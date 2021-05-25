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Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Мэрия Вильнюса около своего здания заменила флаг города на бело-красно-белый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazetaby.

Возле мэрии Вильнюса вместо флага города развевается бело-красно-белый флаг.

Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый 01

Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: "Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе". ВИДЕО+ФОТО

Мэр Риги отметил, что флаг, символизирующий режим, осуществляющий репрессии против мирных граждан, неуместен в городской среде.

"Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!", — заявил мэр.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+17
Очень достойно. Респект.
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25.05.2021 11:29
+11
Що значить країна в НАТО. А наші базіки --вороги навіть агресора і ворога України бояться назвати своїм іменем.
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25.05.2021 11:31
+9
Vsio verno zdelali kak polozeno
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25.05.2021 11:44
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Очень достойно. Респект.
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25.05.2021 11:29 Ответить
Видео момента:
https://www.youtube.com/watch?v=z2sFo9aWOTI
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25.05.2021 12:12 Ответить
А чем ответит наш гидрант, скорее никак. Он и в глазах луки захочет что то подсмотреть.
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25.05.2021 11:31 Ответить
Этот вопрос к мэрии Киева.
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25.05.2021 11:36 Ответить
Що значить країна в НАТО. А наші базіки --вороги навіть агресора і ворога України бояться назвати своїм іменем.
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25.05.2021 11:31 Ответить
если клоун ***** назовёт убийцей то запретят в ********** просмотр 95-го шапито, только бизнес ничего личного.
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25.05.2021 11:42 Ответить
"По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
- пилоты обкакались! Надо было продолжать лететь в Вильнюс...
Никто бы их не сбивал Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый - Цензор.НЕТ 3966
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25.05.2021 11:36 Ответить
Вы такая умная как моя жена потом.
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25.05.2021 11:50 Ответить
Вы ТАКОЙ говорун, как мой муж утром
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25.05.2021 11:55 Ответить
У вас проблемы с мужем? Теперь понятно, откуда столько желчи
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25.05.2021 11:56 Ответить
... мне льстит, что Вы ТАК много и внимательно следите за моей эпистолярной деятельностью Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 7381
Теперь понятно, КАК не ЧАСТО Вы общаетесь с женщинами Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 5426
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25.05.2021 12:04 Ответить
"КАК не ЧАСТО Вы общаетесь с женщинами"
а вы тут при чём? Вы ж не женщина а троль
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25.05.2021 12:06 Ответить
мда....
Вокруг полно тролей... Все троли... По этому и Ваши ночи с Дуней Кулаковой...
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25.05.2021 12:09 Ответить
Не проецируйте на меня свои фантазии
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25.05.2021 12:10 Ответить
ой не могу не проецировать!
просто нету мочи терпеть Ваше отсутствие Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 80
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25.05.2021 12:14 Ответить
И кто вы после этого? Как мне теперь с этим жить?
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25.05.2021 12:39 Ответить
по заповедям жить...
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25.05.2021 12:42 Ответить
Заратустры?
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25.05.2021 12:44 Ответить
- Хрущёва...
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25.05.2021 12:49 Ответить
Гудеть над вишнями?
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25.05.2021 13:19 Ответить
Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 5732
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25.05.2021 14:12 Ответить
Vsio verno zdelali kak polozeno
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25.05.2021 11:44 Ответить
А як же наш Дніпровський любітєль-хам мінять флаги? Чи він тільки ізраїльський міняє?
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25.05.2021 12:15 Ответить
Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.

Цей міністр іноземних справ, доречі, відкритий гомосексуаліст.
Источник: https://censor.net/ru/p3267298
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25.05.2021 12:17 Ответить
Майже Чайковський, може ще гімн для мокшан напише.
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25.05.2021 14:16 Ответить
Те що, Чайковський - нетрадиціонал - міф. нема жодних доказів. Це я так, ремарочка....
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25.05.2021 14:19 Ответить
Докази це що, сперма Чайковського в сраці Леніна, тоді і Гітлер це просто художник, нема його ДНК на жодноиу трупі.
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25.05.2021 14:33 Ответить
бульбо червь снова будет высылать посольство... уже Литвы...
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25.05.2021 12:51 Ответить
В даному випадку - може і ні. Тут вчинили наругу не над Стягом Білорусі, а над власним міським...
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25.05.2021 17:05 Ответить
яка наруга? це солыдарнысть з антитараканячими людьми. з нормальними білорусами.
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25.05.2021 17:23 Ответить
Вислати з Мінську всі посольства, крім динирійцев і північнокорейців, на ровному місці Лука знайшов собі пригод.
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25.05.2021 14:14 Ответить
 
 