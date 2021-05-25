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взятка (5957) Львов (4431) Нацполиция (15734) ГБР (2549)

Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во Львове работники ГБР задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченного этого же отдела Управления полиции ГУ ЧП во Львовской области во время получения взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи территориального управления ГБР во Львове установили, что работники полиции требовали 2 тыс. долларов США у подозреваемого. За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственное отделение полиции.

Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР 01

Также, они обещали повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

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Квалификация уголовного преступления: вымогательство и получение неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР 02

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСБУ во Львовской области.

Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР 03
Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР 04
Фото: сайт ГБР
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Наверное не местные. Во Львове на получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР - Цензор.НЕТ 2626
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25.05.2021 12:17 Ответить
уже достали этой писаниной о задержаниях... когда будете писать о наказании..???
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25.05.2021 12:24 Ответить
И шо? Уже извинились?
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25.05.2021 12:34 Ответить
Мусора мусористые, грязь помойная)
Ничего не меняется)))
Не зря говорили ещё при совке что, мусорня отдельный животный мир, не имеющий ничего общего с сапиенсами.
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25.05.2021 12:38 Ответить
який аваков - така і його банда
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25.05.2021 12:45 Ответить
 
 