Под Одессой прошли антитеррористические учения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В городе Южный 20-21 мая Одесской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Правоохранители отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористических групп и диверсантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.
Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.
"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.
В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".
"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
22 мая, 12:11 В Одесской области будут судить полицейского, который вырвал у прохожей сумку с деньгами и драгоценностями
так что теперь, дорогие украинци, можете спать спокойно
Одесса. Стук в дверь квартиры. Открывает женщина, на пороге двое военных.
- Мы у вас сделаем засаду и в окне поставим пулемет.
- Та ради Бога. Ставьте хоть пушку... Но что скажут люди? У меня таки взрослая и порядочная дочь, а из моего окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!