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Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Луцкие спасатели сняли с колеса обозрения, которое остановилось во время работы, 12 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей", - отмечается в сообщении .

Луцк спасатели начали и успешно завершили операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке на атракционе. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС 01
Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС 02
Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС 03
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А не то ли это колесо которое "пропало из уездного города которым руководил доблестный советник МВД антин геращ!!!!!! Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3462
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23.05.2021 18:45 Ответить
Ні. Воно там вже давно стоїть.
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24.05.2021 10:18 Ответить
Кто на эту рухлядь вообще по доброй воле полез?Особенно с детьми.Фотки колоритные - пожарная машина времен глубокого совка и на фоне колесо тех же годов.
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23.05.2021 19:35 Ответить
Такие 131 зилы на вооружении в нашей украинской армии, причём их много , по сути они не убиваемые ,не гниют, мотор надёжный сдут у японцев ,есть компрессор, подкачка шин в движении, воздушные тормоза , гидрач, плюс у них высокая проходимость и надёжность ,так же на них до сих пор возят ворованный у народа кругляк ,причём с перегрузом из минусов то что жрут много бензина ,хотя успешно переводятся на ГБО,движок восьмёрка хоть и надёжен ,но всё же слабоват для данного веса и трёх мостов ,нет штатной магнитолы Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7004 разрабатывались в своё время в основном для военных целей и суровых климатических погодных условий
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23.05.2021 20:02 Ответить
Те хто сверху застрял хоть нахаляву насмотрелись на город с высоты. Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3498
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23.05.2021 20:29 Ответить
а как по мне - так, походу - получился как никогда настоящий рискующий высококлассный и интересный вид развлечения )))
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23.05.2021 22:16 Ответить
вот это я понимаю экстрим-аттракцион.
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24.05.2021 01:37 Ответить
 
 