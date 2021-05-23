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Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В аэропорту Амстердама "Схипхол" (Schiphol) украинцы с цветами и подарками провожали домой группу Go_A, представлявшую Украину на Евровидении-2021.


Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, солистка группы Екатерина Павленко была очень растрогана. По лицу артистки катились слезы.

"Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались", - сказала солистка группы Go_A.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла пятое место на Евровидении-2021. ВИДЕО

Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 01
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 02
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 03
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 04
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 05
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 06
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: Спасибо! Мы очень старались 07

Самолет с украинской группой Go_A на борту вылетел из Амстердама в 13:10 по местному времени.

Как сообщалось, победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Украина, которую представила группа "Go_А" с песней "Shum", заняла пятое место. 

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей конкурса Италия получила 524 балла.

Также читайте: Зеленский оценил выступление Go_A на Евровидении: "Замечательная песня с привкусом души нашей страны"

В нидерландском городе Роттердам в комплексе Ahoy состоялся Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Всего в финале можно было увидеть выступления 26 стран.
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Топ комментарии
+40
Хорошо выступили, молодцы.
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3602
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23.05.2021 13:35
+25
Эмоциональная поддержка от земляков - это не мало. Часто - это все, чего нам не хватает. А вечно побеждать невозможно.
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23.05.2021 13:41
+18
Ничего себе в малом -2место от зрителей ,а свинособаки вообще еле в десятку протиснулись
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23.05.2021 13:43
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Хорошо выступили, молодцы.
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3602
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23.05.2021 13:35 Ответить
Эмоциональная поддержка от земляков - это не мало. Часто - это все, чего нам не хватает. А вечно побеждать невозможно.
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23.05.2021 13:41 Ответить
Я имел в виду место.
Т.к. найдётся много "патриотов", которым только 1-ое место подавай. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 1799
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23.05.2021 13:46 Ответить
А цапское девятое?
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23.05.2021 14:24 Ответить
То есть, цапский самовар и подавно забьіли. Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 6542
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23.05.2021 14:55 Ответить
лишился поддержки и перестал побеждать?...
поделись былыми успехами, пионэр
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23.05.2021 13:47 Ответить
Ничего себе в малом -2место от зрителей ,а свинособаки вообще еле в десятку протиснулись
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23.05.2021 13:43 Ответить
Меня твои свинособаки вообще не интересуют. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 6118
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23.05.2021 13:45 Ответить
Роттердам + приносит свои плоды
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23.05.2021 13:51 Ответить
Похер на ПЛЮСЫ. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 5814
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23.05.2021 13:53 Ответить
Так ты сам свинособака и есть)
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23.05.2021 14:13 Ответить
Послухав. Пісня так собі. Могли б підібрати щось краще.
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23.05.2021 13:38 Ответить
Ну... типа ... "Кропива" Поплавського...
Да? Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 5989
(С учётом твоего возраста)
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23.05.2021 13:40 Ответить
Окрім Поплавського ти нічого не знаєш.
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23.05.2021 13:47 Ответить
Можна ще... Іво Бобула в каблуках і без Сандулєси.... А липи цвітуть багряно, багряно... Оце б була хітяра...порвали б всю Європу😆😆😆
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23.05.2021 13:50 Ответить
Или...
"На Тихорецкую состав отправится..." Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 9631
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23.05.2021 13:54 Ответить
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 460
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23.05.2021 14:00 Ответить
Ключевое слово - "ТЫ" Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 6082
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23.05.2021 13:58 Ответить
Мені ще не двоїться щоб я називав тебе в множині.
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23.05.2021 14:01 Ответить
а еще мега-хит Здрастуй рідне село, давно мене тут не було. Смысловая нагрузка просто не поддается оценке
