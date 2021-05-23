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Киев (24534) Богачук Олег (1431) День Героев (6)

"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

23 мая отмечается День памяти и чествования всех украинцев, посвятивших жизнь борьбе за свою страну.

Мероприятия по случаю Дня героев проходят сегодня в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, возле мемориального знака Героям Небесной сотни прошла панихида и возложение цветов, а на Михайловской площади - торжественное чествование борцов за независимость Украины, а также панихида и возложение цветов к Стене памяти.

В мероприятиях приняли участие семьи Героев Небесной Сотни, семьи погибших участников АТО и ООС, участники боевых действий на востоке Украины, участники Революции Достоинства.

Под стеной памяти возле Михайловского собора высадили цветы.

Во времена советского режима день украинских героев почитали подпольно. После 2014 года дата все чаще отмечается государственными органами самоуправления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мероприятия в честь Дня Героев прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 01
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 02
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 03
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 04
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 05
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 06
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 07
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 08
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 09
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 10
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 11
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 12
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 13
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 14
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве 15

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+26
Мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 6345

.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 15:18
+25
Героям слава !
Тричі !
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23.05.2021 15:17
+20
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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23.05.2021 15:20
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Героям слава !
Тричі !
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23.05.2021 15:17 Ответить
Мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 6345

.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 15:18 Ответить
Скромно, просто, тихо.
Все как и нужно
Главное, что бы Зеленский не приперся.
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23.05.2021 15:20 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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23.05.2021 15:20 Ответить
Слава нашим славним воїнам 💪💪💪❤️
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23.05.2021 15:25 Ответить
бедосик после концерта билык отсыпается?
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23.05.2021 15:29 Ответить
Склоняю голову, хлопцы. Вечная память и Героям СЛАВА !

Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 120
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23.05.2021 15:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4

Зеля где-то так сейчас выглядит...
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23.05.2021 15:36 Ответить
Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 5268
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23.05.2021 15:51 Ответить
Друже Рєдя вітаю.
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23.05.2021 15:56 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!
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23.05.2021 15:58 Ответить
-- поддержал!
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23.05.2021 16:06 Ответить
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:24 Ответить
А что криворогульный черт-косовороточник? Для него праздник у защитников Украины - не праздник?!! Сцикло даже не выдавило из себя поздравления. Мразь!
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23.05.2021 17:47 Ответить
Слава ЗСУ!!!
"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 8671
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23.05.2021 19:09 Ответить
В радянські часи героїв почитали підпільно..... Матінко рідна.... Яких саме героїв почиталі підпільно, нациських героїв-колаборантів? "Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 8821
Доречі це свято було започатковано на другому проводі ОУН встановлене як раз в той період коли ОУН активно співпрацювала з нацистами в1941 році. Евген Коновалець, якого в цей день вбили в 37 році - був видатною постаттю в ділі боротьби за Українську незалежність, але після його смерті все пішло шкереберть. І як раз з вини пана Бенедери, який примудрився 3 рази розколоти ОУН. А взагалі, що не свято, то якись день страждань перетворюється. Стоять три каліки, пики сумні роблять, скорботу малюють. Бо люди полягли за справу добру а зиску й досі немає. І це при тому що часу було більш ніж достатньо, але коли голова в сраку всунута - дорогу геть не бачать. Порожні прокламації і загальна пафосна туфта - ось що було то задійство. З кожним роком нажаль, все менше людей приходять.
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24.05.2021 12:23 Ответить
 
 