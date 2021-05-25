РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6500 посетителей онлайн
Новости Фото Киевские новости
5 969 20
история (2000) Киев (24537) протест (5754) строительство (1948) застройка (701)

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Сегодня, 25 мая, в центре Киева на ул. Обсерваторной проходит акция протеста против строительства на территории особняка Барбана 19 века, который собираются снести.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты в центре Киева протестуют против застройки на территории особняка Барбана на ул. Обсерваторной.

"В центре города, в зоне памятки археологии без разрешительных документов целыми днями работают экскаваторы и бетономешалки. Без разрешений Київзеленбуд уничтожают 100-летние деревья, и продолжают заниматься самоуправством, несмотря на постановления Депертамента охраны культурного наследия. Национальная полиция бездействует! Наши заявления о конкретных нарушениях даже не внесли в ЕРДР", - заявили организаторы протеста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пикетируют сессию Киевсовета: протестуют против застройки зеленых зон, низких зарплат и игнорирования инфраструктуры для велосипедистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие прошли через ворота на территорию особняка. Они продемонстрировали журналистам, что идет вырубка деревьев. Кроме того, на территорию уже идут работы строительной техники, но не проводятся археологические раскопки, как того требуют нормы закона.

Протестующие вызвали наряд полиции для подачи соответствующих заявлений.

Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 01
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 02
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 03
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 04
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 05
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 06
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 07
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 08
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 09
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 10
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 11
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 12
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 13
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 14
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 15
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 16
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 17
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 18
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 19
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 20
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 21
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 22
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 23
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 24
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 25
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 26
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 27
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 28
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 29
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 30
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 31
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 32
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 33
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
ЗЕлюки пришли стирать историю Украины. Она им не нужна. На этом месте будет асфальт и фонарь
Какая разница?
показать весь комментарий
25.05.2021 14:24
+3
А в Нью Йорке не застраивают, почему-то, хоть дому и более 300 лет:

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы - Цензор.НЕТ 2418
показать весь комментарий
25.05.2021 12:39
+1
Здесь Кличко и в теме и в схеме.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Нью Йорке не застраивают, почему-то, хоть дому и более 300 лет:

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы - Цензор.НЕТ 2418
показать весь комментарий
25.05.2021 12:39 Ответить
Ого какой особняк!
показать весь комментарий
25.05.2021 12:40 Ответить
и не такое сносилось, снесут, раз уже кто то глаз положил "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці - Цензор.НЕТ 9763
показать весь комментарий
25.05.2021 12:44 Ответить
Э-хе-хе....
показать весь комментарий
25.05.2021 12:44 Ответить
Кличко гони нам откупные дЭньги и мы станем не против...
показать весь комментарий
25.05.2021 12:46 Ответить
КОРРУПЦИЯ....
показать весь комментарий
25.05.2021 12:48 Ответить
Писал кто-то мол наш мэр всемирно известный в прошлом спортсмен. Он не запятнает себя коррупцией. Конечно не запятнает. Конечно он ничего не знает. То его замы всё, дела которых надо расследовать и посадить если виновны. Царь хороший, бояре плохие. Сколько у него личного имущества задекларированного? Млн 30 дол? Этого и на личный самолет не хватит. Так что, денежка, кто бы что не говорил, нужна. Не всю жизнь же летать на чартерный рейсах друзей-застройщиков.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:09 Ответить
Здесь Кличко и в теме и в схеме.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:12 Ответить
Стара, гнила халупа. Знищена "совєтами". тільки під знос! Кому таке страхіття потрібне!? Ніякої краси та історичної цінності в такому не має! Такім лайном забудованій весь Поділ...
показать весь комментарий
25.05.2021 14:21 Ответить
Лайно у тебя в голове. А Подол историческая местность
показать весь комментарий
25.05.2021 14:24 Ответить
Может стрелу забьем? Проверишь лайно или нет? ДедМуфлон...
показать весь комментарий
25.05.2021 14:57 Ответить
Это такое быдло как ты решило строить 40-этажку под самым подольско-воскресенским мостом
показать весь комментарий
25.05.2021 14:29 Ответить
пнх мудозвон тупорылый!
показать весь комментарий
25.05.2021 14:56 Ответить
ЗЕлюки пришли стирать историю Украины. Она им не нужна. На этом месте будет асфальт и фонарь
Какая разница?
показать весь комментарий
25.05.2021 14:24 Ответить
а вы еще раз брыгзуна етого переизберите - и будет вам полный бидон!
показать весь комментарий
25.05.2021 18:32 Ответить
На жаль, сносили и более красивые старинные домики(
показать весь комментарий
25.05.2021 14:42 Ответить
АРХЕОЛОГІЧНА І АРХІТЕКТУРНА ІСТОРІЯ КИЄВА І УКРАЇНИ ПОВАЖНІШЕ НІЖ ГАЛІМИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ЧИ БАГАТОПОВЕРХІВКА "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці - Цензор.НЕТ 1635
показать весь комментарий
25.05.2021 18:35 Ответить
Какой-то полуграмотный чиновник от культуры ещё в советское время убогий домишко какого-то Барбана объявил исторической ценностью. А теперь семидесятитрёхпроцентная гопота от нечего делать мешает на месте этой убогости построить современное модерно выглядевшее здание. Хочет, чтобы Киев навсегда застрял в средневековьи. Что тут поделаешь?! Не хотят люди жить как в Париже!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:32 Ответить
 
 