РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3708 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Коронавирус и карантин
6 952 21
Днепропетровщина (2885) карантин (16730) подделка (414) СБУ (18679) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2. Организовали схему медработники одного из областных учреждений. Масштабная выдача подделок могла спровоцировать распространение уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки составляла до 1 тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения.

По данным правоохранителей, противоправная схема существовала с начала года, в день выдавалось в среднем 5 поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов. При этом у данных лиц не биоматериал для проведения тестирования не брали.

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной схеме, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО

Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 01
Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 02
Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
Все потому , что в сознании людей - гос .должность - ЭТО КОРУПЦИЯ!!!
и это проблемма !!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 15:10
+1
Позорище а не СБУ. Соплями заниматься. На мочу переходите
показать весь комментарий
24.05.2021 15:39
+1
А нафіга стільки заморочок з цією маскою, побув на ШВЛ дві неділі - або здох, або вижив і ніяких проблем.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клятва Гиппократа?
показать весь комментарий
24.05.2021 15:06 Ответить
Гиппопотама Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 6828
показать весь комментарий
24.05.2021 15:08 Ответить
И я о том же. Лучшие свалили в частные клиники. Оставшиеся - рубят бабло по-тихому Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 7848
показать весь комментарий
24.05.2021 15:10 Ответить
зарплаты ж маленькие....
показать весь комментарий
24.05.2021 15:07 Ответить
Все потому , что в сознании людей - гос .должность - ЭТО КОРУПЦИЯ!!!
и это проблемма !!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 15:10 Ответить
Степанов-Доктор Коррупция Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3846
показать весь комментарий
24.05.2021 15:12 Ответить
да не називається воно корупція, а корито.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:23 Ответить
наверное 300% добавки к зарплате не хватает. надо возвращать обратно..
показать весь комментарий
24.05.2021 15:12 Ответить
Ляшка взяли за задницу? ))
показать весь комментарий
24.05.2021 15:18 Ответить
чья задница ?Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 4847
показать весь комментарий
24.05.2021 15:32 Ответить
Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 978
показать весь комментарий
24.05.2021 15:44 Ответить
воооот, а правительство утверждает, что короновирус отстпупает
показать весь комментарий
24.05.2021 15:22 Ответить
Каков поп таков и приход. А все просто,перестали доплачивать за приписки врачи стали брать мзду за отписки. Новая метла к тому же.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:35 Ответить
Позорище а не СБУ. Соплями заниматься. На мочу переходите
показать весь комментарий
24.05.2021 15:39 Ответить
А нафіга стільки заморочок з цією маскою, побув на ШВЛ дві неділі - або здох, або вижив і ніяких проблем.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:39 Ответить
Следует проверить по выявлению на корона вирус жителей Кривого Рога - по указанию городской власти руководителям больниц города сброшена не официальное указание скрывать на самом деле количество больных на корона вирус, что бы не вводить полный карантин в городе для экономии городских средств, что бы не выплачивать деньги предпринимателям которых временно закроют . Если человек больной на корона вирус и у него нет осложнений ему говорят и ОРЗ, бронхит или пневмония, что угодно, а потом эти люди считая себя не больными на корона вирус спокойно перемещаются в общественном транспорте, общаются со знакомыми и родственниками, и так ещё больше распространяя заболевание. И у жителей города нет свободного доступа, что бы проверится на корона вирус. Городом правят ОПЗЖ, а других при этом критикуют.
показать весь комментарий
24.05.2021 15:49 Ответить
коли є зацікавлені сторони та людський фактор завжди буде корупція та схеми.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:54 Ответить
допрос - суд - тюрьиа
показать весь комментарий
24.05.2021 18:41 Ответить
Боян Сильно тленом отдает. Их СРАЗУ выдавали за бабло для удобного перемещения за рубеж.
показать весь комментарий
25.05.2021 00:02 Ответить
Так поставьте автомат пусть каждый желающий может подойти и сдать тест - а потом по результату - данные сохранять в облаке. И нет больше бумажек.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:19 Ответить
 
 