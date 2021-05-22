Под Одессой прошли антитеррористические учения. ФОТОрепортаж

В городе Южный 20-21 мая Одесской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Правоохранители отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористических групп и диверсантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.

В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".

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"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.











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