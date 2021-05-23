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Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Луцкие спасатели сняли с колеса обозрения, которое остановилось во время работы, 12 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей", - отмечается в сообщении .
Луцк спасатели начали и успешно завершили операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке на атракционе. К счастью, обошлось без пострадавших.
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