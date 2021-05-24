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Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Министерства обороны Украины, который допустил хищение государственного имущества на 11 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР 01

Установлено, что в 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила частная фирма, которую возглавлял предприниматель из Одессы. После заключения соответствующих договоров, он начал реализовывать схему по завладению государственными средствами во время строительства. Компания-победитель и другие участники сделки составляли и выдавали для оплаты Минобороны заведомо ложные учетные документы.

Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР 02

Следствием задокументировано более 10 фактов завышения объемов фактически выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных при строительстве материалов. В документах к оплате были указаны сведения о работах и ​​использованных при строительстве материалов, которые фактически не выполнялись и не использовались.

Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР 03

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Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР 04

Чиновник Минобороны не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе. Вследствие небрежности военного, в период с сентября 2018 года по июнь 2019 члены преступной группы завладели около 11 млн грн государственных средств.

25 февраля 2021 года трем членам преступной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст . 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

21 мая следователи ГБР сообщили бывшему военному начальнику о подозрении в небрежном отношении к военной служебе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются обстоятельства возможной халатности других должностных лиц одного из территориальных управлений Министерства обороны Украины.

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По информации Офиса генпрокурора речь идет о подозрении бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. В мае 2021 г. прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил в другом уголовном производстве в суд направлено обвинительное заключение по этому же экс-чиновнику по факту растраты более 11 млн грн, выделенных на строительство казарм в г. Бахмут Донецкой области (ч . 3 ст. 425 УК Украины).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
по законам военного времени расстрелять суку...
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24.05.2021 18:38
+4
На кол пи...аса !
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24.05.2021 18:40
+3
73% зесвинарчуков на крови зебарыжат.(
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24.05.2021 18:47
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по законам военного времени расстрелять суку...
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24.05.2021 18:38 Ответить
На кол пи...аса !
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24.05.2021 18:40 Ответить
Хотя бы не начали расстреливать насмерть за воровство народных денег..
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24.05.2021 18:42 Ответить
Помпезно...
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24.05.2021 18:43 Ответить
73% зесвинарчуков на крови зебарыжат.(
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24.05.2021 18:47 Ответить
" Чиновник Минобороны не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе. Вследствие небрежности военного, в период с сентября 2018 года по июнь 2019 члены преступной группы завладели около 11 млн грн государственных средств" Серьезно ? Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР - Цензор.НЕТ 237 Небрежности военного ., хоть кто-то понимает что такое подписать акт выполненных работ в государственной сфере... Не называйте это небрежностью... там "нормальная схема" работала...."Весна пройшла... Саджати будемо???
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24.05.2021 18:51 Ответить
и шо? Вон содержание дачи Зеленского за первый квартал 2021 года обошлась бюджету в 16,474 млн. гривен. Так кто вор?
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24.05.2021 18:53 Ответить
Не скули. каждый, кто проголосовал за зеленского, из 13,5 млн, скинулся по 1,20 грн в год.
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24.05.2021 19:09 Ответить
В квартал. Дурни всегда платят, это исторический факт. Ну а пока наслаждайся этим фактом.
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24.05.2021 20:05 Ответить
А "кортежи, дачи, льготы на ...й!" - это для избравших его лохов...хо-хо-хо
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24.05.2021 20:25 Ответить
Из начальников КЭО любого бери за жопу и не ошибешься
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24.05.2021 18:54 Ответить
велика недостройка
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24.05.2021 19:26 Ответить
И такие махинации у нас на каждом шагу! Украина не бедная, а разворованная страна!
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24.05.2021 19:51 Ответить
 
 