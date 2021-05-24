Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Масштабное ДТП произошло выезде из Киева на КПП в направлении Житомира. В результате аварии грузовик врезался в легковой автомобиль и загорелся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.
По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".
"Водитель снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик. В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденных автомобилей лежало бездыханное тело тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП", - сказано в сообщении.
Как отмечет издание, пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке.
На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.
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спробуй зупини 40-ка тонну фуру водій якої оминаючи перешкоду її таранить.....
Відбійник повинен перенаправити енергію, а не зупинити ТЗ, бо в такому разі шкоди від нього буде в рази більше.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....