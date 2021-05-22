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Житомирщина (1314) поезд (1010)

Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На железнодорожной станции в Житомирской области на крыше одного из грузовых вагонов выявили обгоревшее тело 18-летнего парня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции "Бровки-Первые", в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека", - сказано в сообщении.

Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине 01

Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+16
Естественноотборцы Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 5918
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22.05.2021 12:08
+9
Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7091
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22.05.2021 12:10
+8
На одного ідіота менще стало.
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22.05.2021 12:36
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Правила форума Совет форумчан
Як їх називають ? Смертників, які бігають по дахах вагонів ?
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22.05.2021 12:07 Ответить
Естественноотборцы Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 5918
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22.05.2021 12:08 Ответить
селфик же есть?
не то делаем не тех воспитываем..
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22.05.2021 12:12 Ответить
Кокс-трава+джин-тоник на последнем огрызке селфи за бабло папы-мамы с Португалии-Италии...
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22.05.2021 12:17 Ответить
Одноразові.
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22.05.2021 12:39 Ответить
***** на древе цивилизации.
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22.05.2021 12:44 Ответить
внуки дедушки Дарвина.
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22.05.2021 12:54 Ответить
Зацепери, напевно.
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22.05.2021 20:33 Ответить
Довбойоби
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22.05.2021 21:37 Ответить
Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7091
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22.05.2021 12:10 Ответить
Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 1562
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22.05.2021 12:40 Ответить
Дах-ходяги
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22.05.2021 12:22 Ответить
сколько еще должно погибнуть...чтобы безмозглые поняли опасность этих фото-экстримов...
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22.05.2021 12:27 Ответить
Фото надо делать крупным планом с разных ракурсов и везде их показывать, тогда хоть какой то толк будет...
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22.05.2021 22:01 Ответить
На одного ідіота менще стало.
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22.05.2021 12:36 Ответить
Мало хто з відчайдухів замислюється про те, що напруга в електромережі залізниці - 27 500 вольт. Якщо людина навіть просто наближається до контактного дроту, це спричиняє або моментальну смерть, або інвалідність у результаті великих опіків тіла.
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22.05.2021 12:51 Ответить
ну там ещё один момент)) если постоянка то сразу шашлык, на переменке может ещё откинуть с обгоранием, но шансы выжить увеличиваются.
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22.05.2021 12:57 Ответить
Постоянка далеко не транслюється, дуже великі втрати. бо струм строгий. А змінний, він як ураган, чим далі, тим краще.
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22.05.2021 14:41 Ответить
Вчать їх,вчать- все одно двійка!
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22.05.2021 13:25 Ответить
Скільки вже таких смертей? Особливо на житомирщині. Невже влада не може поставити десь вагон на під"їздній колії, пртянуть над ним дріт і нехай лізуть фотографуватись. хоч зубами хватаються за провід.
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22.05.2021 13:34 Ответить
Когда они поймут, что делать селфи - это тупо.
А вовсе не круто.
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22.05.2021 13:45 Ответить
Один полудурок на фото на вагоне вставил провод в фотошопе и написал кто сможет так , а полные идиоты лезут под настоящий провод.
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22.05.2021 14:24 Ответить
ахаха)) прикольно, но думаю шо тех кто повелся в 10 раз меньше надо осмеивать чем упоротых шо нажрались моющих средств посте того как Трамп высрал шо вирус обосрется если это выпить Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9738
далеко не каждый знает шо вот выше написали напр. шо к проводу мона и не сунуть клешни, а ударит по воздуху
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22.05.2021 19:57 Ответить
Нужно было фото не замыливать, а показать всем бегунам за смертью по крышам.
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22.05.2021 14:03 Ответить
Сколько редакторских проколов в одной заметке!"Цензор" - стыдно за ваших, с позволения
сказать, "редакторов и авторов. Во первых, вы в начале информации пишете об Андрушевском районе (хотя, это не бывший Андрушевский, а бывший Ружинский район) а потом, оказывается, он (укрупненный) Бердичевский район. На самом деле, это теперь Бердичевский район. Во-вторых, над крышей вагона были не "высоковольтные провода" а высоковольтная КОНТАКТНАЯ СЕТЬ! Это разные вещи.
Неужели у нас молодежь в журналистике, такая узколобая, без широких познаний и абсолютно не внимательная!
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22.05.2021 14:04 Ответить
Премія Дарвіна наздогнала ще одного свого лауреата - любителя екстремальних селфі.
Воістину - не збідніє дурнями земля наша...
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22.05.2021 14:29 Ответить
В 18 лет жизнь кажется бесконечной...
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22.05.2021 14:31 Ответить
Мясо гриль, не дорого
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22.05.2021 15:43 Ответить
Так а шо уже так сильно солнце припекает в обед? Надо осторожно загорать на железных крышах.
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22.05.2021 19:39 Ответить
С целью безопасности людей запретить эксплуатацию электровозов...на дизеля как в Бангладеш
Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2840
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22.05.2021 20:07 Ответить
 
 