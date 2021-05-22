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В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе патрульный во время

В Одессе будут судить патрульного полицейского, который сломал нос 17-летнему юноше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, патрульный безосновательно применил силу к 17-летнему местному жителю.

Инспектор без веской причины остановил подростка, а во время так называемого "воспитания" надел несовершеннолетнему наручники и ударил несколько раз кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа.

Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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В Одессе патрульный во время воспитания сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет 01
В Одессе патрульный во время воспитания сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет 02

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
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22.05.2021 11:48
+13
По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
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22.05.2021 11:51
+8
Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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22.05.2021 11:48
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Это не превышение полномочий а садизм.
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22.05.2021 11:45 Ответить
Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
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22.05.2021 11:48 Ответить
Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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22.05.2021 11:48 Ответить
Журналісти дуже однобічно висвітлюють події, до мене підійшли двое копів нещодавно. Показав кишені, рюкзак, останні фото, хоч і були сільского виду і не дуже приємні, але корректно з ними спілкувався - робота в них така і не сама вдячна
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22.05.2021 11:49 Ответить
А навіщо останні фото?
В Німеччині на таке суддя дає дозвіл.
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22.05.2021 11:51 Ответить
Скоріш за все шукають фото закладок
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24.05.2021 10:14 Ответить
По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
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22.05.2021 11:51 Ответить
ага, встал раком, достал бутылку, обнаружил в кармане пакетик "вещества похожего на.....", заехал вна зону, вернулся через 5 лет, но не сам и не один, а с тубиком. а мусоркам - еще шажок к званию старшеватый еврейтор В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет - Цензор.НЕТ 3064
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22.05.2021 11:55 Ответить
Рашкобот, вас за, як кажуть на рашці, "за версту" видно: одразу "раком". Не треба апроксимувати те, що відбувається в ********* усюди з Україною. В тебе, рашкобот, що не пост, то дестабілізація - робота така... Як там на Дирляндії, себе прогодувати можете без українських пенсії та пособій ?
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22.05.2021 12:14 Ответить
так те выше написали шо мусора тя не имеют права просто так шмонать - а если бы подбросили, а? че бы ты тогда на их вежливость сказал? верливо бы повязали и вежливо на шконку отправили. Ах да, понятых бы попросил? Ан, нет, поздно, они же были вежливы, а ты плохой злой барыга наркотики продаешь, айяяй В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 4511
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22.05.2021 18:58 Ответить
Так, якщо підозрілий не захоче самовільно показати речі його можуть попросити проїхати до відділку. Мені простіше було показати вміст кишень та рюкзаку. Вони не обшукували. Якщо захочуть підкинути, підкинуть де завгодно

https://realno.te.ua/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C/
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24.05.2021 10:17 Ответить
ты ***** аваковский бот. люди не показывают им рюкзаки и карманы, потому что эти твари постоянно что-то подбрасывают, как пареньку побитому копами на улице Вышгородской.
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23.05.2021 18:26 Ответить
рашкобот раскукарекався, йди півня ліпи з гівна, троляка путлерівська дирляндська
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24.05.2021 10:18 Ответить
За вбивство менше дають
Щось у нас неправильне є в законах...
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22.05.2021 11:53 Ответить
Звісно не правильне... Треба за подібне давати 12, а не 8 і на бажано загальній зоні...
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22.05.2021 12:43 Ответить
Завжди вважав, що мусора мають сидіти у звичайних зонах, тоді у них будуть хоч якісь гальма. Може тоді не було б історій, як у Кагарлику.
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22.05.2021 13:07 Ответить
Вот именно. Зайцевой,которая убила обдолбавшись шестерых дали десять лет. А за сломанный нос 8? Безусловно, полицейский должен ответить, но наказание должно соответствовать преступлению.
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22.05.2021 16:56 Ответить
Никто ему 8 лет не даст... Максимум 3-4 года условно...
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22.05.2021 21:57 Ответить
Молодой, зелёный ), куда бить не знает...
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22.05.2021 11:55 Ответить
Загнати поліцая в дім та спалити на хрін разом з сім'єю, щоб другим поліцаям наука була, що не можна порушувати закони.
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22.05.2021 12:42 Ответить
Тобі, дебілу, не на цензорі срати, а в психдиспансері під замком сидіти.
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22.05.2021 13:19 Ответить
Закиньте этого патрульного в толпу с титушками медвечука. пусть там пару носов сломает!!!!
Так хоть польза будет , и уважение!!!!
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22.05.2021 12:44 Ответить
Себе блін засунь, коли тебе зустрінуть пару таких діточок.
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22.05.2021 13:13 Ответить
Каких 8 ,на пожизненное урода . В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 7798
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22.05.2021 12:44 Ответить
Треба подробиці, а засуджуючим поліцая по заголовку, бажаю опинитися проти 4-5 17-річних діток ввечері, особливо коли ті хильнули.
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22.05.2021 13:11 Ответить
Підтримую.
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22.05.2021 13:21 Ответить
"треба подробици" но ты уже без подробиц опрадание придумал пластиковому)))
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22.05.2021 15:30 Ответить
Тут ще один поліціай заслуговує на покарання, На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция. ФОТОрепортаж
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22.05.2021 13:19 Ответить
Там не все однозначно)
19-річний так званий "лісоруб" насправді хотів зашкодити протизаконній діяльності поліцейського і двох лісників, які вимагали від нього припинити рубати дерева. Аргумент, що природні багатства і йому теж належать їх не переконали, тому він просто захищався як міг.

