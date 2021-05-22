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Киев (24531) марш (632) трансгендерные люди (6) Богачук Олег (1431)

"Вам здається, все незвичне - хвороба?!", - "Транс-марш" прошел в Киеве (Обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сегодня, 22 мая в Киеве прошел "Транс-марш". Акция посвящена второй годовщине принятия Всемирной организацией здравоохранения Международной классификации болезней 11 пересмотра, согласно которой диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не принадлежат к психическим заболеваниям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".

"Это не значит, что мы не нуждаемся ни медицинской помощи, но значит, что никто не имеет права "лечить" нам мозги, пытаясь "исправить" наши гендерные идентичности", - отмечают организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш начался в 13:00 на Михайловской площади в Киеве.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 01
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 02
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 03
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 04
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 05
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 06

За правопорядком во время марша следили правоохранители.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 07
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 08Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 09

Также на марше присутсвовали представители всеукраинской консервативной общественной организации "Традиции и порядок". 

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 10

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 11
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 12
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 13

В то же время на Михайловской площади, откуда стартовал марш, прошла молитва о защите общества от пропаганды трансгендеризма. 

"К сожалению, в мире усиливается волна пропаганды этого психического расстройства - трансгендеризма. Это приводит к стремительному росту количества людей, которые хотят искалечить себя ради "трансгендерного перехода"", - отмечают противники трансгендеров.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 14Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 15
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 16
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 17
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 18
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 19
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 20
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 21
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 22

Не обощлось и без инцидентов с участием правоохранителей. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия. 

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 23

Среди требований участников марша были следующие:

- Мы хотим видеть конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновление действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности урегулирования возможности перехода для небинарних людей.
- Мы хотим видеть гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве.
- Мы хотим видеть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлениях в украинском обществе.
- Мы требуем ответов. Мы требуем действий.

Также смотрите: "Дас иcт фантастиш": немецкий наци сменил пол и участвует в выборах от партии "Левые". ФОТОрепортаж

ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук
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Топ комментарии
+23
Та не хвороба.
А просто піар нетрадиційників. І їхні претензії на вийнятковість.
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22.05.2021 14:23
+23
Они навязывают дискуссию - это "хвороба" или нет ?
То, что делается в спальне, приличные люди не выносят на парад.
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22.05.2021 14:31
+22
Если они будут продолжать напирать со своими "маршами",
то начнут получать автоматический негласный бан на работе по любым другим причинам.

Пусть ценят, что их не трогают.
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22.05.2021 14:23
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Страница 3 из 3
Хворе, а хто тобі заважає твоїми збоченнями займатися, для чого їх рекламувати? Ти думаєш що всі противники пропаганди підерастії і інших відхилень тільки класичним сексом займаються в місіонерській позі і тільки щоб зачати дитину? Але ж нормальні люди не ходять по вулицях рекламуюючи свої сексуальні вподобання.
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23.05.2021 05:32 Ответить
Не хватает одного типа к косоворотке, кокошнике и красных труселях. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 1302 А шо, это ведь его электорат. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 8237
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22.05.2021 20:52 Ответить
Гитлер со своими газовыми камерами и Сталин с беломорканалами просто недоучки малограмотные. Гораздо технологичнее достать нежить со дна и встроить в управление обществом. Никаких тебе пуль, никаких расходов на утилизацию трупов, сплошная экономия. Роддома сами закрываются, биомасса сама себя на кладбища вывозит. Сорос лишних шекелей не тратит.
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22.05.2021 21:01 Ответить
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П№доры, сэр.
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22.05.2021 21:17 Ответить
В смысле не запреют ты поц ? Тебе пару примеров на вскиду кинуть гандон ты тупой ? Может лгбт пара может усыновить ребенка ? Соединить семью браком ? Целоваться в общественном месте без осуждения таким скудоумным как ты ? А работа ? Как на работе ты подонок предсавлял себе как коллектив подобных тебе амеб относится к такому коллеге ? Конченое быдло
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22.05.2021 21:42 Ответить
то что ты болен и в рот берёшь это твоё личное дело, и выходить на улицу верещать что тебе это по нраву не надо, и тем более целоваться на людях, не дай бог дети увидят. а то что люди глумятся- так это везде так , люди одинаковые, только у нас в крайнем случае вломят и то те кому не в западло, а в штатах(которые продюсируют подобные действа) , в глубинке если начнёшь вскукарекивать о пополазстве, то тебя и грохнут, и никто искать не будет. В свободных странах никто терпеть такую фуету не будет. посмотри фильм "Красный штат" и узбагойся
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22.05.2021 21:55 Ответить
Ліжи дамсбкий вареник і невумнічай )) Ато дивись який заліхвацький ))
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23.05.2021 07:56 Ответить
Стільки років - і все до дам,і ще хочеться -то є, мабудь,хронічна хвороба?
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23.05.2021 12:47 Ответить
Велика трагедія для країни яка сьомий рік воює з Кремляндієй що гомосєкі не можуть цілуватись на вулицях і усиновлювати дітей "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 9696
Ти себе чуєш активіст х*ров, вали у Голандію, там все це є і війни з кацапами немає.
Якась Україна без тебе проживе "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 6991
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22.05.2021 22:04 Ответить
Не трагедія в тому що таких ібанатів як ти земля насить )
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23.05.2021 07:52 Ответить
Як що ти з України то твоє існування це ТРАГЕДІЯ для твоїх батьків...як що з Лахти, то хоч в унітаз змийся.

