ул. Берковецкой в Киеве, в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как сообщается, 22 мая спасателям поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.
Площадь пожара составила около 200 м. кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно было привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м.).
В 7:10 пожар по ул. Берковецкой локализован, в 7:32 - ликвидирован.
Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Спасатели проводят разбор конструкций.
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