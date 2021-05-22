Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Тяжело раненного под Марьинкой воина Национальной гвардии Украины доставили из Днепра в Киев вертолетом Ми-8 НГУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Фейсбуке.
Отмечается, что военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела возле Марьинки на Донетчине. Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днипро в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
"Лучшие специалисты больницы Мечникова оказали Ярославу высококвалифицированную медицинскую помощь. Воина успешно прооперировали и доставили в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД", - говорится в сообщении.
В министерстве не уточнили, когда именно получил ранения этот нацгвардеец, но известно, что только накануне, 21 мая, в зоне ООС были ранены двое защитников. Кроме того, в субботу, 22 мая, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение.
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ты сильный и ты сможешь....
Героям Слава!
Такі "дрібні втрати" - це для нього нічого не значать(((
Бойцу сил и выжить!
Это нормально для армии -- бои, победы, поражения... -- жертвы!
У Зели президентская корочка упала... -- ... -- так шо, есть надежда на Карму!
...больше ж ненакого надеяться...*)
И когда этот вопрос станет в позу : ДА -- НЕТ? -- на государственном уровне...
-- вот тут ты и скажешь: А мы, с Бандерой Роса, вас предупреждали!
...дадут воду, или не дадут? -- то уже другой вопрос -- ...я думаю, шо дадут.
Но ты уже будешь нипричём...Згодна? *)