Дебіл, правильно писати НОСИТЬ, ти ще з головою погано товаришуєш.
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23.05.2021 18:13 Ответить
Тихше, тихше, бо луснеш від праведного гніву, гнаний і гноблений фідор. Рєбйонков ви усиновлюєте для того, щоби зробити з нього такого ж фідара, як і ти сам. Бо саме таким способом ви розмножуєтеся. А на роботі, олег лебединець, не треба афішувати свою орієнтацію і буде тобі щастя. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 942
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22.05.2021 22:33 Ответить
Не хватало им ещё "усыновлять" (насиловать и растлевать) детей...
Не хватало, чтобы они на работе прилюдно целовались.
Может, за это им ещё доплачивать ?
Совсем ********* и ещё нагло борзеют - хуцпа во всей красе.
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23.05.2021 00:34 Ответить
Чим ти кращий за них ? Коли ліжешь своїй дівці піzду то почуваешь себе обраним ? Кунілінгомен ? "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 5508
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23.05.2021 07:55 Ответить
Я искренне уважаю Израиль. И презираю евреев в расселении. Как свободны вы ребята в своей стране и как вы ничтожны ,да что там -даже никчемны в любой стране европейского цивилизационного уровня. Или вы зло и наука или вы зло искусство и падлюки.
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22.05.2021 21:18 Ответить
это явная хвороба, отклонение в модели размножения, которое приводит к вымиранию таких особей.
но к этой хворобе вполне можно относится терпимо, как к .... хворобе, с пониманием, сочувствием.
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22.05.2021 21:49 Ответить
Свобода, равенство и братство, гипнотические слова, с помощью которых каббалоглобализаторы многие века манипулирют бессознательным масс как флейтист из Хамельна. Свобода это либерализм, равенство - коммунизм, братство - религиозные ордена. Комбинирование свободы и равенства дает левый либерализм.
"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 8580
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22.05.2021 21:50 Ответить
ТАК ЦЕ МЕНТАЛЬНА ХВОРОБА КОЛИ МУЖИК СЕБЕ ЖІНКОЮ ВВАЖАЄ,
хто з цим буде сперечатись? "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 879
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22.05.2021 21:55 Ответить
А далі що - паради наркоманів і БУТИ НАРКОМАНОМ ЦЕ РОЗКІШ "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 782
Все з малого починається, а актори отримають свої грощі за участь у

