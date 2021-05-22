Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На железнодорожной станции в Житомирской области на крыше одного из грузовых вагонов выявили обгоревшее тело 18-летнего парня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции "Бровки-Первые", в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.
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не то делаем не тех воспитываем..
А вовсе не круто.
далеко не каждый знает шо вот выше написали напр. шо к проводу мона и не сунуть клешни, а ударит по воздуху
сказать, "редакторов и авторов. Во первых, вы в начале информации пишете об Андрушевском районе (хотя, это не бывший Андрушевский, а бывший Ружинский район) а потом, оказывается, он (укрупненный) Бердичевский район. На самом деле, это теперь Бердичевский район. Во-вторых, над крышей вагона были не "высоковольтные провода" а высоковольтная КОНТАКТНАЯ СЕТЬ! Это разные вещи.
Неужели у нас молодежь в журналистике, такая узколобая, без широких познаний и абсолютно не внимательная!
Воістину - не збідніє дурнями земля наша...