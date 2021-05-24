РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9961 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
19 863 45
ДТП (7443) Киев (24537) Нацполиция (15732)

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате масштабного ДТП на Житомирской трассе погибли водитель и пассажир "Фольксваген", а также пешеход, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. Водителя крупногабаритного транспортного средства госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ночью в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Житомирской трассе в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа главка по расследованию ДТП, карета скорой медицинской помощи и спасатели.

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 01

По предварительной информации водитель грузовика "Даф" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат". В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водителя крупногабаритного автомобиля медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами. Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, он предположительно пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 03
В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 04
Фото: ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Ну, так если есть тело пешехода, то, скорее всего водила ДАФа не не справился с управлением, а хотел избежать наезда на этого самого пешехода.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:58
+23
Нужно менять законы, потому как у нас водитель всегда виноват по умолчанию, вот и пытаются водители любой ценой не сбить дебилов, выбегающих на проезжую часть. И как следствие, вот такие ДТП. Если бы водитель фуры знал, что за этого "лося", который перебегает дорогу в неположенном месте, ему ничего не будет, он бы просто давил бы его, а два человека в легковушке остались бы живы.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:02
+18
Или пытался избежать столкновения с пешеходом переходившем в неположенном месте?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трагическая цепь событий.. Увы..

кроме пешехода - это реально суицидник. Переходить трассу в 6 полос с отбойником..
показать весь комментарий
24.05.2021 09:55 Ответить
КАК ЭТО ЛАКОНИЧНО---не справился с управлением.. ага--ИЛИ утратил контроль над управлением ибо-- УСНУЛ!!!!! ВОДИТЕЛЬ ДЯТЕЛЬ ГРУЗОВИКА.... ПЫТАЮТСЯ 5 ДНЕВКУ В СУТКИ ОТРАБОТАТЬ.. вот и результат... почему в Европе практически запрещают ночные путешествия фурам.... почему обязаны каждый 4 часа иметь 2 часовой отдых..
показать весь комментарий
24.05.2021 09:57 Ответить
потому что у каждого народа такие законы, которых он заслуживает.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:03 Ответить
Или пытался избежать столкновения с пешеходом переходившем в неположенном месте?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:18 Ответить
А почему водитель уснул, а не пешеход который там посреди дороги оказался? Тоже пешеход не имел каждые 4 часа отдых?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:48 Ответить
VOLVO XC 70 - ну шо ти брешешь "...обязаны каждый 4 часа иметь 2 часовой отдых.." У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція - Цензор.НЕТ 2753
4:30 езда +45мин.отдыха +4:30 езда. Затем 9 или 11 часов пауза
показать весь комментарий
24.05.2021 10:58 Ответить
Хотел так же ответить тому умнику,опередили!Я сам после армии проходил этот стаж,чтоб иметь право на гражданке работать,без этого за руль фиг пустят работать!
показать весь комментарий
24.05.2021 16:26 Ответить
Ну, так если есть тело пешехода, то, скорее всего водила ДАФа не не справился с управлением, а хотел избежать наезда на этого самого пешехода.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:58 Ответить
Нужно менять законы, потому как у нас водитель всегда виноват по умолчанию, вот и пытаются водители любой ценой не сбить дебилов, выбегающих на проезжую часть. И как следствие, вот такие ДТП. Если бы водитель фуры знал, что за этого "лося", который перебегает дорогу в неположенном месте, ему ничего не будет, он бы просто давил бы его, а два человека в легковушке остались бы живы.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:02 Ответить
А, если этот лось переходил дорогу на Зебре???
показать весь комментарий
24.05.2021 10:14 Ответить
Там зебры НЕТ !!! Что там пешеход делал не понятно !!!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:23 Ответить
дойти до перехода лень вот и результат
показать весь комментарий
24.05.2021 10:27 Ответить
А, может этот МУЖИК вообще на обочине стоял - и попал под роздачу, когда уснувший водила ФУРЫ на встречку выскочил????
показать весь комментарий
24.05.2021 16:00 Ответить
Там есть рядышком зебра. Но, в принципе это зебра-убийца! Это загородная 6-полосная трасса, там должны быть либо подземные либо надземные переходы, но никак не наземные!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:53 Ответить
От нема тут щось урбаністів, щоб розказали, що переходи повинні бути однорівневі....
показать весь комментарий
24.05.2021 12:32 Ответить
Читай ПДД. Хоть и есть "зебра" но нет светофора пешеход обязан сначала убедиться, что никому не создаст помеху и только тогда переходить по зебре. А у нас лоси считают, что при отсутствии светофора но при наличии "зебры" он может рнходить дорогу в любой момент.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:57 Ответить
выходить на дорогу в любой момент
показать весь комментарий
24.05.2021 13:58 Ответить
Что, ты МУДАК пишешь, если там Зебра то там знак 50 и МУДАК на ФУРЕ не мчал бы 100 км/час и не вылетел бы на встречку.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:56 Ответить
Телепєнь рогатий, читати вмієш?
https://vodiy.ua/pdr/4/