"параді" і підуть по домах, тіж самі тітушки, тільки вже проти моралі.
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22.05.2021 21:57 Ответить
Шануймося українці!
Уявімо,що Ви,забрали з магазину смартфон.
В дома включили і бачите на екрані:" Вставте шланг пилесоса в гніздо".
Через хвилину,до Вас доходить,що виробник помилково залив у смартфон,
програму від робота-пилесоса.Магазин не пологовий будинок,можна поміняти....
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22.05.2021 22:31 Ответить
Каббало-сатанизм в символах и образах.
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
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22.05.2021 22:33 Ответить
Больше всего удивило огромное количество фото с парада.Уверен на День Независимости фотографий будет меньше...Еще удивило отсутствие борцунов за права ЛГБТ сообщества,очкастого Лещенка и его подруги Топольской.Ну неужели все таки она ездила на заработки,а не на борьбу с пуйлом и Кадыровым?
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22.05.2021 22:49 Ответить
Сложно поверить, что убежденная ватница и жена давней журнашлюшки Григоришина поехала просто на заработки. Скорей прикрытие этот лбтг-шный чес. чЛещенко не простой человек и никогда не был журналистом, доподлинно известно, что он сотрудничал и американскими и с российскими спецслужбами причем со студенческих лет. Такого типа люди, как чЛещенко, часто становятся посредниками в разных темных международных историями, двойными, тройными и восьмерными агентами и т.д.. Может Настя в шоколадном глазе везла сверх секретные сведения в Московию. Вроде смех! Ан нет. Когда в США при Обаме взяли за жопу всяких шпионов российских, там светилась еще некая Чаплин. Так они записки по странике в помадах и конфетах друг другу передавали. Бо интеренту они не доверяют.
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23.05.2021 17:54 Ответить
Я, вот, задумался. Если бы с самого начала всем было похрен на эти парады и толпы дурных малолеток не выходили б на антиакции - через какой срок на проедение этих парадов перестали б выделять деньги и они исчезли сами собой?
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23.05.2021 00:48 Ответить
Они никогда не исчезнут, их финансирование забито на годы вперёд.
Обыдление широких гойских масс - долгая и планомерная работа.
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23.05.2021 01:01 Ответить
Опять евреи виноваты. Учите матчасть: Тора однозначно осуждает такие вещи
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23.05.2021 06:04 Ответить
Лет десять назад по российскому ТВ историк рассказывал что где то Бланк шалуном был, бисексуалом. Инессу Арманд он любил, но редко и неохотно. А часто и охотно Ильич в постели кувыркался противоестественно с товарищем Каменевым.
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23.05.2021 09:00 Ответить
Это один из гэбэшных проектов дискредитации евровыбора Украины
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24.05.2021 09:54 Ответить
Вы не понимаете масштаб игры. Это как с землей. Сначала иудоглобализаторы создают искусственные образы Вакарчука и Зеленского. Затем бараны тянутся за сладеньким и заводят в парламент соросятину и хабадников, те принимают законы. И баранам остается пускать пузыри, наблюдая как их родное пастбище становится чужой собственностью. Так и здесь. Настоящая власть над людьми это власть над рождением. Для этого нужно естественную психологию переделать, подчинив кредитной карточке и стереотипам, показанным на экране. Для того, чтобы ее переделать, нужно детей оторвать от родителей ювенальной юстицией и промыть мозг гендером в школьном возрасте. А для этого нужно сначала принять законы. А чтобы возмущение не достигло критической массы людям сначала нужно показать уличные акции угнетенных.
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23.05.2021 08:06 Ответить
и я о том же - полный игнор
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23.05.2021 08:33 Ответить
я за свободу. но против того чтобы нетрадиционные ориентации рекламировали свой образ жизни на всяких своих прайдах и парадах. ведь меньшинства никто не ущемляет. что они кому хотят доказать?!
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23.05.2021 01:11 Ответить
а что они хотят?
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23.05.2021 02:28 Ответить
высокая культура
"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 2399
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23.05.2021 03:59 Ответить
скучно им
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23.05.2021 08:23 Ответить
они не лохи....и на пианино играют хорошо
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23.05.2021 04:41 Ответить