Періодично так "захищаются" від прикордонників "верблюди з цигарками", від поліцейських - "мирні копачі бурштину" і ще кілька категорій "зубожілих")
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22.05.2021 14:05 Ответить
готовий поспорити з ким небудь що в тюрмі мусор сидіти не буде!
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22.05.2021 14:09 Ответить
перевоспитал
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22.05.2021 15:08 Ответить
Ававковские соколы.
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22.05.2021 15:17 Ответить
Мусор...
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22.05.2021 15:39 Ответить
Уважаемые, мы платим зарплату Авакову и Ко!!!! Включите мозги!!!
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22.05.2021 15:46 Ответить
Народная мудрость гласит -В любой ситуации виновны оба. Вот с этого надо и начинать Что не верится мне что коп ни с того ни с сего врезал ему Эти подростки борзеют на глазах Когда бандой то герои А как их под белые ручечки - Отпустите, я несовершенно летний. Что то не так в нашем законодательстве Не может каждый сопляк оскорблять представителя власти зная что ему за это ничего не будет А тот кто на страже правопорядка у нас становится виновным во всех грехах. С таким подходом мы создадим страну в которой любой подонок будет править бал на своё усмотрение зная что ему за это ничего не будет.
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22.05.2021 15:47 Ответить
имеем дело с ******** Авакова. Аваков за украденные деньги на камерах автоматической фиксации (с каждой камеры получает 550000 грн в сумке) решил не все их ложить к себе в карман, а создать ботоферму, которая будет оправдывать каждое его незаконное распоряжение.
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22.05.2021 16:06 Ответить
харош уже толеровать **********
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22.05.2021 15:57 Ответить
Я бы убил гниду на месте. Насрать что есть значок, здоровьем своим заплатит за дерзость. Пацан своих прав не знал, разрешил себя бить. А мусорня всегда этим пользуется.
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22.05.2021 16:17 Ответить
Мені от що цікаво , звідки і з яких сіл приїхали коментатори !? Менти завжди шмонали молодь, і при сесесері і в 90-ті. Завжди в них були рейди по місцям де молодь збирається , дуже часто молоді хлопці лізли в " ******" за що іноді отримували навіть затримання ,або побої ! Сам з таких був , молоде ,нерозумне !))))
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22.05.2021 17:20 Ответить
Щас такие 17-летние вьюноши, что их в процессе воспитания можно вполне обоснованно в очко опускать, а не то что клюв своротить.
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22.05.2021 19:45 Ответить
Мусора не имет права их воспитывать...тем более одев браслеты...воспитывать может семья, школа и вертухаи
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22.05.2021 22:14 Ответить
Беркут також бив людей, поки народ їх не почав палити на вулиці.
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23.05.2021 00:30 Ответить
когда это , в этой стране за такое милиционеров садили ?В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 9604
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23.05.2021 20:51 Ответить
 
 