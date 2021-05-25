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листовки (95) Донбасс (26945) День вышиванки (16)

"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Участники организации "Третья сила" и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс 8 тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах. Акцию посвятили Дню вышиванки.

Об этом сообщает Донбасс Реалии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что посылки на шарах, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: "Донбас – це Україна", "З Україною в серці", "Помни, кто ты".

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил представитель "Третьей силы" Влад Борода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ. ФОТО

Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 01
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 02
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 03
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 04
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 05
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 06
Фото: Донбасс Реалии/Facebook

Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 07
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Топ комментарии
+9
Мдя. Такие листовки нужно на территории Украины разбрасывать, что бы 73% читали.
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25.05.2021 09:50
+7
А зеленский чей президент?"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах - Цензор.НЕТ 2142
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25.05.2021 09:54
+6
Особенно в районе проживания зеленского и на ОП массированный сброс нужен.
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25.05.2021 09:52
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А что будет 12 июня?
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25.05.2021 09:50 Ответить
Все прочитал, троллят кормильцев, ахахаха "Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах - Цензор.НЕТ 4027
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25.05.2021 09:51 Ответить
Мдя. Такие листовки нужно на территории Украины разбрасывать, что бы 73% читали.
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25.05.2021 09:50 Ответить
Особенно в районе проживания зеленского и на ОП массированный сброс нужен.
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25.05.2021 09:52 Ответить
ОРДЛО - территория Украины, как и Крым.
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25.05.2021 09:52 Ответить
А зеленский чей президент?"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах - Цензор.НЕТ 2142
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25.05.2021 09:54 Ответить
А кто убил Кеннеди?
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31.05.2021 00:51 Ответить
Расскажи это про Крым Конституции России.
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25.05.2021 10:17 Ответить
Какое кому дело, что пишут в своей конституции на масковии?
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25.05.2021 10:23 Ответить
лякать прикладом дамбаса.
Щоб за москалів не голосили.
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25.05.2021 09:52 Ответить
Да там никто и не голосит вообще-то. Только умалишенные, но их и на неоккупированной территории хватает.
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25.05.2021 09:55 Ответить
Де - там ?
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25.05.2021 10:04 Ответить
Какие такие?! Часть листовок, вроде как вообще с флагом "рэспублик"- Это вообще что????
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25.05.2021 10:01 Ответить
Їм не поможе. Мізки давно виїла скабєєва.
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25.05.2021 09:52 Ответить
туда не листовки надо слать на воздушных шариках.
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25.05.2021 09:55 Ответить
До дупи. У них 20 років було українське ТБ і радіо. І шо, допомогло?
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25.05.2021 09:55 Ответить
а что, их кто-то спрашивал? или ты веришь в путинский оккупендум?

если так - то у нас не война с Россией, а гражданская война, как и заявляет Путин.
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25.05.2021 09:59 Ответить
Я знаю які там були настрої. Домбасята вважали себе МЬІ, а всіх інших ОНИ.
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25.05.2021 10:19 Ответить
а кто они ? украинцев там больше нет, кого казнили, кто уехал и на этом всё !
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25.05.2021 09:56 Ответить
Донбасс - это УКРАИНА. если ты считаешь иначе - то ты сепар и тебе место в тюрьме рядом с Пушилиным и Медведчуком.
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25.05.2021 10:00 Ответить
Та да... Украина.... только там даже оф. украинского языка больше нет
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25.05.2021 10:18 Ответить
Обратно свинец полетит.
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25.05.2021 10:05 Ответить
"Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях - Цензор.НЕТ 2874Зеленський так старанно бореться з олігархами"Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях - Цензор.НЕТ 3692, що навіть соратника Медведчука, який працював у структурі Ахметова назначив до вищого органу управління концерном, що забезпечує захист інтересів держави та українську армію зброєю для боротьби з окупантом! А самого Медведчука, нібито звинувативши у держзраді, відправили відпочивати додому в його приватні хороми."Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях - Цензор.НЕТ 7420Згадайте ще й про зусилля Зеленського щодо призначення в Міненерго, а потім в Нафтогаз Юрія Вітренка, чия мама Наталія Вітренко організовувала "російську весну" на Донбасі.Додайте сюди "вагнергейт", і формулювання "агент Кремля" заграє для вас зовсім іншими фарбами."Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях - Цензор.НЕТ 4223"Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях - Цензор.НЕТ 5683
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25.05.2021 10:13 Ответить
если бы помнили, то не прислуживали оккупанту
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25.05.2021 10:23 Ответить
Листівки - це добре, але в самій Україні чомусь працює антиукраїнський, терористичний телеканал "наш" (дивна назва ??).
Враження, що влада спеціально в країні підтримує антиукраїнські настрої.
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25.05.2021 10:28 Ответить
яка пздта друкувала днрівську символіку в Україні та ще і з помилками - паспорт через 2 с - ганьба! - не змогли навіть фейк нормальниий зробити
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25.05.2021 12:19 Ответить
Когда коту нечего делать, он себе я...а лижет, так и тут
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25.05.2021 13:35 Ответить
 
 