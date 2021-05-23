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авто (4067) Киев (24534) поджог (900) Нацполиция (15730) Крищенко Андрей (372)

Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

За умышленное уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в феврале этого года на улице Гоголевской, в Шевченковском районе столицы. По спецлинии 102 обратился мужчина и сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, оперативники и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители установили, что во дворе жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg". Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого был повреждена передняя часть транспортного средства и салон.

Смотрите на Цензор.НЕТВ центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночное время суток неизвестный подошел к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку:

"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей, личность поджигателя установлена. Это - 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства."

Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 01
Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 02
Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 03

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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Это тот случай, когда зеркало виновато. Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1864
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23.05.2021 14:00 Ответить
1959 -- 1996... -- я жил в Украине! ...без сообщения о подозрениях!
...но, почему-то не сел ? -- по всяким фактам, без предварительного уведомления...*)
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23.05.2021 14:03 Ответить
Знов Kiev.
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23.05.2021 14:06 Ответить
Хіба можна знайти людину через 3 місяці?
Казали ж якщо не по гарячих слідах - то глухарь....
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23.05.2021 21:28 Ответить
 
 