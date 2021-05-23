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задержание (6588) Нацполиция (15730) стрельба (3161) Умань (350) хасиды (251)

Полиция задержала мужчину, ранившего двух граждан Израиля в Умани: им оказался соотечественник пострадавших. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в отношении 22-летнего гражданина Израиля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Вчера около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный ранил двух граждан Израиля в Умани, - полиция

Им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань.

Полиция задержала мужчину, ранившего двух граждан Израиля в Умани: им оказался соотечественник пострадавших 01

В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также читайте: В Умани задержали напавшего на хасида с ножом, - полиция

Сейчас собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По процессуальному руководству окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Топ комментарии
+22
Я к би він був українець то відразу б пришили антесемітизм і замах на вбивство.
А так лише ***********????
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23.05.2021 12:33
+19
Когда убивают евреев евреи - это холокост или еще нет?!
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23.05.2021 12:37
+12
Обдовбані хасиди !!!)))
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23.05.2021 12:22
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мдя.... ну разве что он араб....
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23.05.2021 12:20 Ответить
Обдовбані хасиди !!!)))
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23.05.2021 12:22 Ответить
Стрелявший - явно не хасид, вообще без кипы.
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23.05.2021 12:23 Ответить
Та іх молодь приїжджає в Умань побухать та по девкам !!!)))
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23.05.2021 12:25 Ответить
а больше им побухать и по девкам негде? Или в Израиле с этим какие-то проблемы? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 1833
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23.05.2021 12:38 Ответить
В Ізраїлі є поліція ,а в Україні лише імітація !!!))))
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23.05.2021 12:42 Ответить
в Израиле полиция запрещает ходить по девкам и бухать? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 3999
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23.05.2021 13:05 Ответить
Крім поліціі є ще батькі та спільнота !!!)))
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23.05.2021 13:24 Ответить
Я в Умані живу з 1967 р.!! З кінця 80-их розпочався цей дурдом з хасидами!!!))))
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23.05.2021 12:43 Ответить
И что? каким образом это говорит, что они ради уманских девок и бухла едут? ты что ли поставщик девок и бухла? Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 4473
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23.05.2021 13:04 Ответить
Приїжджай в Умань ,то побачиш на власні очі !! Я цей цирк спостеригаю з самого початку і щороку !!!)))
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23.05.2021 13:14 Ответить
Zay gezund patz-всю гілку засрав!
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23.05.2021 13:15 Ответить
Полиция задержала мужчину, ранившего двух граждан Израиля в Умани: им оказался соотечественник пострадавших - Цензор.НЕТ 5996
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23.05.2021 12:23 Ответить
И не говорите. Какой цорес, ай-яй-яй.
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23.05.2021 12:57 Ответить
як він волину провіз через кордон?
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23.05.2021 12:27 Ответить
конфликт, который перерос в стрельбу. -Наркомани на городі. В докладе ООН Израиль в списке центров наркотрафика Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан. Потребителей наркотиков в Израиле: почти треть населения . В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиоиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность
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23.05.2021 12:30 Ответить
Как туда кокаин может попасть, если они там всё по несколько раз проверяют
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23.05.2021 12:34 Ответить
Просачиваются через границу.. Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
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23.05.2021 12:40 Ответить
Какой кошмар. Они ещё делают наркоманами наших детей
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23.05.2021 13:11 Ответить
Те що користі від цієї гидоти ніякої ,це однозначно!! А іх молодь приїжджає не до цадика ,а щоб потусити ,поширятись,побухати та по дівках пройтися !!!)))
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23.05.2021 13:17 Ответить
Хасиди, як хіпі - вони не миються. Яка українська дівчина піде з таким кнуром?
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24.05.2021 08:56 Ответить
Пора уже визы вводить с Израилем. Приезжают всякие с пистолетами. Хорошо хасидов ранил, а если б детей.
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23.05.2021 12:32 Ответить
Я к би він був українець то відразу б пришили антесемітизм і замах на вбивство.
А так лише ***********????
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23.05.2021 12:33 Ответить
То хай вони одне одного перемочат,прощо жаліти !!!)))
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23.05.2021 12:37 Ответить
Це попередня кваліфікація , яка після закінчення відповідни експертиз змінюється
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23.05.2021 15:42 Ответить
Когда убивают евреев евреи - это холокост или еще нет?!
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23.05.2021 12:37 Ответить
Ще ніт. От якби він зачинив своїх на кухні, перед цим відкривши газ...
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23.05.2021 12:55 Ответить
Мало того! Є ще одне надзвичайно цікаве питання: хто з них антисеміт?
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23.05.2021 13:04 Ответить
Когда убивают евреев, евреи поднимают крик.
Когда убивают украинцев, все молчат и делают вид, что их это не касается.
Вот в чем проблема.
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23.05.2021 14:11 Ответить
Как минимум ето антисемитизьм! Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 1124
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23.05.2021 20:03 Ответить
Це добре , що стріляв ізраільтянин в своїх !
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23.05.2021 12:42 Ответить
Нема нічого доброго. Які цікави версії з попередньої новини гепнулися. І про кацапську провокацію і про довгу руку Хамас, навіть про помсту справжніх українців за Голодомор.
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23.05.2021 13:13 Ответить
и мести украинских евреев евреям израильским за прекращение огня в секторе Газа. 23.05.2021 01:15
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23.05.2021 13:25 Ответить
Ц-ц-ц.
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23.05.2021 12:52 Ответить
Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
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23.05.2021 12:56 Ответить
Зеленский выступает за легализацию проституции /Проституция и наркомания в Израиле, как и во многих других странах взаимосвязаны. Большинство проституток (60-90%) - наркоманки, сидящие, в основном, на героине, который тут широко распространен. Некоторые становятся проститутками, чтобы платить за наркотики.
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23.05.2021 13:43 Ответить
Выдать Израилю,пусть разбираются.
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23.05.2021 13:09 Ответить
Лучше в Херсонскую область на плантации. Будет работать там пока Израиль не признает голодомор генацидом
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23.05.2021 13:47 Ответить
А откуда у иностранца огнестрельное оружие (если, конечно, не пневматика или флобер)? Как провез? Или как здесь купил?
Нелегальный ствол?
Не смешите меня.
Ну, пойдите на "черный рынок" и купите "черный ствол", да. Черной-черной ночью Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 9666
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23.05.2021 13:33 Ответить
геноцид ізбранаго народа
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23.05.2021 13:40 Ответить
і не критикуйте каманду зєльоних з керманичем-піаніздом бо це страшний гєнацид
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23.05.2021 13:44 Ответить
это палытические преследования. а может быть и репрессии мыролюбных реформаторов.
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23.05.2021 13:55 Ответить
Как он мог! Весь антисемитизм руссопропагандонам испортил.
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23.05.2021 15:00 Ответить
Наверное уманчанин-еврей иммигрант расстреллях мерзких пархатых Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих - Цензор.НЕТ 8872
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23.05.2021 16:20 Ответить
слід скасувати безвіз з Ізраілем і перекрити авіасполучення.
звідти ніколи нічого доброго сюди не приїхало.
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23.05.2021 16:39 Ответить
богоизбранные - Бога не поделили....
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24.05.2021 14:39 Ответить
 
 