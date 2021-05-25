Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника:



- противотанковый гранатомет РПГ-22;

- автомат АКМ-74;

- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

- почти 1 кг пластида;

- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

- 5 снаряженных магазинов к автомату;

- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

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