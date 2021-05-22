Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев. ФОТОрепортаж

Тяжело раненного под Марьинкой воина Национальной гвардии Украины доставили из Днепра в Киев вертолетом Ми-8 НГУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела возле Марьинки на Донетчине. Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днипро в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

"Лучшие специалисты больницы Мечникова оказали Ярославу высококвалифицированную медицинскую помощь. Воина успешно прооперировали и доставили в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж













В министерстве не уточнили, когда именно получил ранения этот нацгвардеец, но известно, что только накануне, 21 мая, в зоне ООС были ранены двое защитников. Кроме того, в субботу, 22 мая, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение.