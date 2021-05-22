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В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе будут судить патрульного полицейского, который сломал нос 17-летнему юноше.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, патрульный безосновательно применил силу к 17-летнему местному жителю.
Инспектор без веской причины остановил подростка, а во время так называемого "воспитания" надел несовершеннолетнему наручники и ударил несколько раз кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа.
Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Топ комментарии
+19 Max Redka
показать весь комментарий22.05.2021 11:48
+13 Olex2014
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+8 wittmann1980
показать весь комментарий22.05.2021 11:48
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Пожалуйста, подождите...
В Німеччині на таке суддя дає дозвіл.
https://realno.te.ua/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C/
Щось у нас неправильне є в законах...
Так хоть польза будет , и уважение!!!!
19-річний так званий "лісоруб" насправді хотів зашкодити протизаконній діяльності поліцейського і двох лісників, які вимагали від нього припинити рубати дерева. Аргумент, що природні багатства і йому теж належать їх не переконали, тому він просто захищався як міг.
Періодично так "захищаются" від прикордонників "верблюди з цигарками", від поліцейських - "мирні копачі бурштину" і ще кілька категорій "зубожілих")