Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко. ФОТОрепортаж

За умышленное уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в феврале этого года на улице Гоголевской, в Шевченковском районе столицы. По спецлинии 102 обратился мужчина и сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, оперативники и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители установили, что во дворе жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg". Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого был повреждена передняя часть транспортного средства и салон.

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночное время суток неизвестный подошел к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку:

"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей, личность поджигателя установлена. Это - 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства."







По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.