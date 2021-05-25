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Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В последнее время, пренебрегая требованиями Международного гуманитарного права, пророссийские наемники прибегают к откровенным обстрелам гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения на подконтрольной правительству Украины территории.

Очередное преступление против мирных жителей было зафиксировано 24 мая в 18.15, когда оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что обстрел был осуществлен из пригорода Горловки - шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

"Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины открыть ответный огонь для последующего их обвинения в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ. В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения", - подчеркивают в ООС.

Также сообщается, что маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 01
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 02
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 03
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 04
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 05
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 06
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 07
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 08
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 09
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 10
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 11
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 12
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в ООС.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
ну а чьи боеприпасы еще могут быть ? донбасята что ли начали изготовлять ракеты ?
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25.05.2021 09:36
+9
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 6577.
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25.05.2021 09:52
+7
"Ракети ХАМАС", такі ж "хамасовські", як "французи" з "рязанським" акцентом, під Гвадалахарою в 1936 році... Ті ракети клепають в Росії, ставлять арабські букви, вантажать на судна під "нейтральними" прапорами, і везуть в Газу..... "хамасовці", в кращому випадку, можуть стабілізатори приклепать, щоб ракети, при перевезенні на кораблях, менше займали місця в упаковках...
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25.05.2021 09:52
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ну а чьи боеприпасы еще могут быть ? донбасята что ли начали изготовлять ракеты ?
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25.05.2021 09:36 Ответить
Так и пишут, что российские, к чему это ваши "ну а чьи ещё?". Каждое российское преступление должно быть задокументировано с пруфами, трибунал над гебней впереди.
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25.05.2021 10:24 Ответить
А яке ж там може бути маркування, не виробництва ж ХАМАС!
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25.05.2021 09:37 Ответить
"Ракети ХАМАС", такі ж "хамасовські", як "французи" з "рязанським" акцентом, під Гвадалахарою в 1936 році... Ті ракети клепають в Росії, ставлять арабські букви, вантажать на судна під "нейтральними" прапорами, і везуть в Газу..... "хамасовці", в кращому випадку, можуть стабілізатори приклепать, щоб ракети, при перевезенні на кораблях, менше займали місця в упаковках...
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25.05.2021 09:52 Ответить
І більш вірогідно, що "хамасовці" розплачуються за них за рахунок допомоги світових організацій.
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25.05.2021 12:04 Ответить
А ти сумнівався? Коли Ізраїль пішов назустріч палестинцям і вивів усіх євреїв зі "спірних" територій сектора Газа, там залишилося все цілим - житло, інфраструктура, підприємства... За роки після того ці "мавпи з "калашами" угробили все!!! Дійшло до того, що вантажівки з овочами, які везли туди, з території Їзраїлю, обкладалися спеціальним "податком", що йшов на користь саме ХАМАС!!! Нічого побудовано не було, а те, що створили євреї, "добивається" "до ручки"... Крим-2...
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25.05.2021 12:23 Ответить
ХАМАС зара на таракана працюють, їм не до лугандонців Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 5921
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25.05.2021 09:57 Ответить
ХАМАС уже официально заявил, что с тараканом не имеет отношений)) трёхпроцентный сам себе сообщение о минировании заслал)
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25.05.2021 10:20 Ответить
Ви сьогодні мабуть не в гуморі?... Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 371
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25.05.2021 10:49 Ответить
Якби ще в статті було пояснення, ЩО САМЕ означають цифри маркування... Я-то, розумію, що це номер заводу(по ньому можна визначить його дислокацію), і партія ***********(може вказуваться рік випуску, але не завжди - тоді визначають рік випуску по номеру партії), однак, основна маса читачів цього не знають... Невже "писарчуку" ліньки звернуться до "**************", чи до тих, хто йому давав інформацію та фото?
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25.05.2021 09:41 Ответить
https://c.radikal.ru/c00/2105/26/4d352d96ee95.jpg
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25.05.2021 14:25 Ответить
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 2038
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25.05.2021 14:27 Ответить
Так чому я, чи хтось інший, повинен "колупаться", щоб це встановить, якщо це робота того, хто пише статтю? Чи це - "лекция для колхозников", як в анекдоті про три скелети Олександра Македонського?...
Тоді-б, не писали - Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 7455
bios22

а что, их могли например с марса подвезти ?
25.05.2021 09:44


Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 7455 Vladimir T fd7dc273

Увы, но "мы это точно знаем", "мы в этом уверены" не являются доказательствами. У РФ позиция стандартная: 1. Все из СССР 2. РФ поставляет боеприпасы во много стран в мире. Докажите, что именно РФ поставила в ОРДЛО именно эти боеприпасы.
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.
Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.
25.05.2021 11:07
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25.05.2021 14:58 Ответить
а что, их могли например с марса подвезти ?
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25.05.2021 09:44 Ответить
Росія і самі "ОРДЛОвці" "гімно їдять", доводячи, що зброя і ********** на Донбасі - відібрані ними у "хахлов" та "викопані" в шахтах... А маркування дає не тільки місце розташування заводу, але й рік випуску та дані про можливу реалізацію частини *********** партії за кордон...
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25.05.2021 10:03 Ответить
В суде такая чухня про марс не прокатит, в суде нужны фотофакты, для этого и фиксируется.
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25.05.2021 10:21 Ответить
Причому тут мирна росія, просто "повстанці" купили їх у воєнторзі, які відкриті в Україні на кожному куті. А ще у кожгій шахьі є такі боеприпаси і навіть танки. А росіяни - сама мирна нація, якби не вони, то вже весь свій перестриляв один одного. А якщо насправді, то якби не вони, то свій давно жив би в мирі і злагоді.
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25.05.2021 09:51 Ответить
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 6577.
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25.05.2021 09:52 Ответить
Ну збирають всяку гнидоту як жЮля...
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25.05.2021 09:58 Ответить
Увы, но "мы это точно знаем", "мы в этом уверены" не являются доказательствами. У РФ позиция стандартная: 1. Все из СССР 2. РФ поставляет боеприпасы во много стран в мире. Докажите, что именно РФ поставила в ОРДЛО именно эти боеприпасы.
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.

Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.
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25.05.2021 11:07 Ответить
Етаваніможетбить! Вифсеврете! Мивамніверім! Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 1290
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25.05.2021 11:56 Ответить
 
 