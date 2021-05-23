РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11689 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныОбществоФоторепортаж
6 463 58
Львов (4431) День Героев (6)

Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж

Во Львове 23 мая по случаю Дня Героев состоялось торжественное шествие от памятника проводнику ОУН Степану Бандере до постамента Тарасу Шевченко. Участники боевых действий на Донбассе, Революции достоинства, волонтеры, представители молодежных организаций несли фотографии тех, кто погиб, защищая Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода. 

"Важно сегодня объяснять молодежи, что такое героизм, рассказывать об украинских героях, чтобы молодежь понимала суть Дня Героев", - говорит Сергей Титаренко, военный летчик, который в 2014 году проходил службу в 16-й бригаде армейской авиации Вооруженных сил Украины. Его вертолет Ми-24 был сбит ракетой боевиков под Славянском в июне 2014-го. Сергей Титаренко получил тяжелые травмы, передвигается в коляске, как и его побратим Алексей Богатырев.

Оба ветерана приняли участие в шествии, посвященном Дню Героя.

"В моем понимании героизм - это когда люди отдают самое важное, что у них есть, свою жизнь и здоровье", - говорит Алексей Богатырев.

У памятника Кобзарю выступил оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Читайте также: "Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове 01
Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове 02
Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове 03
Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове 04
Шествие в честь Дня Героев прошло во Львове 05

Фото - Радио Свобода, Высокий Замок 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Героям Слава!!!!
показать весь комментарий
23.05.2021 19:10
+19
Кацапізм має бути й буде повністю вичещинй з України.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:13
+10
Бач, і ні одної косоворотки.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!!!!
показать весь комментарий
23.05.2021 19:10 Ответить
Бач, і ні одної косоворотки.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:40 Ответить
Дякую воякам УПА.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:42 Ответить
Я тобі не вірю косоворотнічєк.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:48 Ответить
А я тобі.Бо в нас різне бачення України,для мене це ненька,для тебе це крісло президента під конкретною сракою.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:02 Ответить
так я нічого і не писав, що ти не віриш малорос косоворотний?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:06 Ответить
І ще одне, дії найкраще характеризують а не брехливі слова, спершу лайк постав новині, а потім будеш розпинатись малорос.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:09 Ответить
От і я про дії та слова))
показать весь комментарий
23.05.2021 20:43 Ответить
Кацапізм має бути й буде повністю вичещинй з України.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:13 Ответить
Ба бiльше,- з планети Земля.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:58 Ответить
Маскалям , як сярпом па я--цам ! Слава Украіне !
показать весь комментарий
23.05.2021 20:58 Ответить
Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
23.05.2021 23:44 Ответить
а хіба українською "братство"? а не братерство? на хоругві написано братство упа.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:18 Ответить
Українська Мова багатогранна,налічує більш 250 тисяч слів,ви всі Українські слова знаєте?
показать весь комментарий
23.05.2021 19:22 Ответить
хаха, умнік умнічає. питання у тому, чи правильно саме тут використано слово, а голосиш, що вони синоніми. аж ніяк.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:31 Ответить
Тобто Українці повинні використовувати тільки ті Українські слова,шо довподоби якомусь там німцю?
показать весь комментарий
23.05.2021 19:40 Ответить
а при чму тут німцю? як взагалі твої мізки на таке виходять? додумуєш як совок.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:04 Ответить
якщо тебе так попердолило від прапорця, то мушу тобі сказати, що твоя відповідь у стилі класичного рогуля, тому не треба ображатись на мої відповіді тобі, бо вони саме для рогулів совкових.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:08 Ответить
Так ти росіянське лайно))
показать весь комментарий
23.05.2021 21:30 Ответить
нє, це ти росіянське лайно.
показать весь комментарий
23.05.2021 21:32 Ответить
Умник сейчас ты. Участники боевых действий лучше тебя знают, поверь.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:41 Ответить
нє, панти рогульські показуєш зараз саме ти: замість прямо відповісти по темі, воду ллєш.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:05 Ответить
Дурачело рабсиянское... Тебе не понять, а за коммент заработал, молодец, дарю от себя лично. Бортников еще добавит, если не спалишься.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:13 Ответить
ой, а тобі ніколу у макітру твою не приходило, що не все, що тобі не подобається, є від русского троля? класна фішка ховати свою недолугість за нападками на русского троля.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:15 Ответить
по тому як ти відповів, то ні ти ні вони, нічого толком не знають: дали і несуть, що дали, або ти дивишся, що тобі під очі дали недумаючи.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:10 Ответить
Автоперевод в гугле не дает литературного языка, учи украинский, рашотролль.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:15 Ответить
замуляна відмазка, придумай іншу. а краще піди у словнику знайди чим ці слова різняться. це твій перший крок від рогуляцьва.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:17 Ответить
Все, раздача рашотроллям комментариев закончена. Хотя если напишешь "Бортников Александр Васильевич - ЧМО" подарю еще пару комментариев тебе на пиво.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:21 Ответить
щас. бабі своїй наказуй на узкам язьіке, что ей делать
показать весь комментарий
23.05.2021 20:22 Ответить
Сцыкло, как и твой пуйло, до свидания, рабсиянин, будешь должен.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:24 Ответить
ой, а ти з вікна пригаєш, коли тобі кажуть? тоді моє тобі завдання - стрибни! не будь сциклом узкочєлюстним.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:29 Ответить
да буде тобі відомо, що український гугл-переклад ніколи не напише слово макітра у значенні пуста рогульська голова.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:18 Ответить
учи украинский - вірну ти собі пораду дав. не зволікай, а то псіной русской воняєш.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:23 Ответить
Веретено,умник,заблудился? може тебе на форум лингвистов?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:46 Ответить
хм, а тіпа таке знати повинні лише лінгвісти? може тоді і ти звалиш на форму до узькомозглих?
показать весь комментарий
24.05.2021 00:12 Ответить
Ну,якщо чесно Украiнська Мова налiчуе бiльше 500 тис слiв. I "братство" в даному випадку правильно використано.
показать весь комментарий
23.05.2021 21:01 Ответить
Братерство - це поняття. Братство - це об'єднання рівних ( братів).
показать весь комментарий
23.05.2021 20:35 Ответить
вони обидва ПОНЯТТЯ. так шо вони означають ці ДВА ПОНЯТТЯ: різні вони чи однакові і по сим є синонімами?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:38 Ответить
Львов самый лучший город в Украине. Садовый лучший мэр. Не то, что всякие боксёрские груши
показать весь комментарий
23.05.2021 19:25 Ответить
Оба Мера украинцы.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:34 Ответить
А ты убогий и заурядный троль, но то такое.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:42 Ответить
Писаке не нравятся такие шествия?
показать весь комментарий
23.05.2021 19:30 Ответить
Мне вот тоже интересно...а шо, Нелох может когда-то присоединиться к подобному шествию? Ну, или поприветствовать...
показать весь комментарий
23.05.2021 19:45 Ответить
Статья о нелохе? А когда ПОП, который здесь как пример суется, был в таких шествиях?
показать весь комментарий
23.05.2021 19:49 Ответить
Оно боится за "нелоха" ответить, так, слегка но зеленых соплей.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:43 Ответить
Зелебобу треба було у Євробаченні із самоварною лялькою участь брати, зробив би там їм фарби, а то вийшли у нарядах як після поля баріна перед баньою.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:13 Ответить
Слава Героям! Живим і тим хто поклав життя за Україну!
показать весь комментарий
23.05.2021 19:42 Ответить
А в это время косовороточный рагуль думает как продавать сериалы в парашию, поэтому молчит по поводу дня морского пехотинца.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:58 Ответить
немає там рогулів, де народився Зе!! там кугути. рогулі західніше.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:21 Ответить
Веретено,кацапсина,тебе кто разрешал с бутылки слазить? ану брысь под лавку! Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 3286
показать весь комментарий
23.05.2021 23:49 Ответить
фу, як примітивно, вже приїлось, придумай щось інше для своєї русскої дупи, наприклад "хто тобі, Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 733 alex lagun, дозволив злізти із самовару"? русский делает мозг узким і фантазія там вже не можлива?
показать весь комментарий
24.05.2021 00:11 Ответить
Львів то є цитадель українства!
показать весь комментарий
23.05.2021 20:53 Ответить
или культурная столица Украины
показать весь комментарий
23.05.2021 23:50 Ответить
Tой випадок, коли "косячать" вони, а соромно всім українцям! Українське жюрі "Євробачення 2021": Олександр Пономарьов, Альона Савраненко, Катя Середа (Іларія) і соул-співчка Алла Московка (Alloise). Тому, братики і сестрички литовці! Пробачте нас за оцих українських гнид!

Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 4047
показать весь комментарий
23.05.2021 21:08 Ответить
Как уже задрали эти селюки, власть быдло-элиты разоряет Украину, народ живёт в злыднях, а у них каждый день поминальные шествия. Под Банковую идите - власть быдло-элиты трясите.
показать весь комментарий
23.05.2021 21:53 Ответить
Юпитер 0c3281d3,кацапсина, тут боярышник не наливают, брысь в будку! Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 2580
показать весь комментарий
23.05.2021 23:52 Ответить
 
 