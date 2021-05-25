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Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина на Волыни пытался убить своего племянника, ранив его из ружья, а после - покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 3 часов ночи к дому своего племянника в селе Башлыки приехал мужчина. При помощи резинового шланга, присоединенному к газовому балону, мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома. 

Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу, где мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в своего племянника, который получил ранения живота и руки. Пострадавшего госпитализировали.

Далее злоумышленник поджег магазин, принадлежащий сожительнице его племянника. Вернувшись домой мужчина покончил с собой, застрелившись из вышеупомянутого ружья. Полицейские, прибыв домой к мужчине, изъяли ружье.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство).

В Депаратменте коммуникации областной полиции сообщили, что 30-летний пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Стрелял в него 65-летний мужчина.

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Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой 01
Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Мужчина на Волыни ранил из ружья своего племянника и покончил с собой, - источник - Цензор.НЕТ 6122
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25.05.2021 12:22
+3
Той дядько вбив його батька, власного брата.
І ось ось мав отримати 12 років.
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25.05.2021 12:27
+2
із таким рівнем знань тобі, навіть, слюсарем працювати заборонив би...
ще газом отруїшся
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25.05.2021 14:09
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в 65 років у Польщі нема що робити
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25.05.2021 12:22 Ответить
Для України тим паче дінозавр, чудом виживший.
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25.05.2021 12:24 Ответить
він не отруїти газом прагнув, а підірвати ним
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25.05.2021 12:27 Ответить
авжеж...

мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу...Источник: https://censor.net/ru/p3267316
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25.05.2021 12:37 Ответить
Ото ж.
Не спеши с домыслами, читай первоисточник.
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25.05.2021 12:41 Ответить
не довіряй заголовкам на цензорі...їх пишуть ті, хто мало знає про властивості газу
у самому ж тексті нема нічого про спробу отруєння...
газ вибухає від 3% до 18% об,єму простору при цьому залишається 80% повітря і ще далеко до отруєння...
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25.05.2021 12:49 Ответить
Хорошо.
Буду только тебе доверять. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 4750
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25.05.2021 12:52 Ответить
авжеж..не пишуш ж заголовків
додам, пахне не газ, а ароматизатор, спеціально доданий для контролю з метою безпеки
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25.05.2021 12:56 Ответить
Дружок, я работаю заместителем начальника газоспасательной службы.
Так что про пределы взрываемости газов, ПДК и одорант расскажи кому-нибудь другому. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 6945
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25.05.2021 13:39 Ответить
із таким рівнем знань тобі, навіть, слюсарем працювати заборонив би...
ще газом отруїшся
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25.05.2021 14:09 Ответить
Заборони. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 3505
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26.05.2021 09:52 Ответить
Вы немного тормозите.
Названия статей меняются быстрее. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 7910
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25.05.2021 12:32 Ответить
Работа для пожилых людей в Польше. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 5928
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25.05.2021 12:24 Ответить
- племянник таскал вареники с его тарелки....
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25.05.2021 12:20 Ответить
Мужчина на Волыни ранил из ружья своего племянника и покончил с собой, - источник - Цензор.НЕТ 6122
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25.05.2021 12:22 Ответить
Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 3021
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25.05.2021 12:32 Ответить
Традиции совка, заключающиеся в хроническом НЕ решении социальных и психологических проблем.
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25.05.2021 12:24 Ответить
Ну да, розповіси нам як в США рішають психологічні проблеми Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 154
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25.05.2021 12:26 Ответить
Как раз решают. Примерно так же, как и стоматологические. Посещение психолога (как и стоматолога) считается нормой, а не "крайним случаем".
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25.05.2021 12:34 Ответить
Ога, судячи по статистиці колумбайнів, погано решають.
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25.05.2021 12:38 Ответить
Посмотрите на цифры. Там 450 лямов народа. Если процент идиотов примерно одинаковый (хотя это немного не так), то в абсолютных цифрах идиотов там минимум в 10 раз больше.
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25.05.2021 12:43 Ответить
Это, как раз, тоже результат попыток протолкнуть социалистическую идеологию, не свойственную США. Заметь - подобные инциденты происходят в ган-фри зонах. В любом другом месте этого практически не случается.
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25.05.2021 12:43 Ответить
Я не можу бути впевненим в тім, що в одних зонах струляють більше, в других менше. Струляють всюди, будь то газончики Бєвєрлі Гілз, чи парадная бруклінської багатоповерхівки.
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25.05.2021 12:48 Ответить
Потому ты и несёшь пургу, что ни в чём не уверен. А ты проверь Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 9603
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25.05.2021 12:49 Ответить
Я і так знаю, що бути застреленим десь в кампусі середньо-статистичного американського університету значно більше, ніж в волинському селі.
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25.05.2021 12:52 Ответить
Шо ж ты знаешь, если ни в чём не уверен? Давай статистику по кампусам и Волыни, не будь балаболом Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 4823
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25.05.2021 12:54 Ответить
Той дядько вбив його батька, власного брата.
І ось ось мав отримати 12 років.
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25.05.2021 12:27 Ответить
Это ж как надо было насолить, чтоб 65-летний мужик решился тащить балон с газом к дому племянничка...
Думаю, причина этого вестерна - одолженные племяннику деньги, которые ему ох как не хотелось возвращать...
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25.05.2021 12:28 Ответить
Может дом? Наследство? Частая история.
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25.05.2021 12:54 Ответить
прямо триллер какойто, все что могло пойти не так пошло, кино снимать можно
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25.05.2021 12:42 Ответить
Валынска резня Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 3304
Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5717
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25.05.2021 13:32 Ответить
Пытался запустить газ в открытое окно...

Еще в ружье надо было конфети и серпантин зарядить, и маску клоуна одеть. Образ готов. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 2923
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25.05.2021 13:36 Ответить
Маску-надеть.
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25.05.2021 13:55 Ответить
А вот если бы у племянника был короткоствол... Он бы как скокнул в 3 часа ночи с постели, как выхватил бы его из-под подушки и как бах-бах по газовому баллону! Совсем другая новость была-бы на Цензоре.
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25.05.2021 15:23 Ответить
а имеющийся уже в доме газ бабах от огня из ствола
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25.05.2021 16:14 Ответить
 
 