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Под Одессой прошли антитеррористические учения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В городе Южный 20-21 мая Одесской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Правоохранители отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористических групп и диверсантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.

В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".

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"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Под Одессой прошли антитеррористические учения 01
Под Одессой прошли антитеррористические учения 02
Под Одессой прошли антитеррористические учения 03
Под Одессой прошли антитеррористические учения 04
Под Одессой прошли антитеррористические учения 05

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Автор: Вадим Куц
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Если в ходе террористических учений, не застрелен ниодин депутат партии петушария либо опзж, то значит учения прошли отвратительно!
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22.05.2021 17:47 Ответить
один клоун из квартала - 95 своим указом ввел санкции против террористов
так что теперь, дорогие украинци, можете спать спокойно
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22.05.2021 18:23 Ответить
***
Одесса. Стук в дверь квартиры. Открывает женщина, на пороге двое военных.
- Мы у вас сделаем засаду и в окне поставим пулемет.
- Та ради Бога. Ставьте хоть пушку... Но что скажут люди? У меня таки взрослая и порядочная дочь, а из моего окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!
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22.05.2021 18:59 Ответить
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання - Цензор.НЕТ 1750
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22.05.2021 23:30 Ответить
 
 