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Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области упал воздушный шар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 01
Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 02
ФОТО: ГСЧС

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Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 03

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
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23.05.2021 07:00
+6
сбой бортовой электроники
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23.05.2021 09:14
+6
Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
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23.05.2021 09:35
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В Кам'янці-Подільському,завжди літають повітряні кулі.Раніше наче не було таких смертельних нещасних випадків.
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23.05.2021 01:22 Ответить
незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
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23.05.2021 07:00 Ответить
Сільський зелений туризм(((
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23.05.2021 07:07 Ответить
Что же случилось то?
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23.05.2021 07:38 Ответить
сбой бортовой электроники
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23.05.2021 09:14 Ответить
Сбой, только в голове у пилота.
Шар пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной провода, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди которые выпали оттуда.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-05-23/pod-kamenets-podolskim-ruhnul-vozdushnyiy-shar-s-lyudmi-est-pogibshiy-foto-i-detali-tragedii/233004

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм унаслідок падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 5179
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23.05.2021 13:25 Ответить
Погибший упал на кладбище. Однако, судьба.
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23.05.2021 13:46 Ответить
а день вчора був ох вітряний! не для шарів явно....
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23.05.2021 08:34 Ответить
В 19 веке один умник сделал комбинированый шар...наполнил верхнею састь водородом, а нижнею часть как обычный шарик..и зажег огонек...))))
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23.05.2021 08:42 Ответить
Эти шары нужно запретить.
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23.05.2021 09:05 Ответить
Обмежити "стелю" польотів до двох-трьох метрів і швидкість пересування до пішої - і нехай собі літали би.
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23.05.2021 11:31 Ответить
Зато узнали откуда адреналин выделяется..., экстремалы хреновы.
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23.05.2021 09:05 Ответить
Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
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23.05.2021 09:35 Ответить
Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм унаслідок падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 2940
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23.05.2021 11:57 Ответить
В Кам'янці постійно якесь лихо, колись там тарзанка порвалась і загинула журналістка.
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23.05.2021 10:59 Ответить
Не хотів би казати, щоби добрих сусідів не образити, хто робить оте все, що погано працює.
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23.05.2021 11:53 Ответить
Певно, довго приймали рішення, кого скинути з кошика на землю разом з баластом. І впали всі...
Пілота не скинули, бо його місце в черзі останнє.

Висловлюю глибоке співчуття.
Які можуть бути жарти?
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23.05.2021 11:27 Ответить
спецназ крутой в масках ого-го!
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24.05.2021 00:19 Ответить
 
 