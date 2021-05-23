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В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В субботу, 22 мая, в Новых Петровцах в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины состоялось открытие масштабного спортивного комплекса для военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр НГУ.

"Это первый масштабный спортивный комплекс в Национальной гвардии Украины. Общая площадь объекта составляет 4,1 тыс. кв. м, одновременно в зале может находиться более 250 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что комплекс можно условно разделить на два направления – игровые площадки и площадки по военно-прикладным видам спорта.

Комплекс включает такие залы: универсальный игровой, зал для горной подготовки, тренажерный зал, фитнес, зал для борьбы и единоборств, четыре раздевалки, санузлы с душевыми кабинами, комнату для гидротермических процедур и методические классы.

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Кроме того, предусмотрена беговая дорожка 70 метров для тренировок и принятия зачетов по скоростной подготовке личного состава в зимнее время года (элементы полосы препятствий).

"При необходимости зал можно переоборудовать для проведения соревнований различного направления. Это может быть и борьба самбо, рукопашный бой. Также можно организовывать спортивные праздники с привлечением большого количества участников", – добавили в НГУ.

Физкультурный комплекс будет работать для дополнительной подготовки украинских военнослужащих, занятий спортом, спортивных межведомственных соревнований и в рамках Нацгвардии. В информации уточнили, что основная задача этого зала - это военно-прикладная подготовка личного состава Нацгвардии.

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В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 01
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 02
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 03
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 04
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 05
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 06
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 07
В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии 08

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
А для ЗСУ щось таке відкрили ?
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23.05.2021 14:29
+11
Мусорам открывают комплекс за много миллионов, а волонтеры с передовой, собирают по копейке на беспилотники и на самое необходимое для госпиталя ВСУ. Одна страна, два разных мира: одни воюют в нищете с агрессором, а других откармливают для войны с собственным народом.
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23.05.2021 14:32
+7
преЗЕрвативу сегодня было впадло поздравить морпехов с их праздником. А ты хочешь, чтобы еврейское ничтожество выделяло деньги на нужды ВСУ.
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23.05.2021 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Go - Ukraine !!!
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23.05.2021 14:25 Ответить
А для ЗСУ щось таке відкрили ?
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23.05.2021 14:29 Ответить
преЗЕрвативу сегодня было впадло поздравить морпехов с их праздником. А ты хочешь, чтобы еврейское ничтожество выделяло деньги на нужды ВСУ.
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23.05.2021 14:35 Ответить
Для частин ЗСУ тільки кладовища відкриватимуть. Ну і кримінальні справи.
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23.05.2021 15:00 Ответить
Мусорам открывают комплекс за много миллионов, а волонтеры с передовой, собирают по копейке на беспилотники и на самое необходимое для госпиталя ВСУ. Одна страна, два разных мира: одни воюют в нищете с агрессором, а других откармливают для войны с собственным народом.
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23.05.2021 14:32 Ответить
На 2021 рік бюджет МВС загалом 98 млрд гривень, зокрема на Нацгвардію 13.7 млрд гривень. Бюджет ВСУ 117.6 млрд гривень, зокрема на розвиток, закупівлі, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання 22.7 млрд гривень. Просто треба менше красти.
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23.05.2021 14:44 Ответить
ты еще забыл указать численность ВСУ и НГУ...так, для сравнения немножко
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23.05.2021 15:39 Ответить
Треба менше красти,економити,невтомно працювати,й буде результат.
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії - Цензор.НЕТ 5675
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23.05.2021 15:43 Ответить
Гарный спорткомплекс. Авакян уже не при одном президенте в стране живет. Посмотрим его дальнейшую судьбу. Со словами целесообразность, нагрузка на содержание из бюджета, освобождение бюджета от содержания в случае приватизации, прозрачнейшая приватизация в пользу одного победителя, скандалы с расследованиями о конечном владельце.
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23.05.2021 14:59 Ответить
метит он в президенты... хотя реально его место в местах не столь отдаленных....
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23.05.2021 15:42 Ответить
Не, ему лучше при президентах. Поставили угнетенного властью дельца в министры. Министром не стал, остался дельцом.
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23.05.2021 15:51 Ответить
Эти дауны реально покрыл и винилом весь пол и это в спортивном зале?
Но фасад здания впечатляет.
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23.05.2021 15:20 Ответить
будет кому НА УКРАИНЕ порядок наводить,
мусора себя не обделят, с нищих граждан типа для армии,
а на самом деле подонки в голубых кепках
охраняющие таких же мразей
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23.05.2021 15:54 Ответить
Воно їм допоможе, як мертвому припарка (Януковичу сильно помогли?). При першому же "шухері" драпануть хто-куди...
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23.05.2021 17:22 Ответить
а для бойцов МО когда такие спортивные комплексы будут???
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24.05.2021 15:00 Ответить
 
 