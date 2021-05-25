Полиция сообщила о подозрении двум криминальным "авторитетам", один из которых находится в санкционном списке СНБО. ФОТО

Фигуранты находятся в статусах так называемых "смотрящих" - за отделением Херсонского СИЗО и за азербайджанской диаспорой в Черкассах.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Нацполиции, обоим сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния. Последний находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны, утвержденном соответствующим Указом Президента Украины.

Криминального "авторитета" из Черкасс полицейские задержали еще в марте этого года при передаче денег, которые он требовал от гражданина. Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области получили доказательства причастности злоумышленника к установлению и распространению преступного влияния в городе и области.

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В частности установлено, что он решал вопросы в криминальной среде, занимался перераспределением незаконно полученных средств и контролировал поставки запрещенных предметов в местные учреждения отбывания наказаний.

Вчера, 24 мая, следователи областного управления полиции по процессуальному руководству Черкасской областной прокуратуры сообщили криминальному "авторитету" о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление и распространение преступного воздействия).

Так называемый "смотрящий" по одному из отделений Херсонского СИЗО отбывает там наказание за совершение тяжких преступлений, в том числе - умышленного убийства. Известно, что он организовал незаконный канал поставки наркотиков в учреждения - в этом его разоблачили полицейские в апреле этого года. Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области получили доказательства диктовки "смотрящим" так называемых "воровских традиций" другим отбывающим наказание в СИЗО, контроль им "общака" и поддержания связей с представителями регионального криминалитета.

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На этом основании вчера, 24 мая, "авторитету" сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния в СИЗО), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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За установление и распространение преступного влияния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.