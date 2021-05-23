Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В аэропорту Амстердама "Схипхол" (Schiphol) украинцы с цветами и подарками провожали домой группу Go_A, представлявшую Украину на Евровидении-2021.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, солистка группы Екатерина Павленко была очень растрогана. По лицу артистки катились слезы.
"Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались", - сказала солистка группы Go_A.
Самолет с украинской группой Go_A на борту вылетел из Амстердама в 13:10 по местному времени.
Как сообщалось, победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Украина, которую представила группа "Go_А" с песней "Shum", заняла пятое место.
По результатам голосования профессионального жюри и зрителей конкурса Италия получила 524 балла.
В нидерландском городе Роттердам в комплексе Ahoy состоялся Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".
Всего в финале можно было увидеть выступления 26 стран.
Пожалуйста, подождите...
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много.
Т.к. найдётся много "патриотов", которым только 1-ое место подавай.
поделись былыми успехами, пионэр
Да?
(С учётом твоего возраста)
"На Тихорецкую состав отправится..."
Ярко,необычно,на украинском языке.
Там ксть дурацкие правила,на сцене не больше 6 человек,никакой клубной музыки,и т.д.
Это не тот конкурс,где нкжно рвать.
Так он жешь НАШ!
Одним словом , грязна політика в діі !
Респект і подяка 👏🏽👏🏽👏🏽😍❤️
Так що це однозначно перемога для України, навіть незважаючи що це не перше місце, бо це популярізація нашої культури, наших митців і виконавців, та й нашої країни і нації як такої!
Що ж, я приємно здивований, бо очікував як мінімум 11.
Жартую , наспоавді . щоб ви обісрались, кляті малороси, ви заслуговуєте на все, що зараз з вами відбувається )
Нумо, нумо,
Наробили шуму,
Наробили - весну розбудили. ©