Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области упал воздушный шар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.





ФОТО: ГСЧС

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Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.