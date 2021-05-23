Полиция задержала мужчину, ранившего двух граждан Израиля в Умани: им оказался соотечественник пострадавших. ФОТО

Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в отношении 22-летнего гражданина Израиля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Вчера около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

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Им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань.

В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По процессуальному руководству окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.