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Одесская область (3105) СБУ (18685) военные учения (3281) Черное море (1332) Антитеррористическая операция (15889)

СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта "Южный". Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования", - сказано в сообщении.

Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" проведена учебная операция по нейтрализации "диверсантов" и освобождению "заложников". Участники учений поэтапно отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

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СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 01
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 02
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 03
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 04
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 05
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря 06

По итогам учений разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях. Отмечается, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.

В свою очередь начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский отметил, что учебно-боевые задачи были выполнены на достаточно высоком уровне.

Мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях. В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
почему без огнемётов??? для той ваты, которой не дошло 2 мая 2014-го???
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25.05.2021 12:19
+3
Поступать с заплывшими кацпами так, как кацапы поступают с дельфинами в Украинском Крыму:

СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 1306
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25.05.2021 12:21
+3
Эти учения надо регулярно проводить возле офиса опзж ! А не лижбы где нибудь !
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25.05.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
почему без огнемётов??? для той ваты, которой не дошло 2 мая 2014-го???
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25.05.2021 12:19 Ответить
Поступать с заплывшими кацпами так, как кацапы поступают с дельфинами в Украинском Крыму:

СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 1306
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25.05.2021 12:21 Ответить
гордимся СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 6520
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25.05.2021 12:23 Ответить
Эти учения надо регулярно проводить возле офиса опзж ! А не лижбы где нибудь !
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25.05.2021 12:25 Ответить
Две надувные лодки, вертолет и десяток людей в камуфляже? В чем масштабность?
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25.05.2021 12:31 Ответить
В освещении события в СМИ.
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25.05.2021 12:39 Ответить
лодок-надувнушек две було - в этом и есть масштаб...ну и гвинтокрыл задействован, а это уже вообще если и не хай, то лакшери-класс...
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25.05.2021 13:34 Ответить
Боритесь с фуфловыми справками от простуды. Вчера хорошо у вас получалось
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25.05.2021 12:55 Ответить
кацапы небось от страха тряслись... СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 562
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25.05.2021 13:31 Ответить
Хлопці не відволікайтеся на дурниці, розмитнення євроблях та інші схеми контрабанди та кришування не можуть проходити без пильного контролю. А ви дурницями якимись займаєтесь.....
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25.05.2021 13:37 Ответить
 
 