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція - Цензор.НЕТ 6532
показать весь комментарий
24.05.2021 16:30 Ответить
Дело в том, что там действительно есть знак ограничения 50 км/ч метров за сто до зебры и водила фуры обязан был сбросить скорость. С другой стороны, если и был алень-пешеход внезапно выбежавший на трассу, то и он тоже виноват
показать весь комментарий
24.05.2021 16:46 Ответить
Пішоход порушив правила ДТП. Що не так ?
Тут переходу не було.
???
показать весь комментарий
24.05.2021 10:33 Ответить
Ну у нас не все так очевидно. Например водитель был без маски, нарушение, и не предусмотрел и не смог избежать аварии, теперь вина его практически доказана и можно максимальный срок давать.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:52 Ответить
При чому маска ? Якщо один у кабіні ?
"Не предусмотрел ..." ???
показать весь комментарий
24.05.2021 11:05 Ответить
Ну и шо шо один, карантин и тд. Почитайте приговор Дронову, там тоже не предусмотрел что обдолбаная наркоманка на красный пролетает перекресток. Ах да там же что обдолбаная не доказано и пролетает не возможно определить, а то что на видио видно как вылетает на перекресток на красный, так в приговоре записано что как то на два знака светофора она выехала на перекресток сначала на жёлтый, а потом на красный. Так что просто не предусмотрел...., Как и в этом случае. И конечно водитель двигался на жёлтый свет, где-то на дороге впереди он же горел.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:19 Ответить
треба все ж таки розділяти як воно має бути і як є з нашою правопохоронною системою
показать весь комментарий
24.05.2021 12:34 Ответить
Ну тут как бы обсуждалась реальность, как есть, а не чьи либо мечты.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:51 Ответить
У нас Закон о дорожном движении и связанные с ним нормы ГК и УК практически полностью соответствуют европейским и международным нормам. Есть страны, где они намного жестче, но их не так уж много.
Вопросов два.
1. Как у нас соблюдаются требования законов?
2. Как у нас работают полиция и суды по соблюдению законности?
показать весь комментарий
24.05.2021 11:04 Ответить
1. КАК У НАС СОБЛЮДАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА?
Лично Вы - как водитель и/или пешеход и знаете, и соблюдаете ПДД (напомню, Правила - это часть Закона о дорожном движении)? Только честно!
50% водителей и 90% пешеходов Правил вообще не знают. Из оставшихся лишь единицы их принципиально не нарушают. Даже я, утверждая, что не нарушаю никогда, немного кривлю душой, ибо пресловутые "нештрафуемые плюс двадцать" всё же использую очень часто.
Итак, вот ответ на первый вопрос:
в Украине [почти] все участники дорожного движения регулярно нарушают Закон.
И тут мы плавно переходим ко второму вопросу. Что, если я нарушу закон? Что мне за это будет? Или я-то как раз не нарушаю, а нарушит кто-то другой, и из-за этого пострадаю я?... Ну, и так далее, Вы поняли.
2. КАК У НАС РАБОТАЮТ ПОЛИЦИЯ И СУДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ?
А? Да точно так же, как и обычные граждане, участники дорожного движения - они тоже законы не соблюдают. Начиная с того, что они ездят бухие за рулём и летают за сотню по городу (почитайте новости), заканчивая тем, что исполняют свои непосредственные обязанности не так, как в законах прописано, а в соответствии с суммой денег, которые занесли "заинтересованные лица". У нас вообще никак не коррелируют строгость законов и обязательность их соблюдения.
Вот ответ и на второй вопрос:
в Украине действия полиции и судов (а также прокуратуры, кабмина, парламента, президента) [зачастую] не обеспечивают соблюдение законов и наступление ответственности за их нарушение.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:05 Ответить
Что имеем в итоге?
Пока мы - персонально каждый гражданин Украины - не будем сами соблюдать законы (есть те, что "по-дебильному написаны", но про них отдельный разговор), и не обеспечим выполнение законов всеми остальными, до тех пор в стране не будет ни порядка, ни достатка.
Зимой-весной 2014 года мы пошли в правильном направлении, но мышебратья вынудили нас бросить всё и защищаться от их агрессии, а не заниматься решением своих внутренних задач, на что в первую очередь и был настроен Майдан.
Увы, 73% пришедших на выборы проголосовали не за то, чтобы стало лучше, а "по приколу" или "кто угодно, только не Порох". Вот и получили что страна не вперед идет, а скатывается назад...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:05 Ответить
Ну ... Два кроки вперед, один назад.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:08 Ответить
а пешеход там давно лежал.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:53 Ответить
... його лось перебіг ... ???
показать весь комментарий
24.05.2021 11:09 Ответить
скоріш за все пішохід винен, із-за нього у водія така фігня вийшла, прийшлось вирулювати.
показать весь комментарий
24.05.2021 11:18 Ответить
Короткий вопрос для тех, кто тут рекомендует давить пешехода, раз тот был не прав.
Вы - за рулём. Перед вами - "лось". В его давите. Насмерть...
ВЫ СМОЖЕТЕ СПОКОЙНО ЖИТЬ после этого?
Вы убили не российского оккупанта, не террориста, не насильника, не грабителя, а "лося".
И ничего не сделали для того, чтобы предотвратить это убийство.

