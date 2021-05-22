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Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Симферополе проходят съемки российского фильма под названием "Солнцепек" о "событиях, происходивших в 2014 году в Луганской области".

Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной России администрации города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что ряд эпизодов картины снимается у здания ведомства.

"По мнению авторов ленты, данная локация как нельзя лучше отвечает творческим задачам фильма", - говорится в сообщении.

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Постановщик фильма - Максим Бриус ("Зоя", "Морские дьяволы", "Береговая охрана" и "Шугалей-2"), а оператор - Эдгар Жамгарян ("Ленинград 46", "Крылья Империи", "Ржев" и "Небо").

Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 01
Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 02

По данным РИА Новости, площадь у "правительственного здания" - первая локация для съемок, а сам проект довольно масштабный. "Масштабные очень съемки, очень много задействовано людей, актеров. Наверное, очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо эти события показывать и показывать в действительно правильном историческом ключе", - рассказал изданию представитель подконтрольной Кремлю "власти". По задумке авторов картины, фильм будет историко-психологической драмой.

Отмечается, что в социальных сетях обсуждается оправданность "съемок военного фильма в мирном городе", "некоторые пользователи интересуются мнением луганчан относительно реализации такого проекта именно в Крыму".

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Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 03
Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 04
Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 05
Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о событиях в 2014 году в Луганской области 06

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
Закрытые луганские шахты по логике будут снимать на закрытых ростовских шахтах.
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22.05.2021 23:03
+23
Луганск был процветающим городом, пока его не продал *********** Ефремов кацапствующим кизячкам.. и что получилось?!
пришла рАссия и город канул в жопу!
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22.05.2021 23:06
+19
********* это тебе падла: Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 7477

Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 8194

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22.05.2021 23:18
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Закрытые луганские шахты по логике будут снимать на закрытых ростовских шахтах.
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22.05.2021 23:03 Ответить
уже в Симферополе разбомбленный Луганск без декораций снимают ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 9684
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23.05.2021 00:39 Ответить
Луганск был процветающим городом, пока его не продал *********** Ефремов кацапствующим кизячкам.. и что получилось?!
пришла рАссия и город канул в жопу!
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22.05.2021 23:06 Ответить
Ну привирать не надо. В каком это месте Луганск был процветающим?
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22.05.2021 23:12 Ответить
я в тех местах не был, в которых был ты..
и сейчас могу показать процветающий Харьков, и в то же время, просто "убитые в хлам" отдельные точки Харькова..
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22.05.2021 23:15 Ответить
Да дыра это была. Может Донецк был процветающим - ещё как-то не особо режет слух, но никак не Луганск.
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22.05.2021 23:17 Ответить
Так, луганськ завжди був дупою світу, але зараз там стало набагато гірше. Ну, а донецьк реально дуже багато втратив.
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22.05.2021 23:28 Ответить
как то дорога в районе "пьяного завода" и дальше )))))
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22.05.2021 23:19 Ответить
"Рогань" что ли?!..
зачем так далеко.. в центре есть места..
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22.05.2021 23:26 Ответить
Улица Староверещаковская, недалеко от Левады, ну почти центр😁😁😁
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22.05.2021 23:28 Ответить
так это глухое зажопье рядом Качановкой.. туда даже совецкая власть за 70 лет не добралась.. а 21 век там будет через 300 лет..
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22.05.2021 23:35 Ответить
Ул. Нетечинская, недавно проходил там, это 200 метров от метро пр.Гагарина, район бывшей табачки, картина та же, ну совсем не зажопье))))
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22.05.2021 23:38 Ответить
Он имеет ввиду проспект Обороны или Вергунку или Каменское. 11 трамвай кольцо унызу или площадь с танком от обкома....дебил реально когда Ворошиловград был городом и не промышленным отстоем я то туда в 1992 году последний раз ездил а родня до 2010 приезжала к нам оттуда в Одессу....
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22.05.2021 23:41 Ответить
Це завжди був край географії. Вантажівку звідти неможливо заказати було, всі йшли транзитом на роіссю. Так що, яке їхало таке і здибало.
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23.05.2021 07:05 Ответить
Странно... А чё кацарилі в самій лугандонії не знімають? Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 1621
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22.05.2021 23:07 Ответить
а очень просто. Их там уже ненавидят даже самые отпетые ватники. И банально накидают звездюлей - они-то ЗНАЮТ, как оно было на самом деле!
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22.05.2021 23:10 Ответить
Потому что в Луганске их нет, так тупин сказал. И эффект от съемок рашисткого фильма будет не просто нулевым, а со знаком минус. А вот в Крыму снять фильм это опять тупинская бессмысслеходовочка. И рассказать как кино в Крыму развивается и накидать на вентилятор своей пропаганды об укрофашистах.
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22.05.2021 23:27 Ответить
Ну да, из-за поребрика ведь всегда виднее то, что происходило в 2014 в Луганске. Да и мордовия вообще не сторона конфликта...
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22.05.2021 23:08 Ответить
Ай-ай-ай, что ж вы так подставляете уважаемых скабеевых да киселевых?!
Су-25 в Луганске атаковал "мирных беззащитных жителей и детей", а у вас тут баррикада какая-то...
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22.05.2021 23:08 Ответить
рановастенько капапьё "истаричскими хвильмами" занялись-
ничё ещё не закончилось
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22.05.2021 23:16 Ответить
********* это тебе падла: Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 7477

Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 8194

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22.05.2021 23:18 Ответить
А биндеры где ?? А Правый Сектор ? Танка шось не видно с распятым мальчиком .
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22.05.2021 23:19 Ответить
А с распятым мальчиком вообще ой как не хорошо вышло....
Та дура выехала в Рашку сраную И теперь призналась, что фашисты, ОКАЗАЛОСЬ, на самом-то деле... в России!
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22.05.2021 23:24 Ответить
Серёж , так это только с этой дурой так получилось . А представь себе , шо весь Донбасс в Росию выедет . И шо потом будет ... .
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22.05.2021 23:34 Ответить
скатертью дорога...(читать с россиянским акцентом). Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7974
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22.05.2021 23:55 Ответить
А почему не в Лугандоне? Бояться что ополченцы перетрахают артистов и режисера?!
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22.05.2021 23:19 Ответить
Боятся, что голодные лугандонские пенсы сьедят сьемочную группу.
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23.05.2021 06:46 Ответить
и кто это унылое говно будет смотреть?
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22.05.2021 23:20 Ответить
Врачих и училок заставят.
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22.05.2021 23:26 Ответить
Сепары. Настольгия по "героическому" прошлому, когда будущие не ахти какое.
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22.05.2021 23:43 Ответить
Кацапня навіть не знає як виглядала Луганська ОДА.Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 960
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22.05.2021 23:24 Ответить
Это здание СБУ, на Советской.
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22.05.2021 23:25 Ответить
А я чомусь думав що ОДА.
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22.05.2021 23:30 Ответить
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3336
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22.05.2021 23:26 Ответить
Вот здание ОГА.
Ой, а кто это там на фото? Никак, те самые мирные женщины и беременные детки, что пострадали при варварской бомбардировке Су-25?
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22.05.2021 23:27 Ответить
Теперь «нахлебники из Евросоюза» шлют гумконвои в Лугандон.
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 894
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22.05.2021 23:29 Ответить
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 8670
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22.05.2021 23:37 Ответить
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7953
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22.05.2021 23:37 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности о введении персональных санкций в отношении командира добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Чеберлоевского и нескольких бойцов этого подразделения. Об этом говорится в приложении к указу №203/2021.

Санкции предусматривают лишение прав на инвестиции в Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений.
Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, оккупированного Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.

Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 9197
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22.05.2021 23:41 Ответить
ЗЕльоный что опять головой ударился ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3955
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23.05.2021 02:54 Ответить
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601 Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601 Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3051
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22.05.2021 23:43 Ответить
Кацапы на снимают в правильном историческом ключе.
Надеюсь, мальчика в трусиках будут распинать?
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23.05.2021 00:14 Ответить
Почему фильм про Луганскую область, снимают в Крыму?
-- потому, шо в Луганской области нет Чёрного моря! -- а вы шо подумали?
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23.05.2021 00:17 Ответить
и массовку гримировать не надо - на синей краске экономия Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7509
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23.05.2021 02:56 Ответить
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 4970
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23.05.2021 00:23 Ответить
"Ти наша любов": Зеленський прийшов на ювілейний концерт Білик © сеть
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23.05.2021 00:26 Ответить
В ЖОПУ ПУЦИКА ТОТ ФИЛЬМ ПУСТЬ ЗАСУНУТ , ЗА СЕЙЛЕМ ИЗ БАШМАКАМИ ТАКОЙ БЫ БОЕВИК ВЫШЕЛ ПУСТЬ СНИМУТ !
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23.05.2021 01:34 Ответить
как мотоциклисты Москаля в опущенные стекла броневиков Башмаков гранаты забрасывали ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 8679
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23.05.2021 02:57 Ответить
Вопрос индивидуально для Bandera Rosa - а что в окупированном ерефией Симферополе есть Черное море? Учи географию, может повзрослеешь.
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23.05.2021 05:34 Ответить
Зря Вы так, зря!))) Помню какая-то ведущая (кажется их 1-й канал) утверждая, что симферопольская набережная вщент водой была залита, такое злое там море.)))
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23.05.2021 20:54 Ответить
Наверное покажут, как самолет неудачно шмальнул по располаге болотова в день начала штурма погранотряда
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23.05.2021 06:00 Ответить
Но про погранотряд умолчат канешно
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23.05.2021 06:00 Ответить
Кацапню никогда не попустит. Только под землу на три метра.
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23.05.2021 06:48 Ответить
Мало кто знает истинную причину сьемок в симфе, а не в лугандоне. Все просто: в лоханске уже невозможно набрать массовку попущенцев, а они как мы знаем, состояли из алкашей, наркоманов и зеков. Зато в симерополе, с приходом рассеии, этого генетического дерьма стало навалом.
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23.05.2021 07:03 Ответить
Может они тавой, снимут хфильм в Симферополе, как они в Грозном жилые кварталы бомбили.
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23.05.2021 11:13 Ответить
КРАЩЕ ХАЙ ТАКИЙ ФІЛЬМ В МАЦКВЄ ЗНІМУТЬ )
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23.05.2021 18:48 Ответить
Привлеку внимание к дискуссии о фильме на известном портале Киноточка.со https://kinotochka.co/18181-solncepek-2021.html.
К чести админов они смелые демократы.
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10.10.2021 16:40 Ответить
 
 