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Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 01

"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско - оккупационные войска, безумный расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты ", - говорится в сообщении.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 02
Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 03

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Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 04

Первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, другая - на одну из улиц, рядом с жилым домом.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 05

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 06

Смотрите: Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 07

Обошлось без жертв. Обстрелом испорчено имущество частного домовладения - выбиты стекла, разбит забор, повреждены двери гаража.

Автор: Володимир Янченко
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шо местные сказали?
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24.05.2021 23:12 Ответить
шо это всё укропы виноваты. Не станут же признаваться хотя бы себе, что сильно напортачили в 2014-м.
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25.05.2021 00:20 Ответить
Это похоже на купание в ванне из шампанского...
Один выстрел ПТРК Фагот, это Toyota Corolla Live!
Новенькая, с автосалона.
Никакого практического смысла обстреливать зачуханое село из ПТРК нет, хватило бы заурядного миномета.
Зато это отлично показывает уровень нашего противника: вооруженные обезьяны.
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24.05.2021 23:14 Ответить
Они в ЖБД спишут всё на негров в Абрамсе и литовскими снайпершами на броне, которых они обстреливали. Их потом, как хероев, ещё по телевизеру местному показывать будут. Спасли типа и защитили.
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25.05.2021 00:22 Ответить
хамас - к луке не ходи...
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24.05.2021 23:15 Ответить
Ракета не имеющая Аналога , - летает куда хочет и делает что хочет как и ее недоумки.
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24.05.2021 23:21 Ответить
за то местные и голосовали в 2014 -м,
за то они радёмые и под танки бросались,
чтоб- "фашизм" не прашёл...
а фашизм прашёл...
и даже на террикон залез
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25.05.2021 00:06 Ответить
им тоже надо получать боевые...бабульки не пахнут
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25.05.2021 06:57 Ответить
 
 