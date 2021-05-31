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Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: "Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе". ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

Флаг Беларуси установлен в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Трибуна".

"Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" – написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.

Как передает российское издание "Газета", Международная федерация хоккея назвала неприемлемой акцию рижских властей и сообщила, что организация направила официальное письмо в Рижскую думу, призвав вернуть госфлаг Беларуси.

В случае отказа глава Федерации Рене Фазель требовал снять флаги - Федерации хоккея и чемпионата мира - со всех мест, где теперь используется бело-красно-белый флаг.

"Мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем исключения случаев вовлечения ИИХФ в любые политические заявления мэра и министра иностранных дел, сделанные путем замены флага страны-члена нашей организации. ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира во время проведения турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, мэр Риги на контакт с международной хоккейной организацией идти отказался и заявил о готовности снять их флаги, как и просил Фазель.

"Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Белоруссии вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ", - написал он в Twitter.

БЧБ был флагом Беларуси в 1991-1995 годах и в 1918-1919 годах в Белорусской народной республике, которая частично располагалась на территории современной Беларуси. В прошлом году он стал символом оппозиции захватившему власть в стране Александру Лукашенко.

Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе 01
Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе 02
Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Молодцы!!!
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24.05.2021 19:03
+20
Ну, что, зебилы, повторите, или ссыкатно?!
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24.05.2021 19:05
+19
Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади столицы Латвии рашистский флаг, он был заменен на символику Олимпийского комитета рашки.
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 276
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24.05.2021 19:24
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Молодцы!!!
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24.05.2021 19:03 Ответить
Потрібно розривати з Білоруссю та росією дипломатичні відносини і висилати всіх білоруських та російських дипломатів та представників, включно з бізнесовими та іншими представниками! Потрібно закрити не тільки офіційні дипломатичні представництва Білорусі та росії, а навіть офіси білоруських та російських компаній і починати вводити заборону на перетинання кордону громадян росії та Білорусі без спеціального дозволу.
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24.05.2021 19:13 Ответить
Тормозите, уважаемый! Белорусы братский народ, который всегда может убежище от диктатора в Украине, а вы хотите им границы закрыть???
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24.05.2021 19:24 Ответить
найти пропустил.)))
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24.05.2021 19:25 Ответить
Поки що Білорусь це ворожа держава, яка засилає в Україну вбивць та диверсантів і тому потрібно закрити кордон з Білоруссю та росією і припинити не тільки авіаційне а будь яке сполучення! На кордоні з Білоруссю та росією мають бути протитанкові рови та бетонні укріплення а пропускати в Україну людей можна тільки на вхід і тільки до фільтраційного табору, де наступні півроку людину будуть перевіряти працівники спецслужб!
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24.05.2021 19:31 Ответить
Вы не путайте людей с властью!!!
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24.05.2021 19:32 Ответить
Влада Білорусі використовує білорусів для терактів на території України, вбивство Шеремета тому доказ! Те що вбили Шеремета спецназівці лукашенка, ні для кого не секрет з момента вбивства. Професійно виконаний теракт силами розгалуженого розвідувально-терористичного підпілля підконтрольного білоруському КДБ. Ніхто в Україні і в росії не міг так чисто виконати теракт на такому високому професійному рівні, тому підозри відразу впали на колег з Білорусі! А те що під час візиту Турчинова Лукашенка показував йому карту АТО з нанесеними позиціями українских військ, які були краще і точніше позначені ніж карти Генштабу ЗСУ мало давно звернути увагу українського керівництва на розвідувально-терористичну мережу білоруського КДБ в Києві та Україні і почати активно припиняти цю діяльність! На жаль при владі були ідіоти і тільки зараз починається адекватна реакція на терористичні вибрики придуркуватого диктатора! Досі тримають комбата Семенченка під вартою за запитом білоруського КДБ, гадаю прийшов той час коли всі хто контактують з білорусами і спішать за гроші надати послуги лукашенку, мають втратити всі свої посади, звання та пенсії!