Когда я сдавал на штатовскую лицензию, одним из важнейших правил, которое нам вбивали, было "PEDESTRIAN FIRST!". И когда я, единственный не-америкаанец в группе, возмутился - а что делать, если он ("лось") лезет мне под колёса, и я, типа, по всем правилам прав, мне ответили просто - делай всё, что умееешь и можешь, чтобы не сбить пешехода: на обочину, в отбойник, в дерево, на крайний случай - в другую машину. Потому что а) ты защищён своим авто (железо, ремень, подушки), как и другие водители, и у тебя есть страховка, и б) ты же не хочешь стать убийцей, даже по неосторожности, и даже если тебя оправдают.
В первую очередь в нормальной стране ценится именно человеческая жизнь.
Да, даже если это жизнь "лося".

И водитель фуры, если он таки уходил от столкновения с пешеходом, был прав.
Другое дело, это просто ужасно, что он не сумел это сделать как-то иначе, и его действия привели к гибели ещё большего числа людей, причем вполне возможно полностью невиновных.
Может, конечно, "фолькс" летел две сотни и просто не успел среагировать на выскочивший со встречки длинномер. Но об этом водитель легковушки уже со св.Петром будет говорить...
показать весь комментарий
24.05.2021 11:57 Ответить
Не знаю что там в штатовский лицензии, но вы бы украинские пдр подучили пункт про обязанности водителей и возможности отступления от правил. И насколько мне известно разница между нами и штатами что эти пункты там всегда будут толковаться однозначно, а у нас так как захочется судье.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:22 Ответить
Ну, что ж, давайте вернёмся к нашим ПДД.
п.1.3. Участники дорожного движения обязаны знать И НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ требования этих Правил...
Итак, если Вы или я не соблюдаем Закон (ПДД), то нехр кивать на других "а он чего ...?".
Это - самое главное. В Правилах, например в п.1.10, сказано про "безопасную дистанцию", которая помогает избежать столкновения, "дорожную обстановку", которую водитель обязан учитывать при выборе скорости и пр., про скорость есть и в п.п.12.1-12.3, а именно про то, что водитель обязан выбрать скорость, позволяющую ему остановить ТС безопасно (т.е. избежав столкновения). Не ту скорость, что на знаке (да ещё и плюс двадцать), а ту, что позволит не допустить ДТП.
Допустил ДТП - значит нарушил правила. Как действиями, так и бездействием.
Потому что не принял все необходимые меры для избежание аварии.

Да, если такой возможности не имел - то не виновен, и доказать это не сложно.

