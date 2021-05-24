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ГФС проводит обыски в Криворожском городском совете. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники ГСУ ФГ ГФС Украины, по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Как сообщается, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключен договор с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

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"Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности. В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
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ГФС проводит обыски в Криворожском городском совете - Цензор.НЕТ 432
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24.05.2021 13:50 Ответить
Шо значит выбрали мэра против воли преЗедента.....
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24.05.2021 14:13 Ответить
ВаЗелинова мстя Павлову))))) А Павлова так просто не спіймаєш бо він пройшов школу Вілкула старшого.)))
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24.05.2021 14:19 Ответить
Кто только не пытался придавить это бандитско-воровское кубло - ОПЗЖ (партии регионов). Но каждый раз все кончалось пшиком.
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24.05.2021 16:40 Ответить
Там не ГФС, а СБУ обыски должна проводить. Сплошь и рядом кремлевские кураторы и фсбшные агенты. Один мэр чего стоит... Хотя он - чистая марионетка Кремля.
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24.05.2021 17:03 Ответить
Неужели Зеленский задумал поставить отца мэром Кривого Рога? Умно! Биомассой же нужно руководить...
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24.05.2021 22:51 Ответить
 
 