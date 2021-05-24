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13-летний водитель мопеда погиб в ДТП на Одесчине, его 7-летний пассажир – в реанимации, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березовке Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Березовский районный отдел полиции Одесской области.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль "Volkswagen Passat". От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик - находится в тяжелом состоянии в реанимации.

13-летний водитель мопеда погиб в ДТП на Одесчине, его 7-летний пассажир – в реанимации, - полиция 01
Фото: сайт полиции

32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Що діти робили на мопеді на дорозі, в Україні таке запитання не зрозуміють.
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24.05.2021 09:41 Ответить
Діти гасають по дорогах без шоломів і без дотримання будь-яих правил....ЦЕ нормально?
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24.05.2021 09:43 Ответить
Родители просто имбецилы, если дали мопед малолетнему отпрыску!
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24.05.2021 09:43 Ответить
Той на кого зареестровано мопед має сісти за грати... як що звісно мопед не "вкрали".
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24.05.2021 09:59 Ответить
Замість того,щоб ловити цих прищавих тінейджерів,які без документів,шоломів та всього іншого,гасають по дорогам на скутерах і створюють небезпеку іншим учасникам дорожнього руху,наша"доблесная"поліція "кошмарить" літніх людей на 50-кубових скутерах та мопедах...А що,план ніхто не відміняв...
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24.05.2021 11:57 Ответить
Трезвый водитель убил 2х детей.Вряд ли они в него врезались.10 лет без права переписки и передач.Тюрьмы надо расширять.Уже и детей делают виноватыми.Позор Украине на всю Вселенную.
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24.05.2021 13:09 Ответить
" О Д Е С Ч И Н А " ?????????????????????????????????????????????
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25.05.2021 08:43 Ответить
 
 