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24.05.2021 19:41 Ответить
30 лет они эту власть выбирали и были счастливы! Так в чём разница? Беларусь входит во вражеский военный блок с одним из членов Украина воюет уже 7 лет. А самолёт кто посадил - папуас, или белорус? Они сами не знают чего хотят.
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24.05.2021 19:44 Ответить
"Белорусы братский народ" -коли він себе таким проявляв? Це все совкові стереотипи про братні народи придумані комуняками.
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24.05.2021 19:43 Ответить
Вы в курсе, что мы с белорусами были одним государством когда московия лизала ж..пы татарам? Внимательней читайте историю. У нас даже грамматика была общей пока кацапы не влезли.
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24.05.2021 19:46 Ответить
Ви скажіть коли "братский народ" був нам братським? Палеоліт, мезоліт вас цікавить? І вивчіть українську мову нарешті трішки, а то "грамматиков" забагато.
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24.05.2021 19:59 Ответить
Шановний, мені вчити українську вже якось запіздно, бо я її вчив ще в дитинстві! Не звично писати але якщо ви так наполягаєте, то трохи поясню більш звичною для вас мовою. Вивчити мову и не знати історію своєї Країни ...... Напишіть мені будь ласка відповідь на одне питання: "Чи міг хтось із ваших предків бути учасником Куликовської битви?"
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24.05.2021 20:11 Ответить
Міг звичайно, якби Ягайло встиг на допомогу. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 8665
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24.05.2021 20:19 Ответить
Вы же не Сергій Нік, хоть и ответили хитро. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6372 Ответ на самом деле должен быть однозначным "да" или "нет".
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24.05.2021 20:28 Ответить
За українську мову- дякую. Вчити не пізно. Звідки ви скопіювали дані про одну з найвизначніших історичних подій Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 3423 "Чи міг хтось із ваших предків бути учасником Куликовської битви?"
Ви не з тих закритих часом ботоферм?
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24.05.2021 20:54 Ответить
Як Вам вдалось викрити шо я з закритої таємної ботоферми? Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 8401 Ви відповідь на питання знаєте? Нічого я не копіював і відповідь лежить на поверхні, але треба хоч трішечки знати історію. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 7662 Можливо у Вас історія України починається з комуняк? Якщо ні, то переконайте мене і я вибачусь!
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24.05.2021 23:06 Ответить
Повторюсь, якщо вам важко переварити, я написав про відсутність братських стосунків з білорусами і вважаю взагалі це поняття повною ахінеєю. Ви ж мене просити дати питання про куликівську битву (розумію провокаційність цього питання) А історія України починається для мене саме з палеоліту.
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24.05.2021 23:33 Ответить
В моєму питанні немає нічого провокаційного і Ви як людина для історія України починється з палеоліту мали би знати шо Украіна у 1380 році не мала ніякого відношення до московії і аж ніяк не могла приймати участь в битві. Існує токож думка, шо цієї битви не було взагалі, але це інша історія. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 9406 Яке відношення моє питання має до белорусів? Пояснюю : в 1380 році Україна, Белорусь і Літва (пізніше Польша) були Великим Князівством Літовським і можливо Ви не знаєте, але офіційною мовою ВКЛ була українська. Місто Вільнюс мало назву Вільно. Все це було знищено московією яка була часткою орди. Ось така історія! Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 9406 Вибачте якщо є помилки бо переважно я спілкуюсь російскою. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 1323
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25.05.2021 00:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UedBkuuDHf0
Як вам це відео? 2014 рік
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25.05.2021 02:40 Ответить
Дякую, але що я повинен винести з побаченого? В чому заключається братерство народів?
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25.05.2021 09:08 Ответить
Братерство в тому, шо до 17 сторічча це був один народ! Ви вважаєте шо маємо відноситись до них як до кацапів? Так вони нам нічого поганого ніколи не робили.
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25.05.2021 10:31 Ответить
Выслать по паре-тройке дипломатов Беларуси из всех стран Евросоюза, в поддержку латышей, было бы разумное решение. Малость остудить пыл заигравшегося бульбо-фюрера
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24.05.2021 19:05 Ответить
БРАВО!!!
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24.05.2021 19:14 Ответить
это все полумеры, если высылать, то всех сразу. И заодно "дипломатов" рф - воздух в Европе станет чище
