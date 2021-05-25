РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13455 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
2 667 25
чиновник (1551) обучение (465) госслужащие (331) Геращенко Антон (1438)

Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления имени Ли Куан Ю (National University of Singapore): Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций".

Эта программа успешно внедряет Киевская Школа Государственного Управления имени Сергея Нижнего. Во время двухдневного мероприятия, выпускникам были торжественно вручены сертификаты об окончании обучения. Также участники встретились с известными бизнесменами, чиновниками, политиками, журналистами, силовиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт школы.

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 01

Спикеры, каждый из которых является лидером и экспертом в своей области, поделились с выпускниками КШДУ им. С.Нижнего своими наработками, идеями, практической информацией, а также ответили на вопросы участников. Лейтмотивом всех выступлений была мысль, что только подготовка новых профессиональных кадров позволит сделать Украину сильным развитым государством.

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 03

Во время мероприятия выступили:

Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел Украины, основатель "Украинского института будущего";
Савик Шустер , журналист и телеведущий;
Дмитрий Гордон , журналист, телеведущий, политик;
Дмитрий Сенниченко , председатель Фонда государственного имущества Украины;
Галина Янченко , народная депутат Украины, общественный деятель;
Денис Монастырский , народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;
Пьотр Кульпа , бывший заместитель госсекретаря Польши, руководитель международного направления Киевской школы Государственного управления имени Сергея Нижнего;
Вадим Денисенко , исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF)
Василий Хмельницкий , основатель холдинговой компании UFuture, входит в ТОП-50 рейтинга Forbes;
Анатолий Амелин , украинский предприниматель, государственный служащий и общественный деятель;
Игорь Смелянский , генеральный директор АО "Укрпочта";
Михеил Саакашвили , экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины;
Роман Лещенко , министр аграрной политики и продовольствия Украины, Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам;
Евгений Енин , заместитель Министра иностранных дел Украины;
Михаил Федоров , вице-премьер-министр Украины, Министр цифровой трансформации Украины;
Александр Литвиненко , директор Национального института стратегических исследований.

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 04

По словам заместителя министра внутренних дел Украины, основателя "Украинского института будущего" Антона Геращенко, миссией Киевской Школы Государственного Управления имени Сергея Нижнего является воспитание эффективных кадров, которые помогут президенту менять страну. "Мы объединяем активных, неравнодушных, талантливых людей. Тех, кого волнует вопрос: почему, имея огромный потенциал, наше государство оказалось в таком запущенном состоянии, почти в руинах? Проблема в том, что все 30 лет независимости страной руководили люди с советской ментальной матрицей. Сейчас впервые за 30 лет Украина получила президента, который никогда не был в комсомоле и коммунистической партии - тех организациях, где учили профессионально врать людям и самим себе. Сейчас, когда мы имеем президента, который современно мыслит, хочет построить цветущее, богатое, обороноспособное государство и искренне верит в то, что это возможно - Украина наконец получила шанс на стремительное развитие. Но, чтобы достичь цели Владимиру Зеленскому нужна команда, нужны новые кадры на всех государственных уровнях. Именно поэтому, мы готовим профессиональных государственных управленцев и политиков, которые руководствуются ценностями свободы, общественного блага и развития", - рассказал Антон Геращенко.

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 05

Он подчеркнул: "Мы готовим новую государственную элиту по методологии, основанной на опыте стран, которые достигли успеха. В отличие от старых подходов к госуправлению, которые опираются еще на советские методички, мы используем самые эффективные мировые практики и технологии. Ведь наша цель - воспитать государственников, которые смогут выстроить украинскую идентичность и создать экономическое чудо, как в свое время сделал Ли Куан Ю в Сингапуре".

