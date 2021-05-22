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Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Тяжело раненного под Марьинкой воина Национальной гвардии Украины доставили из Днепра в Киев вертолетом Ми-8 НГУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела возле Марьинки на Донетчине. Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днипро в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

"Лучшие специалисты больницы Мечникова оказали Ярославу высококвалифицированную медицинскую помощь. Воина успешно прооперировали и доставили в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД", - говорится в сообщении.

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Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 01
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 02
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 03
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 04
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 05
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 06

В министерстве не уточнили, когда именно получил ранения этот нацгвардеец, но известно, что только накануне, 21 мая, в зоне ООС были ранены двое защитников. Кроме того, в субботу, 22 мая, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+27
Швидкого одужання нашому воіну !
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22.05.2021 16:54
+16
Хай Господь допоможе, швидкого одужання і здоров'я.
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22.05.2021 17:07
+9
"Перемир`я" зеленого клоуна.
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22.05.2021 16:59
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Швидкого одужання нашому воіну !
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22.05.2021 16:54 Ответить
"Перемир`я" зеленого клоуна.
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22.05.2021 16:59 Ответить
хлопа, поднимайся уже давай!
ты сильный и ты сможешь....
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22.05.2021 17:02 Ответить
Хай Господь допоможе, швидкого одужання і здоров'я.
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22.05.2021 17:07 Ответить
Машинка допоможна, неплохо оборудована! -- я в такой и по Германии на носилках ездил...
Героям Слава!
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22.05.2021 17:09 Ответить
Уже наверное неделю если не больше "зелёное" СМИ утверждает что обстрелы ведутся но потерь и раненых нет а мы чуть не каждый день читаем в сетях сообщения о прощаниях с нашими воинами в разных городах Украины или вот такие новости о тяжелораненых бойцах.От народа начали скрывать реальные потери ВСУ похоже.
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22.05.2021 17:17 Ответить
При цьому цей зелений П..дер ствердував, що якщо він скаже "Х..йло- убивця", то загинуть 100 військових.

Такі "дрібні втрати" - це для нього нічого не значать(((
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22.05.2021 17:36 Ответить
Задолбали, зеленый не зеленый! Порох через мертвечука в котлы сотнями сдавал. Но то другое. Свинарчуков и наших не трогать да?
Бойцу сил и выжить!
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22.05.2021 17:39 Ответить
Порох, когда регился в Президенты -- солдаты падали... -- он их поднимал -- и поднял!
Это нормально для армии -- бои, победы, поражения... -- жертвы!
У Зели президентская корочка упала... -- ... -- так шо, есть надежда на Карму!

...больше ж ненакого надеяться...*)
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22.05.2021 17:53 Ответить
Боже, поможи
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22.05.2021 17:52 Ответить
Чаєчка, слухай -- беру тебя в личные свидетельницы... *)Вот этот весь зеленский шухер, происходит только ради подачи днепровской воды в Крым!
И когда этот вопрос станет в позу : ДА -- НЕТ? -- на государственном уровне...
-- вот тут ты и скажешь: А мы, с Бандерой Роса, вас предупреждали!
...дадут воду, или не дадут? -- то уже другой вопрос -- ...я думаю, шо дадут.
Но ты уже будешь нипричём...Згодна? *)
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22.05.2021 18:21 Ответить
А в другой теме нацгвардию проклинают (
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23.05.2021 00:30 Ответить
 
 