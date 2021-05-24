Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Министерства обороны Украины, который допустил хищение государственного имущества на 11 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила частная фирма, которую возглавлял предприниматель из Одессы. После заключения соответствующих договоров, он начал реализовывать схему по завладению государственными средствами во время строительства. Компания-победитель и другие участники сделки составляли и выдавали для оплаты Минобороны заведомо ложные учетные документы.

Следствием задокументировано более 10 фактов завышения объемов фактически выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных при строительстве материалов. В документах к оплате были указаны сведения о работах и ​​использованных при строительстве материалов, которые фактически не выполнялись и не использовались.

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Чиновник Минобороны не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе. Вследствие небрежности военного, в период с сентября 2018 года по июнь 2019 члены преступной группы завладели около 11 млн грн государственных средств.

25 февраля 2021 года трем членам преступной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст . 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

21 мая следователи ГБР сообщили бывшему военному начальнику о подозрении в небрежном отношении к военной служебе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются обстоятельства возможной халатности других должностных лиц одного из территориальных управлений Министерства обороны Украины.

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По информации Офиса генпрокурора речь идет о подозрении бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. В мае 2021 г. прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил в другом уголовном производстве в суд направлено обвинительное заключение по этому же экс-чиновнику по факту растраты более 11 млн грн, выделенных на строительство казарм в г. Бахмут Донецкой области (ч . 3 ст. 425 УК Украины).