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24.05.2021 19:14 Ответить
сменить французскую кухню на бульбу,
изверги
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24.05.2021 19:21 Ответить
Ну, что, зебилы, повторите, или ссыкатно?!
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24.05.2021 19:05 Ответить
Так иди вешай, чего ты тут тролишь мудак? Тебе кто то не дает?!
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25.05.2021 10:38 Ответить
Зебизяна, иди подмойся и рыло своё грязное вымой! Чмо опущенное!
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25.05.2021 12:44 Ответить
Хавало свое залепи, я у тебя хандона совета не спращивал!
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25.05.2021 13:37 Ответить
правильно...
шоб, как янучара,не мог сказать,шо легитимный
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24.05.2021 19:05 Ответить
вот это молодцы !!! браво !
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24.05.2021 19:09 Ответить
МОЛОДЦЫ!
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24.05.2021 19:12 Ответить
Спасибо Латвии за солидарность и смелость ! За нашу и вашу свободу !
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24.05.2021 19:15 Ответить
А шо наш , Гном Гномич , знову "какаяразніца?"
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24.05.2021 19:18 Ответить
та не навалюй на учня усе одразу, він ось на припинення авіасполучення розродився.
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24.05.2021 19:25 Ответить
Par mūsu un jūsu brīvību !
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24.05.2021 19:18 Ответить
Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади столицы Латвии рашистский флаг, он был заменен на символику Олимпийского комитета рашки.
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 276
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24.05.2021 19:24 Ответить
Правильно, и в хоккей должны играть Тихановская и её побратимы.
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24.05.2021 19:26 Ответить
Оце вірно , латвійці молодці , сама вірна відповідь бульбофюреру . !! Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6973 .
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24.05.2021 19:43 Ответить
Латвийцам респект.
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24.05.2021 19:47 Ответить
Vsio verno pomeniali flag kak polozeno.Nado vezde zdelat
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24.05.2021 19:50 Ответить
молодцы!
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24.05.2021 19:58 Ответить
Маразм.
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24.05.2021 20:00 Ответить
Маразм сидеть на чеченской бутылке и радостно похрюкивать в сторону кремля…
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24.05.2021 20:05 Ответить
Они их гости. А они клоунаду устраивают. Как маленькие дети.
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24.05.2021 21:21 Ответить
это как "клоунада " в питере была, когда мудак-кацап подрезал нашего погранца в консульстве, когда наш мудаку просто двери открыл? Или то была не клоунада? А как ты то событие назавешь?
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25.05.2021 00:54 Ответить
Очередная головная боль для помойки под названием кремль. И это гут.
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24.05.2021 20:03 Ответить
Бульбофюрер-лукашенко давал присягу рядом с бело-красным флагом, а теперь этот флаг у него вне закона. Получается, что и лукашенко станет вне закона?
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24.05.2021 20:07 Ответить
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
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24.05.2021 21:30 Ответить
Молодцы!
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24.05.2021 22:10 Ответить
В Україні теж так треба зробити Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 4003
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24.05.2021 22:17 Ответить
а ведь это лучше чем предложил бывшый президент Эстонии - отослвть Белорускую сборную домой. Ха, тогда усатый скотина сказал бы - нас боиться и убирает конкурентов, но в Латвие люди то умные - играет команда Белоруси а не белоруссии, вот теперь пусть усатая скотина смотрит на этот флаг или сам отзывает сборную по хокею.

Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6703
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24.05.2021 22:30 Ответить
Самый унылый чемпионат мира за всю историю. Ни один нормальный хоккеист не приехал. Одни клоуны какие-то.
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24.05.2021 22:43 Ответить
Tebja zhe tam netu, tak chto pro klovnov promazal kozlomordnij, probui jeshcho.
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24.05.2021 23:06 Ответить
респект Латвии!
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24.05.2021 23:29 Ответить
Вот это класс ! Молодцы ! Молодці !
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25.05.2021 02:31 Ответить
Красивий прапор, не те що радянське лайно...
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25.05.2021 10:28 Ответить
 
 