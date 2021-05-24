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Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000.

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Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъято:

- комплектующие к военной технике;
ш- тампы для подделки технической документации;
- печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ 01
Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ 02

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

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Документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+10
Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
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24.05.2021 11:26
+8
А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
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24.05.2021 11:30
+7
Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
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24.05.2021 11:50
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Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
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24.05.2021 11:26 Ответить
Провозили автотранспортом, через сухопутную границу, ВНЕ таможенных постов!!!

Поймать Яценюка, посадить в СИЗО, а утром расстрелять, как врага народа.
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24.05.2021 17:38 Ответить
А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
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24.05.2021 11:30 Ответить
И это на самом деле не просто схема была а спец операция. А ЗЕ мало того что всем дкла теперь шьют, то лишили нашу ПВО запчастей которые у нас НЕ производят.
Так еще и сдали рашистам тех кто с нами сотрудничал за поребриком. Теперь их судьба незавидна.
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24.05.2021 13:02 Ответить
Таки да.
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24.05.2021 13:45 Ответить
нет же вы не правильно прочитали ..СБУ помогло ФСБ в переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000. ..
Тобиш купировали канал еще до приезда в рашку ..ну фсб по медали должно выдать сбу Источник: https://censor.net/ru/p3267053
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24.05.2021 11:32 Ответить
Домашній арешт і то вночі , вони ж не ветерани ато і не патріоти
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24.05.2021 11:33 Ответить
да да да верим верим ..сбу ахахаха ..фсб теперь даже делать ничего не надо сбу за них все сделали ..а задержаных наверно этапируют в Сибир ?
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24.05.2021 11:35 Ответить
От пока избушка будет использовать мерзкие мусорские словечки "коммерсанты" и "дельцы" - от до тех пор и будет ето совецкая мусорская структура
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24.05.2021 11:36 Ответить
Ай да украинцы, ай да патриоты! Это ж надо - во время войны врагу поставлять вооружение! Оруэл нервно курит в уголке.
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24.05.2021 11:45 Ответить
А покупать у врага можно?
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24.05.2021 12:13 Ответить
Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
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24.05.2021 11:50 Ответить
Задержаны для награждения янелохом за миротворческую деятельность. Все кто разрушают Украину, для квартальцев герои. А патриоты - враги.
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24.05.2021 11:51 Ответить
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24.05.2021 12:05 Ответить
Та не, *********** набутылочные, такие как ты
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24.05.2021 13:08 Ответить
Не то ******* и зебилы такие как ты. Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 6714 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 2661 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 2661
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24.05.2021 14:19 Ответить
Шо там на рязанщине? Ягель закончился?
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24.05.2021 14:39 Ответить
Типе сруль виднее, раз скавчишь, значит маца точна закончиласся. Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9497 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9003 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9003
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24.05.2021 14:51 Ответить
А подработать напильничком детали, так чтобы вражеская техника в нужный момент выходила из строя? Контрразведка, мля ... Одно название! Впрочем, где СБУ, а где мозги ...
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24.05.2021 12:16 Ответить
зе наживается на войне
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24.05.2021 13:20 Ответить
Гнидо-мародери...
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24.05.2021 13:54 Ответить
 
 