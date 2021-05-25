Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина на Волыни пытался убить своего племянника, ранив его из ружья, а после - покончил с собой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Около 3 часов ночи к дому своего племянника в селе Башлыки приехал мужчина. При помощи резинового шланга, присоединенному к газовому балону, мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу, где мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в своего племянника, который получил ранения живота и руки. Пострадавшего госпитализировали.
Далее злоумышленник поджег магазин, принадлежащий сожительнице его племянника. Вернувшись домой мужчина покончил с собой, застрелившись из вышеупомянутого ружья. Полицейские, прибыв домой к мужчине, изъяли ружье.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство).
В Депаратменте коммуникации областной полиции сообщили, что 30-летний пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Стрелял в него 65-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой
мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу...Источник: https://censor.net/ru/p3267316
Не спеши с домыслами, читай первоисточник.
у самому ж тексті нема нічого про спробу отруєння...
газ вибухає від 3% до 18% об,єму простору при цьому залишається 80% повітря і ще далеко до отруєння...
Буду только тебе доверять.
додам, пахне не газ, а ароматизатор, спеціально доданий для контролю з метою безпеки
Так что про пределы взрываемости газов, ПДК и одорант расскажи кому-нибудь другому.
ще газом отруїшся
Названия статей меняются быстрее.
І ось ось мав отримати 12 років.
Думаю, причина этого вестерна - одолженные племяннику деньги, которые ему ох как не хотелось возвращать...
Еще в ружье надо было конфети и серпантин зарядить, и маску клоуна одеть. Образ готов.