Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В оккупированном Симферополе проходят съемки российского фильма под названием "Солнцепек" о "событиях, происходивших в 2014 году в Луганской области".
Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной России администрации города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что ряд эпизодов картины снимается у здания ведомства.
"По мнению авторов ленты, данная локация как нельзя лучше отвечает творческим задачам фильма", - говорится в сообщении.
Постановщик фильма - Максим Бриус ("Зоя", "Морские дьяволы", "Береговая охрана" и "Шугалей-2"), а оператор - Эдгар Жамгарян ("Ленинград 46", "Крылья Империи", "Ржев" и "Небо").
По данным РИА Новости, площадь у "правительственного здания" - первая локация для съемок, а сам проект довольно масштабный. "Масштабные очень съемки, очень много задействовано людей, актеров. Наверное, очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо эти события показывать и показывать в действительно правильном историческом ключе", - рассказал изданию представитель подконтрольной Кремлю "власти". По задумке авторов картины, фильм будет историко-психологической драмой.
Отмечается, что в социальных сетях обсуждается оправданность "съемок военного фильма в мирном городе", "некоторые пользователи интересуются мнением луганчан относительно реализации такого проекта именно в Крыму".
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пришла рАссия и город канул в жопу!
и сейчас могу показать процветающий Харьков, и в то же время, просто "убитые в хлам" отдельные точки Харькова..
зачем так далеко.. в центре есть места..
Су-25 в Луганске атаковал "мирных беззащитных жителей и детей", а у вас тут баррикада какая-то...
ничё ещё не закончилось
Та дура выехала в Рашку сраную И теперь призналась, что фашисты, ОКАЗАЛОСЬ, на самом-то деле... в России!
Ой, а кто это там на фото? Никак, те самые мирные женщины и беременные детки, что пострадали при варварской бомбардировке Су-25?
Санкции предусматривают лишение прав на инвестиции в Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений.
Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, оккупированного Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.
Надеюсь, мальчика в трусиках будут распинать?
-- потому, шо в Луганской области нет Чёрного моря! -- а вы шо подумали?
К чести админов они смелые демократы.