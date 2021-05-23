"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
23 мая отмечается День памяти и чествования всех украинцев, посвятивших жизнь борьбе за свою страну.
Мероприятия по случаю Дня героев проходят сегодня в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, возле мемориального знака Героям Небесной сотни прошла панихида и возложение цветов, а на Михайловской площади - торжественное чествование борцов за независимость Украины, а также панихида и возложение цветов к Стене памяти.
В мероприятиях приняли участие семьи Героев Небесной Сотни, семьи погибших участников АТО и ООС, участники боевых действий на востоке Украины, участники Революции Достоинства.
Под стеной памяти возле Михайловского собора высадили цветы.
Во времена советского режима день украинских героев почитали подпольно. После 2014 года дата все чаще отмечается государственными органами самоуправления.
Фото, видео - Олег Богачук
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Тричі !
.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Все как и нужно
Главное, что бы Зеленский не приперся.
Зеля где-то так сейчас выглядит...
Доречі це свято було започатковано на другому проводі ОУН встановлене як раз в той період коли ОУН активно співпрацювала з нацистами в1941 році. Евген Коновалець, якого в цей день вбили в 37 році - був видатною постаттю в ділі боротьби за Українську незалежність, але після його смерті все пішло шкереберть. І як раз з вини пана Бенедери, який примудрився 3 рази розколоти ОУН. А взагалі, що не свято, то якись день страждань перетворюється. Стоять три каліки, пики сумні роблять, скорботу малюють. Бо люди полягли за справу добру а зиску й досі немає. І це при тому що часу було більш ніж достатньо, але коли голова в сраку всунута - дорогу геть не бачать. Порожні прокламації і загальна пафосна туфта - ось що було то задійство. З кожним роком нажаль, все менше людей приходять.