ну шо там опять когото избили оскорбили или хотя бы в рожу плюнули ??? да ничего нету и
это очень обидно и пора напомнить о себе........... конечно есть определённый процент каких
то гормональных и психических расстройств да жалко надо лечится но 90% этого "сообщест-
ва" просто ********** которые не знают куда себя деть.... а могли бы быть нормальными
девчонками-мальчишками а так **********************************........
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23.05.2021 08:23 Ответить
Якісь транси шляються містом. Традиціонали намагаються навішать їм люлєй. Між ними купа поліцаїв.
І то шо , хочте сказать ,що вони всі вже вспіли посадить помідори?!! Коли?! А-а, певно з роботи зараньше одпросились , ну канєшна...
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23.05.2021 09:45 Ответить
Неадекваты шо те ,шо те. Сборище невротиков, только у одних сексуальный невроз нашел себе естественный выход, а вторые переживают его в латентой форме, вытесняют фантазии и влечения, но сексуальной нереализованной энергии до фига, поэтому борются они не с лесбами и одинокими геями на фото, а сами с собой.
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23.05.2021 11:44 Ответить
Если так по честному разобраться то геи и лесбы более здоровые, потому что их невроз компенсированн, эмоции не разрывают их психику, нет позывов бить убивать крушить. А вот несчастный дрочеры в черном, более социально опасны ибо их либидо так и не нашло выхода. А примерил бы мамин лифчик такой "борец с геями" глядишь и попустить, ведь хочет же! раз на лебсо-парады ходит смотреть.
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23.05.2021 11:49 Ответить
Из-за таких ********* как ты, ******** садяться на шею. Питарас может это не болень, но это асоциальный образ жизни с тупиковым результатом. Питарас не в состоянии дать потомство. Поэтому цель его жизни не обучить своего ребенка, а протащить любовника по служебной лестнице. На хрена он нужен с точки зрения социального общества? Для красоты - сомнительно, нервы портить и чтоб дети задавали неудобные вопоросы - не вижу необходимости? Родился питарасом, бывает, не повезло. Так сиди тихо и не отсвечивай, и только тогда, можеть быть, появится шанс стать приемлемым члено социального общества. Будешь светить по улицам голой жепой вопреки общепринятой морали и чего-то требовать, только потому что у тебя зад раздолбаный - отгребешь люлей. По, моему справедливо. Не нравятся уклады существующего общества? Купи примус, палатку, и в лес, ходить вокруг березки парадным маршем, но так чтоб никто не видел, там, глядишь и кибуц какоц организуешь.
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23.05.2021 12:44 Ответить
Вот вы сейчас прекрасно проиллюстрировали и подтвердили мои мысли о социально опасных и неудовлетворенных борцов с геями. Я немножко разбираюсь в глубинных механизмах работы психики и честно вам советую... попробуйте с парнем .Это точно ваше, хватит страдать. Мне геи безразличны, потому что они не конкурируют за женщин, а вот вам точно они нужней)) Ничего личного, просто добрый совет, возможно ошибся, если шо извините)_
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23.05.2021 13:26 Ответить
Шо, мокрожепый, со своми уже скучно? Не по адресу. Ты своим раздолбанным очком не там трусишь.
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23.05.2021 17:48 Ответить
Солово питорас около 10 раз употребили, несколько раз очко, зад и даже любовник)
Если на зоне ты попал бы на знающего Человека, то попал бы. Опытные люди знают, если кто-то много раз повторяет какое то слово в тексте или разговоре, то они именно этого и хочет. По научному это называется контетным анализом. Так, что на парашу тебе дорога ! .
А еще Игорек - ты дурак , но это априори на этой ветки их зашкаливает. Ничтожество тебе читать побольше надо , а не писать, сильно слабенько мозг работает.
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23.05.2021 19:08 Ответить
Мне неинтересвно огбщаться с раздолбанным **********. Может у тебя в гей-клубе эта статистики что-то говорит, и ти там крутой питар, но я туда не хожу. Ты скучен и уныл как кусок говна. Иди "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 5497
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23.05.2021 23:58 Ответить
Скоро...
Марш наркоманів, марш педофілів, марш зоофілів
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23.05.2021 12:23 Ответить
Марш стас стасов)
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23.05.2021 16:04 Ответить
Содомия - мерзость, у них просто нет совести и приличия.
Если выходят на парады, пусть и на работе и в обществе обозначают себя как извращенцев
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24.05.2021 09:59 Ответить
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