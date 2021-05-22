"Вам здається, все незвичне - хвороба?!", - "Транс-марш" прошел в Киеве (Обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Сегодня, 22 мая в Киеве прошел "Транс-марш". Акция посвящена второй годовщине принятия Всемирной организацией здравоохранения Международной классификации болезней 11 пересмотра, согласно которой диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не принадлежат к психическим заболеваниям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".
"Это не значит, что мы не нуждаемся ни медицинской помощи, но значит, что никто не имеет права "лечить" нам мозги, пытаясь "исправить" наши гендерные идентичности", - отмечают организаторы акции.
Марш начался в 13:00 на Михайловской площади в Киеве.
За правопорядком во время марша следили правоохранители.
Также на марше присутсвовали представители всеукраинской консервативной общественной организации "Традиции и порядок".
В то же время на Михайловской площади, откуда стартовал марш, прошла молитва о защите общества от пропаганды трансгендеризма.
"К сожалению, в мире усиливается волна пропаганды этого психического расстройства - трансгендеризма. Это приводит к стремительному росту количества людей, которые хотят искалечить себя ради "трансгендерного перехода"", - отмечают противники трансгендеров.
Не обощлось и без инцидентов с участием правоохранителей. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия.
Среди требований участников марша были следующие:
- Мы хотим видеть конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновление действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности урегулирования возможности перехода для небинарних людей.
- Мы хотим видеть гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве.
- Мы хотим видеть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлениях в украинском обществе.
- Мы требуем ответов. Мы требуем действий.
Пожалуйста, подождите...
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П№доры, сэр.
Ти себе чуєш активіст х*ров, вали у Голандію, там все це є і війни з кацапами немає.
Якась Україна без тебе проживе
Дебіл, правильно писати НОСИТЬ, ти ще з головою погано товаришуєш.
Не хватало, чтобы они на работе прилюдно целовались.
Может, за это им ещё доплачивать ?
Совсем ********* и ещё нагло борзеют - хуцпа во всей красе.
но к этой хворобе вполне можно относится терпимо, как к .... хворобе, с пониманием, сочувствием.
хто з цим буде сперечатись?
Все з малого починається, а актори отримають свої грощі за участь у
"параді" і підуть по домах, тіж самі тітушки, тільки вже проти моралі.
Уявімо,що Ви,забрали з магазину смартфон.
В дома включили і бачите на екрані:" Вставте шланг пилесоса в гніздо".
Через хвилину,до Вас доходить,що виробник помилково залив у смартфон,
програму від робота-пилесоса.Магазин не пологовий будинок,можна поміняти....
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
Обыдление широких гойских масс - долгая и планомерная работа.
это очень обидно и пора напомнить о себе........... конечно есть определённый процент каких
то гормональных и психических расстройств да жалко надо лечится но 90% этого "сообщест-
ва" просто ********** которые не знают куда себя деть.... а могли бы быть нормальными
девчонками-мальчишками а так **********************************........
І то шо , хочте сказать ,що вони всі вже вспіли посадить помідори?!! Коли?! А-а, певно з роботи зараньше одпросились , ну канєшна...
Если на зоне ты попал бы на знающего Человека, то попал бы. Опытные люди знают, если кто-то много раз повторяет какое то слово в тексте или разговоре, то они именно этого и хочет. По научному это называется контетным анализом. Так, что на парашу тебе дорога ! .
А еще Игорек - ты дурак , но это априори на этой ветки их зашкаливает. Ничтожество тебе читать побольше надо , а не писать, сильно слабенько мозг работает.
Марш наркоманів, марш педофілів, марш зоофілів
Если выходят на парады, пусть и на работе и в обществе обозначают себя как извращенцев