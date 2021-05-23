Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове 23 мая по случаю Дня Героев состоялось торжественное шествие от памятника проводнику ОУН Степану Бандере до постамента Тарасу Шевченко. Участники боевых действий на Донбассе, Революции достоинства, волонтеры, представители молодежных организаций несли фотографии тех, кто погиб, защищая Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

"Важно сегодня объяснять молодежи, что такое героизм, рассказывать об украинских героях, чтобы молодежь понимала суть Дня Героев", - говорит Сергей Титаренко, военный летчик, который в 2014 году проходил службу в 16-й бригаде армейской авиации Вооруженных сил Украины. Его вертолет Ми-24 был сбит ракетой боевиков под Славянском в июне 2014-го. Сергей Титаренко получил тяжелые травмы, передвигается в коляске, как и его побратим Алексей Богатырев.

Оба ветерана приняли участие в шествии, посвященном Дню Героя.

"В моем понимании героизм - это когда люди отдают самое важное, что у них есть, свою жизнь и здоровье", - говорит Алексей Богатырев.

У памятника Кобзарю выступил оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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Фото - Радио Свобода, Высокий Замок