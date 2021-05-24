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Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр.
"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско - оккупационные войска, безумный расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты ", - говорится в сообщении.
Первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, другая - на одну из улиц, рядом с жилым домом.
Обошлось без жертв. Обстрелом испорчено имущество частного домовладения - выбиты стекла, разбит забор, повреждены двери гаража.
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Один выстрел ПТРК Фагот, это Toyota Corolla Live!
Новенькая, с автосалона.
Никакого практического смысла обстреливать зачуханое село из ПТРК нет, хватило бы заурядного миномета.
Зато это отлично показывает уровень нашего противника: вооруженные обезьяны.
за то они радёмые и под танки бросались,
чтоб- "фашизм" не прашёл...
а фашизм прашёл...
и даже на террикон залез