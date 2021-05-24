Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО

Масштабное ДТП произошло выезде из Киева на КПП в направлении Житомира. В результате аварии грузовик врезался в легковой автомобиль и загорелся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.

По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".

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"Водитель снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик. В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденных автомобилей лежало бездыханное тело тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП", - сказано в сообщении.

Как отмечет издание, пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке.

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На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.



Фото: патрульная полиция