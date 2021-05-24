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Схема продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты СБУ блокировали схему несанкционированного сбыта специальной техники для негласного получения информации. Такие средства используются подразделениями правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе скрытой аудио- и видеозаписи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему организовало руководство коммерческой структуры в Запорожье. Злоумышленники имели официальную лицензию на продажу специальных технических средств негласного получения информации (СТС) исключительно государственным структурам.

Однако, вопреки закону, злоумышленники наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам. Заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами Украины.

В ходе оперативно-розыскных и процессуальных действий правоохранители получили образцы спецтехники, которую участники преступной группы незаконно реализовывали "клиентам" через почтовые каналы связи. По результатам проведенных судебных экспертиз выяснилось, что незаконно проданные злоумышленниками предметы являются СТС.

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Во время санкционированного обыска в офисе предприятия сотрудники Службы обнаружили и изъяли:

- образцы спецтехники,
- бухгалтерские документы;
- техническую документацию;
- другие материалы по незаконной реализации СТС;
- электронную переписку с заказчиками.

Сейчас директору, заместителю директора и работнику предприятия-лицензиата, который отвечал за изготовление СТС и документации к ним, сообщается о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Схема продажи средств для скрытой прослушки и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ 01
Схема продажи средств для скрытой прослушки и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ 02
Схема продажи средств для скрытой прослушки и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ 03
Схема продажи средств для скрытой прослушки и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ 04
Схема продажи средств для скрытой прослушки и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Научите сбу чему-нибудь полезному, дрочить например, больше пользы будет.
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24.05.2021 17:11 Ответить
У нас такая техника в свободной продаже -- чистая бытовуха, средней категории качества...
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24.05.2021 17:13 Ответить
Радіоаматор-початківець на коліні що завгодно зробить. В інтернеті все є.
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24.05.2021 17:17 Ответить
Такие средства используются подразделениями правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, Схема продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 9425 если бы эти средства использовались органами то в Украине давно не было коррупции и СБУ выловило бы всех предателей Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3267167
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24.05.2021 17:26 Ответить
Потому-то они и запрещены для продажи населению, что бы не дай бог какой-то обычный гражданин не зафиксировал факт вымогания вознаграждения(взятки).
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24.05.2021 21:30 Ответить
Взяточников подслушивать и сажать низзяя.....
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24.05.2021 17:59 Ответить
яка підарасня це сбу та це гамно можна купити на кожному кроці. Отчим вони займаються за наші гроші
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24.05.2021 18:27 Ответить
мыролюбное сбу открыла чудесный мир алиэкспресс.
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24.05.2021 18:29 Ответить
 
 