А вот со второй частью Вашего поста я согласен полностью.
Те, кто своим жизненным принципом выбрали "не важно как проголосуют, а важно как посчитают", рушат до основания то, что называется высокопарными словами "верховенство закона". Я писал только что об этом, см. тут. Обычно судья принимает решение не "как захочет", а в соответствии с прямой материальной заинтересованностью. Увы ...
показать весь комментарий
24.05.2021 17:58 Ответить
Хотел Вам ещё один пример привести, да не нашёл сразу.
Постановление кассационного уголовного суда в составе верховного суда от 19 мая 2020 года по делу № 490/10025/17.
Цитата:
"... нарушение участником дорожного движения правил само по себе не исключает виновности другого участника, а создание опасности, которую водитель был в состоянии обнаружить, не освобождает его от обязанности принять меры, необходимые для предотвращения или уменьшения негативных последствий такой спровоцированной другим участником опасности...".
"... основным фактором, определяющим ответственность водителя в случае создания опасности во время дорожного движения, остается его возможность своевременно выявить эту опасность и предпринять соответствующие меры по ее избежанию или уменьшению последствий. Причина, по которой создана опасность для движения, не имеет значения, если установлено, что водитель имел возможность ее вовремя обнаружить...."Надо ли комментировать, или и так всё ясно?
показать весь комментарий
24.05.2021 19:01 Ответить
Что это? Просто бессмысленный набор фактов. Ну давайте разбирать ваш набор тезисов. Сначала о штатах:*а что делать, если он ("лось") лезет мне под колёса, и я, типа, по всем правилам прав* и вам объяснили почему типа не прав. Хотя и приведенные вами, вам те аргументы больше похоже на бред, опять же вами выдуманный, тк везде вы о верховенстве закона якобы печетесь, а там где верховенство закона то все что не запрещено, то разрешено. И там однозначно если водителя в таком примере на фуре признают виновным, то и водителя какого либо лексуса в такой же ситуации признают тоже виновным. По крайне мере так рекламируется верховенством права, в частности прецедентным. Но вернемся к нашим пдр. За пунктом 1.3 следует пункт 1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила, а так же п4.4 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. - это к тому ничем не определённому понятию как *возможность своевременно выявить эту опасность и предпринять соответствующие меры по ее избежанию или уменьшению последствий.* И поэтому тут можно признать нарушение п 1.5Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Или выполнение:
2.14е) від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.Это и есть вторая часть моего поста с которым вы якобы согласны. И у нас водителя фуры могут признать виновным, а водителя лексуса в такой же ситуации могут признать не виновным. И выборы тут не причем. Кстати выборы у нас как раз очень схожи со штатовскими, свобода выбора: хоть по желанию, приколу, осознанию или нет и тд. но выборы практически свободны. А не то что вы талдычете об обязанности голосования за одного кандидата.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:51 Ответить
Дискуссия закрыта.
Если Вы не соблюдаете закон, то Вы нее имеете права обвинять в этом кого-то другого.
То, что все остальные вкруг нарушают закон, даёт право нарушать и Вам?
Выполните п.1.3 (не один раз, а всегда и везде), и потом уже можно говорить про 1.4, 1.5, и т.д.

Пока в этой стране каждый не начнёт с себя, изменения к лучшему даже и не начнутся.
И суды будут признавать виновным не того, кто виновен, а "кого надо".
показать весь комментарий
24.05.2021 21:06 Ответить
Закон позволяет отступление от закона. Вы прочтёте наконец-то пдр? Поэтому к каждому имеет отношение только выполнение закона и ответственность за не выполнение, а не желание выполнять или не выполнять. И то что в штатах прецедент обязывает выполнять закон, то у нас к этому обязывает только желание, а не ответственность за не выполнение.
показать весь комментарий
25.05.2021 08:19 Ответить
А может наоборот, слишком медленно (там знак ограничения 50км/ч т.к. пешеходный переход и пост полиции), поэтому и попал под фуру. Кстати, в сторону города (куда двигалась фура), тоже знак ограничения 50 км/ч! И он метров за сто до места столкновения. Так что, если бы фура двигалась с разрешённой скоростью, то такого бы могло не произойти
показать весь комментарий
24.05.2021 14:10 Ответить
Правильно - это в самую точку!!!!!!!!!!!!!
****** на ФУРАХ думают только о БАБКАХ и срали на всех окружающих.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:04 Ответить
о бабках думают шныри-пешеходы - как развести водилу, как вылечиться за его счет. страх перед машинами совсем потеряли. машина не уговаривает , она тупо давит. так было и будет всегда. просто будьте внимательны на дороге.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:10 Ответить
Да, я писал исходя из допущения, что водила фуры двигался по правилам, а "лось" рванулся ему под колёса.
То, что длинномеры очень часто намного превышают скорость (и вообще плевали на Правила), чем создают аварийные ситуации с тяжелыми последствиями, меня и самого бесит. Не могу не согласиться и с Вами, и с Uk Rop выше.
Но тут же всё просто: увидел такого неадекватного урода (а чтобы его увидеть вовремя, надо следить за дорожной обстановкой, а не трепаться по телефону или лапать пасажирку) - утроил внимание, просчитал варианты как и куда убраться с его дороги, если что.
Да, если он меня миновал, то это не значит, что он где-то дальше не устроит аварию, но, может ему там попадётся столб по-крепче, мост по-выше и река по-глубже ...
показать весь комментарий
24.05.2021 18:33 Ответить
пешеходы совсем обурели, запомните ,ступил на проезжую часть дороги - жизнь тебе не принадлежит
показать весь комментарий
25.05.2021 14:08 Ответить
 
 