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Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника:

- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- 5 снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Схрон со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в Донецкой области, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ 01
Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
пофоткали, несите назад, в оружейку.
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25.05.2021 10:38
+6
та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
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25.05.2021 10:42
+4
Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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25.05.2021 10:57
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пофоткали, несите назад, в оружейку.
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25.05.2021 10:38 Ответить
Схрон смєтунів. Нє?
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25.05.2021 10:40 Ответить
та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
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25.05.2021 10:42 Ответить
НЗ на всякий случай , - Экипировка одного Бойца.
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25.05.2021 10:41 Ответить
нз - неприкосновенныій запас) и относится может к чему угодно.
хоть к конфете в кармане шорт
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25.05.2021 10:43 Ответить
сори. понял не правильно. )
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25.05.2021 10:56 Ответить
похоже кто-то из атошников припрятал, по привычке.

трудно после войны отвыкнуть иметь запасы на крайняк.
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25.05.2021 10:52 Ответить
Эхо войны
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25.05.2021 10:44 Ответить
Подобрано не плохо. Много можно на пару с кем то пошуметь. Тут одно чуть возможно. Либо для карьеры нашли, либо и правда спрятано с отсрочкой действия. Но с учётом места тайника---найти можно и не слишком сложно будет. Специфичное слишком место. Отнести или забрать можно тому кто там бывает часто.
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25.05.2021 10:50 Ответить
Фильмов американских насмотрятся, вот и мутят Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 3665
P.S. Сколько еще районов столицы не исследовано Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 4402
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25.05.2021 10:50 Ответить
Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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25.05.2021 10:57 Ответить
Старий пес гавкає на горобців, щоб показати хазяїну, що ще потрібний. )))
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25.05.2021 11:11 Ответить
Пубертат с комрадом совсем рехнулись уже ... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 9512
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25.05.2021 11:31 Ответить
Сам п'ю, сам гуляю,
Сам знаходжу, сам ховаю.
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25.05.2021 11:41 Ответить
Странно что бинокль там прятали, его ведь можно и дома на видном месте держать. Дымовую шашку без проблем в гараже содержать и тоже никакого криминала. Возможно просто постановка и иммитация в стиле квартальных
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25.05.2021 12:26 Ответить
 
 