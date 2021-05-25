Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В последнее время, пренебрегая требованиями Международного гуманитарного права, пророссийские наемники прибегают к откровенным обстрелам гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения на подконтрольной правительству Украины территории.
Очередное преступление против мирных жителей было зафиксировано 24 мая в 18.15, когда оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Подчеркивается, что обстрел был осуществлен из пригорода Горловки - шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.
"Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины открыть ответный огонь для последующего их обвинения в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ. В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения", - подчеркивают в ООС.
Также сообщается, что маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.
"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в ООС.
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Тоді-б, не писали -
bios22
а что, их могли например с марса подвезти ?
25.05.2021 09:44
Vladimir T fd7dc273
Увы, но "мы это точно знаем", "мы в этом уверены" не являются доказательствами. У РФ позиция стандартная: 1. Все из СССР 2. РФ поставляет боеприпасы во много стран в мире. Докажите, что именно РФ поставила в ОРДЛО именно эти боеприпасы.
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.
Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.
25.05.2021 11:07
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.
Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.