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23.05.2021 14:09 Ответить
Дивуюсь ,ви правда з Запоріжжя, може вам ближче до вуха ( мистецьтво) ракицької, яка горланила на пл. Фестивальна ,років за 5 назад?
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23.05.2021 14:12 Ответить
Нормальная песня как для евровиденья.
Ярко,необычно,на украинском языке.
Там ксть дурацкие правила,на сцене не больше 6 человек,никакой клубной музыки,и т.д.
Это не тот конкурс,где нкжно рвать.
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23.05.2021 14:27 Ответить
Шота типа Зыкиной и Магомаевой?
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23.05.2021 14:49 Ответить
А тут немала кількість руссо-патріото але чомусь на раїсію не їдуть !
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23.05.2021 14:53 Ответить
Амстердам!!! Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3256
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23.05.2021 13:44 Ответить
Мурашки!!! Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 9202Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 2069
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23.05.2021 13:49 Ответить
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 7837Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 4557
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23.05.2021 13:52 Ответить
Пісня як така мені не цікава,тому, що я впевнений що "Євробачення"-фуфло. Але кацапів натягнули-оце ознака! якості як мінімум.) Максимум зрозуміло-це перше місце.
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23.05.2021 13:47 Ответить
Хорошо выступили, достойно. Пятое место для Украины это довольно весомо. Тем более что "вставшая с колен, скрепоносная" в последний момент вскочила на последнюю ступеньку №10 уходящего поезда " Евровидения".. ( оказавшись ниже Латвии). Про Украину они как язык проглотили , зато успели облить грязью победителей , занявших 1 место итальянцев - сказав что " выступление было критически плохим и вообще они все были под воздействием наркотиков". Ну в общем как всегда..
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23.05.2021 13:47 Ответить
кажуть наші дали 4 бали., а не дали б і в 10 не світило б.
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23.05.2021 14:21 Ответить
Go_A home, а сами назад ни ногой
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23.05.2021 13:53 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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23.05.2021 15:44 Ответить
Шо? В Крым?
Так он жешь НАШ!
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23.05.2021 13:56 Ответить
Суддівство повна лажа... Голоса глядачів розбавили оцінками жюрі, щоб не було накруток і махінацій із сусідніми країнами....Тепер глядачі голосують нормально, а жюрі починає займається махінації...
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23.05.2021 14:03 Ответить
Погоджуюсь щодо суддів жюрі !
Одним словом , грязна політика в діі !
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23.05.2021 15:34 Ответить
респект Кате! так спеть с одним легким! героям слава!
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23.05.2021 14:06 Ответить
Песню про коноплю хорошо все поняли, особенно из Амстердама.
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23.05.2021 14:29 Ответить
Чудова пісня , чудова група і солістка , а головне що виконали украінською мовою 👍🏼👍🏼👍🏼
Респект і подяка 👏🏽👏🏽👏🏽😍❤️
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23.05.2021 15:32 Ответить
Насправді це вперше на Євробаченні звучала пісня виключно Українською, навіть без додавання англійськомовних куплетів. Багато хто кричав що це неформат для конкурсу, що вони взагалі не отримають голосів, а тут виявилось п'яте місце, причому глядачі навіть вище оцінили виступ! Причому основою пісні були наші Коломийки, і це глядачам зайшло.
Так що це однозначно перемога для України, навіть незважаючи що це не перше місце, бо це популярізація нашої культури, наших митців і виконавців, та й нашої країни і нації як такої!
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23.05.2021 15:50 Ответить
а перше місце куплене журі віддало за відстійну нісенітницю у виконанні чмошника...
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24.05.2021 08:46 Ответить
Українські глядачі дали росії 4 бали.
Що ж, я приємно здивований, бо очікував як мінімум 11.
Жартую , наспоавді . щоб ви обісрались, кляті малороси, ви заслуговуєте на все, що зараз з вами відбувається )
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23.05.2021 16:39 Ответить
Дивує наше жюрі, яке не дало жодного балу нашому другу Литві
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24.05.2021 14:49 Ответить
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 5531

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 3938
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23.05.2021 17:22 Ответить
Украинская деревня юрского периода вэрнулась додому Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 3549
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23.05.2021 17:34 Ответить
Це правда. Дякую...

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 7179
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24.05.2021 13:27 Ответить
А тим часом на паРаші...

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 7617
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24.05.2021 13:28 Ответить
Дивує наше жюрі, яке не дало жодного балу нашому другу Литві
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24.05.2021 14:50 Ответить
 
 