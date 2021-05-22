"Вам здається, все незвичне - хвороба?!", - "Транс-марш" прошел в Киеве (Обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 мая в Киеве прошел "Транс-марш". Акция посвящена второй годовщине принятия Всемирной организацией здравоохранения Международной классификации болезней 11 пересмотра, согласно которой диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не принадлежат к психическим заболеваниям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".

"Это не значит, что мы не нуждаемся ни медицинской помощи, но значит, что никто не имеет права "лечить" нам мозги, пытаясь "исправить" наши гендерные идентичности", - отмечают организаторы акции.

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Марш начался в 13:00 на Михайловской площади в Киеве.













За правопорядком во время марша следили правоохранители.





Также на марше присутсвовали представители всеукраинской консервативной общественной организации "Традиции и порядок".











В то же время на Михайловской площади, откуда стартовал марш, прошла молитва о защите общества от пропаганды трансгендеризма.

"К сожалению, в мире усиливается волна пропаганды этого психического расстройства - трансгендеризма. Это приводит к стремительному росту количества людей, которые хотят искалечить себя ради "трансгендерного перехода"", - отмечают противники трансгендеров.

















Не обощлось и без инцидентов с участием правоохранителей. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия.

Среди требований участников марша были следующие:

- Мы хотим видеть конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновление действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности урегулирования возможности перехода для небинарних людей.

- Мы хотим видеть гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве.

- Мы хотим видеть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлениях в украинском обществе.

- Мы требуем ответов. Мы требуем действий.

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ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук