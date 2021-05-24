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ДТП (7443) Киев (24537)

Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Масштабное ДТП произошло выезде из Киева на КПП в направлении Житомира. В результате аварии грузовик врезался в легковой автомобиль и загорелся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.

По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".

"Водитель снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик. В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденных автомобилей лежало бездыханное тело тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП", - сказано в сообщении.

Как отмечет издание, пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке.

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На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.

Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы 01
Фото: патрульная полиция

Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы 02
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Топ комментарии
+9
Можливо пішохід спровокував, можливо перевтома водія. Бо в Україні за тим хто, як та на чому їздить не слідкують дуже - "такса" допомогає.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....
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24.05.2021 08:50
+8
Бачив аналогічну ситуацію. Бабка перебігала трасу, водій фури вивертає кермо вліво і на зустрічні влітає у таку ж фуру. 2 водія загинули, бабка пішла далі.
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24.05.2021 07:56
+6
а відбійник здешевшений і не в стані утримати транспорт на своїй смузі... скільки вже дтп де відбійник не виконав захисну функцію...
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24.05.2021 07:58
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Т.е. пешеход перебегал в неположенном месте, водитель фуры пытался вывернуть и понеслась...
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24.05.2021 07:52 Ответить
а відбійник здешевшений і не в стані утримати транспорт на своїй смузі... скільки вже дтп де відбійник не виконав захисну функцію...
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24.05.2021 07:58 Ответить
Я лише віддалено знайомий з матеріалознавством, але щось мені підказує, що відбійник, який дійсно зможе утримати фуру, повинен бути "золотим".
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24.05.2021 11:14 Ответить
з броньованої сталі він має бути.
спробуй зупини 40-ка тонну фуру водій якої оминаючи перешкоду її таранить.....
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24.05.2021 11:18 Ответить
бетонну стіну порадиш будувати між полосами?.
Відбійник повинен перенаправити енергію, а не зупинити ТЗ, бо в такому разі шкоди від нього буде в рази більше.
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24.05.2021 11:15 Ответить
Там наземный (на загородной скоростной трассе, мля) пешеходный переход. 👹
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24.05.2021 10:47 Ответить
Так у нас их таких дохрена и больше
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24.05.2021 11:09 Ответить
К сожалению да...
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24.05.2021 11:44 Ответить
Бачив аналогічну ситуацію. Бабка перебігала трасу, водій фури вивертає кермо вліво і на зустрічні влітає у таку ж фуру. 2 водія загинули, бабка пішла далі.
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24.05.2021 07:56 Ответить
а задавиш таку падлу, сядеш. От і ризикують своїм життям водії, часом втрачаючи найдорожче.
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24.05.2021 11:20 Ответить
Викрутив кермо, виїхав на зустрічну- також винен.
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24.05.2021 13:07 Ответить
Задавил бы пешохода-виноват.А так виноват,что не задавил урода,ииза которого столько смертей
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24.05.2021 08:47 Ответить
Можливо пішохід спровокував, можливо перевтома водія. Бо в Україні за тим хто, як та на чому їздить не слідкують дуже - "такса" допомогає.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....
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24.05.2021 08:50 Ответить
Скільки у Британії вартую перейти дорогу поза дозволеним місцем, і чи хтось перебігає там дорогу в принципі ? ото ж бо й воно
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24.05.2021 11:22 Ответить
Але багато коштує як що водій вантажівки перевищує ліміт водіння або роботи без відпочинку, або недостатньо відпочиває. Й не тільки водієві коштує а й компанії теж.
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24.05.2021 14:01 Ответить
Нескільки не коштує (окрім випадків коли збивають). Перебігають, переходять постійно й нікого не штрафують.
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24.05.2021 13:59 Ответить
 
 