Виктор Андрусив, директор Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, отметил ключевую роль лидерства, как движущей силы государства и личного развития. "Правило успеха, правило тех людей, которые становятся лучшими в своей сфере - проявлять лидерство во всем. Потому что именно лидеры движутся вверх. Начиная с маленькой маркетинговой фирмы, с агрохолдинга, с просто каких-то социальных проектов. Только вы занимаете лидирующие позиции, решаете для себя: я что-то сделаю полезное, защищу этот парк, не дам украсть, что-то построю, привлеку инвестора, помогу людям решить проблему, - вы запускаете процесс своего движения наверх. И ключевой вопрос, который каждый сейчас должен себе поставить: есть ли у меня история, в которой я могу быть лидером. Ведь это правило работает везде: и в бизнесе, и в общественной деятельности, и в политике. Начинайте свой лидерский путь сегодня", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 06
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 07
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 08
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 09
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 10
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 11
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 12
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 13
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 14
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 15
Состоялась встреча выпускников программы Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций 16
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Читаешь первую пятерку спикеров и понимаешь "серьезность" этой школы и "ценность" их дипломов.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:08
+10
Трускавецькі дипломи почесніші.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:10
+8
Як користуватись пірамідкою.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читаешь первую пятерку спикеров и понимаешь "серьезность" этой школы и "ценность" их дипломов.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:08 Ответить
Рассказывали небойсь как правильно грабить Украину Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций" - Цензор.НЕТ 5440
показать весь комментарий
25.05.2021 09:10 Ответить
Трускавецькі дипломи почесніші.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:10 Ответить
А Кива со своей кандидатской просто лошара выходит перед трускавецкими светилами науки Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций" - Цензор.НЕТ 6581
показать весь комментарий
25.05.2021 09:15 Ответить
А почему Киву и Яценюка не пригласили на сьо мероприятие?!
Услышали бы много "нужных" и "ценных" советов!
показать весь комментарий
25.05.2021 10:10 Ответить
А шустрый и тут зашустрил...специалист видимо большой в делах управления государством...
показать весь комментарий
25.05.2021 09:09 Ответить
Говорящая ротом голова. Собственно, как и остальные "спикеры" из первой пятерки.

Собака с холодными губами Геращенко тоже наставил новоявленных борцов со светлым будущим.

Ну и как же без фотографов и аниматоров из СН.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:13 Ответить
Школа есть...программа есть...сертификаты есть...дипломы есть...выпускники есть....а специалистов нет...😁
показать весь комментарий
25.05.2021 09:11 Ответить
Как и госуправления...
показать весь комментарий
25.05.2021 09:16 Ответить
Интересно, чему может гордон научить? Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций" - Цензор.НЕТ 8922
показать весь комментарий
25.05.2021 09:12 Ответить
Як користуватись пірамідкою.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:16 Ответить
Состоялась встреча выпускников программы "Школа государственного управления им. Ли Куан Ю: Госуправление и лидерство в эпоху инноваций" - Цензор.НЕТ 4100
показать весь комментарий
25.05.2021 09:18 Ответить
Вот кстати не понятно. Зе же сказал шо выдворил всех воров в законе. А как же Мишико?
показать весь комментарий
25.05.2021 09:19 Ответить
Теперь наш спивучий деятель который пел про лопухи и имеет свой "университет" обзавидуется ведь появился новый конкурент по лохотрону для "не лохов" Бедная страна, сколько дерьма желающих ни хрена не делать для страны а только ее разворовывать.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:20 Ответить
Ос і появились "зелені комсомольці", які будуть "зекомсомолити". На крадіжку ручок і телефонів в аудиторіях їх всіх перевірили? Відбулася зустріч випускників програми "Школа державного управління ім. Лі Куан Ю: Держуправління та лідерство в епоху інновацій" - Цензор.НЕТ 675
показать весь комментарий
25.05.2021 09:21 Ответить
ещё 50 "эффективных" грабителей бюджета...
З.Ы. " Анатолий Амелин , украинский предприниматель, государственный служащий и общественный деятель" - окуеное сочетание -всё шо нужно знать о власти 3 в 1 .
показать весь комментарий
25.05.2021 09:37 Ответить
Відбулася зустріч випускників програми "Школа державного управління ім. Лі Куан Ю: Держуправління та лідерство в епоху інновацій" - Цензор.НЕТ 832
показать весь комментарий
25.05.2021 09:43 Ответить
Ли Куан Ю если бы увидел какую школу назвали его именем-заплакал бы и опять умер.
"У меня было два пути: первый - воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле; второй - это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй..."
- Ли Куан Ю, Премьер-министр Республики Сингапур.
"У меня было два пути, но второй уже выбрал Ли Куан Ю."
- В.А. Зеленский, Президент Украины. Відбулася зустріч випускників програми "Школа державного управління ім. Лі Куан Ю: Держуправління та лідерство в епоху інновацій" - Цензор.НЕТ 9590
показать весь комментарий
25.05.2021 09:45 Ответить
Шарашкина контора....
показать весь комментарий
25.05.2021 10:11 Ответить
Спікер Геращенко - далі можна не читати. Поцікавтесь, що Лі Куун Ю робив з політичними опонентами
показать весь комментарий
25.05.2021 10:31 Ответить
Пілять! Той довбаний цирк колись вже закінчиться?!
Випускники чогось на кшалт філії трускавецьких університетів. Там один лише список "проффесорів" просто шокує - Геращенко, Шустер, Гордон, Саакашвілі.. О то специ, вони навчать, пілять...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:45 Ответить
 
 