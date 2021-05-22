Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ. Сегодня утром, 22 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6.55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.
Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь - ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.
Украинской стороной СЦКК проведена фотофиксация и верификация очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская 7 в Песках.
Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал Зеленский и прервал общение.
22 Мая 10:03 50
0
Зеленский не остановил "активную фазу". Он просто передал инициативу в руки противника. Полностью
Тут сейчас зашлись от восторга "блогиры" позитивщики от Подоляка. Дескать остановил Владимир Ссаныч, свет очей, активную фазу боевых действий. Так то воно вродє так, якщо почитать ЗМІ та подивитися плюси, тілько трошечки не так.
Зеленский не остановил ничего. Он просто передал инициативу в руки противника. Полностью.
Сейчас наемники принимают решение, когда стрелять по нашим войскам, какими видами вооружения, когда, сколько и куда копать, куда, какую и как перемещать технику, где минировать, когда забрасывать наши позиции минами дистанционного минирования ПОМ-2. Куда отправлять ДРГ, а куда снайперов. Заленский за два года шаг за шагом, позволил российским наемникам полностью доминировать на фронте.
Нет, конечно, отдельные подразделения и даже бригады понимают опасность такого поведения и не смотря на лишение премий, продолжают навязывать противнику инициативу. Уже в виде анекдота передается разговор одного комбрига с начартом:
- Сколько мы там уже настреляли? Есть еще запас премий?
- Та почти не осталось, все без премий в этом месяце.
- Ну и ладно, не жили богато, ***** начинать. Выдвигай минометную батарею на позиции.
Я не очень большой сторонник обострения на фронте. Это всегда тяжело, всегда потери, всегда очень плохо. Я скорее за вдумчивое, методичное выбивание личного состава боевиков при доминировании нашей артиллерии, разведки и снайперов. Позиционная война - это война на истощение. Это война нервов, умения и выдержки. Кто устал или расслабился - проиграл и умер. У кого уровень профессионализма ниже, тот и погиб. А вот так называемое "всеобъемлющее перемирие" при котором боевики ничего не боятся и птурами обстреливают даже машины разминирования - это полная противоположность. Это расслабляет. Меняется сознание, когда из каждого утюга рассказывают про перемирие, а командиры запрещают активничать. Люди по сути не воюют, а сидят кукурузу охраняют. И их уязвимость возрастает в разы. Каски, броники никто не носит, брожение по некоторым позициям в полный рост. Копать и оборудовать позиции? Запрет, да и не зачем.
Всегда такие расслабухи заканчивались потерями. Всегда. Потому что Россия не изменила своих планов. Россия готовится и продолжает усиливать и готовить своих наемников на Донбассе.
За время "всеобъемлющего перемирия" которым так гордятся сторонники Зеленского, мы практически потеряли контроль над силами противника. До этого знали практически все. Где, какое подразделение, вооружение, что делает, на что способно. Вплоть до фамилий и позывных всех командиров взводов и рот. Знали где копают, что укрепляют, какие позиции готовят, куда и какую технику перемещают. Как только начинали наглеть, сразу включалась минометка или арта и точечными ударами, приводили боевиков в чувство.
Сейчас такой картины нет. На отдельных участках, некоторые подразделения, силами энтузиастов, при поддержке волонтеров продолжали все это время контролировать действия противника, не смотря на все запреты. Но даже эта работа не приносит результатов, потому что это разрозненные кусочки информации. Они локальные. А общую картину дает именно собранная мозаика из всех этих кусочков. Но этого нет, потому что даже эту информацию вышестоящие штабы не обрабатывают и не анализируют. Потому что официально ее, как бы, нет. А зачем делать то, чего, как бы, нет? Лучше в инсте посидеть и телок полайкать. И премия цела будет.
Более того, когда Зеленский приезжает на фронт, РЭБом давят всех. Глуша и своих и чужих. На это время полностью выключая слух и зрение и своей армии тоже.
Поэтому, когда Зеленский говорит, что его слова о том, что Путин убийца "могут стоить жизни нашим защитникам", он врет. Он деморализует армию. Он боится. Он жертва, которую уже насилуют, но которая надеется, что покорностью, она избежит бОльшего насилия. Не избежит. Тактика несопротивления может работать против внутренней власти, но еще никому не удалось победить в войне подставляя правую щеку после удара по левой. А война идет. Восьмой год идет. И Россия не откажется от своих планов.
Я это пишу не для того, чтобы подналить "зрады". Ее и так хватает. Я пишу это для того, чтобы не было иллюзий по поводу "миротворчести" Зеленского. По сути Зеленский активно делает нам "приднестровье", но на нашем содержании и с границей прозрачной для боевикой, но закрытой для нас. Серой зоной беззакония в составе Украины.
так что теперь украинци могут спать спокойно