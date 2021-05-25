Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Мэрия Вильнюса около своего здания заменила флаг города на бело-красно-белый.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazetaby.
Возле мэрии Вильнюса вместо флага города развевается бело-красно-белый флаг.
Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.
Мэр Риги отметил, что флаг, символизирующий режим, осуществляющий репрессии против мирных граждан, неуместен в городской среде.
"Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!", — заявил мэр.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=z2sFo9aWOTI
- пилоты обкакались! Надо было продолжать лететь в Вильнюс...
Никто бы их не сбивал
Теперь понятно, КАК не ЧАСТО Вы общаетесь с женщинами
а вы тут при чём? Вы ж не женщина а троль
Вокруг полно тролей... Все троли... По этому и Ваши ночи с Дуней Кулаковой...
просто нету мочи терпеть Ваше отсутствие
Цей міністр іноземних справ, доречі, відкритий гомосексуаліст.
Источник: https://censor.net/ru/p3267298